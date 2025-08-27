জানুয়ারি থেকে জুন পর্বে দর্শক ভোটে যাঁরা এগিয়ে

মেরিল–প্রথম আলো পুরস্কার ২০২৫
জানুয়ারি থেকে জুন পর্বে দর্শক ভোটে যাঁরা এগিয়ে
মেরিল–প্রথম আলো পুরস্কার ২০২৫–এর জানুয়ারি থেকে জুন পর্বের তারকা জরিপের ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। পাঠক পত্রিকার কুপন ও অনলাইনে প্রথম আলোর ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রিয় তারকা ও তাঁর প্রিয় কাজকে ভোট দিয়েছেন। প্রথমবারের মতো তারকা জরিপে যুক্ত হয়েছে সেরা চলচ্চিত্র বিভাগ। মোট আটটি বিভাগের প্রতিটি বিভাগ থেকে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত সেরা আট নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিবারের মতো এবারও নাটক, চলচ্চিত্র, ওয়েব কনটেন্ট ও গানের শিল্পীদের ওপর এই ভোট কার্যক্রম চলেছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত কাজের ওপর এই ভোট নেওয়া হয়েছে। প্রতি বিভাগের দর্শক ভোটে এগিয়ে থাকা সেরা ৮–এর তালিকা প্রকাশ করা হলো:
সেরা চলচ্চিত্র
(প্রেক্ষাগৃহের চলচ্চিত্র, ডিজিটাল মাধ্যমের চলচ্চিত্র)
* আমলনামা
* ইনসাফ
* উৎসব
* ঘুমপরী
* জংলী
* তাণ্ডব
* দাগি
* বরবাদ
সেরা চলচ্চিত্র অভিনেত্রী
(প্রেক্ষাগৃহের চলচ্চিত্র, ডিজিটাল মাধ্যমের চলচ্চিত্র)
* জয়া আহসান—তাণ্ডব
* তানজিন তিশা—ঘুমপরী
* তমা মির্জা—দাগি
* তাসনিয়া ফারিণ—ইনসাফ
* মেহজাবীন চৌধুরী—নীল সুখ
* শবনম বুবলী—জংলি
* সাদিয়া আয়মান—উৎসব
* সাবিলা নূর—তাণ্ডব
সেরা চলচ্চিত্র অভিনেতা
(প্রেক্ষাগৃহের চলচ্চিত্র, ডিজিটাল মাধ্যমের চলচ্চিত্র)
* আফরান নিশো—দাগি
* আরিফিন শুভ—নীলচক্র
* জাহিদ হাসান—উৎসব
* প্রীতম হাসান—ঘুমপরী
* শাকিব খান—বরবাদ
* শরীফুল রাজ—ইনসাফ
* সৌম্য জ্যোতি—উৎসব
* সিয়াম আহমেদ—জংলি
সেরা অভিনেত্রী
(টিভি নাটক, সীমিত দৈর্ঘ্যের কাহিনিচিত্র ডিজিটাল মাধ্যম, টিভি সিরিজ, ওয়েব সিরিজ)
* জান্নাতুল সুমাইয়া হিমি—একান্নবর্তী
* তানজিন তিশা—মায়াডোর
* তানজিম সাইয়ারা তটিনী—তোমাদের গল্প
* তানিয়া বৃষ্টি—বউ বেশি বুঝে
* তাসনিয়া ফারিণ—প্রিয় প্রজাপতি
* নাজনীন নাহার নীহা—মন দুয়ারী
* মেহজাবীন চৌধুরী—বেস্ট ফ্রেন্ড ২.০
* সাফা কবির—কেন এই সঙ্গতা
সেরা অভিনেতা
(টিভি নাটক, সীমিত দৈর্ঘ্যের কাহিনিচিত্র ডিজিটাল মাধ্যম, টিভি সিরিজ, ওয়েব সিরিজ)
* ইয়াশ রোহান—ক্ষতিপূরণ
* খায়রুল বাসার—মানুষ কী বলবে?
* জিয়াউল ফারুক অপূর্ব—মন দুয়ারী
* তৌসিফ মাহবুব—মন দিওয়ানা
* নিলয় আলমগীর—একান্নবর্তী
* পার্থ শেখ—মায়াডোর
* ফারহান আহমেদ জোভান—তোমাদের গল্প
* মোশাররফ করিম—বোহেমিয়ান ঘোড়া
সেরা গায়িকা
* অবন্তী সিঁথি—এত প্রেম এত মায়া: মন দুয়ারী
* আতিয়া আনিসা—জনম জনম: জংলি
* জেফার রহমান—লিচুর বাগানে: তাণ্ডব
* দোলা রহমান—চাঁদ মামা: বরবাদ
* দিলশাদ নাহার কনা—কন্যা: জ্বীন ৩
* নাজমুন মুনিরা ন্যান্সি—মায়া মায়া লাগে: হাউ সুইট
* সিঁথি সাহা—প্রেমেরই জখম: ঘুমপরী
* সোমনূর মনির কোনাল —মায়াবী: বরবাদ
সেরা গায়ক
* ইমরান—কন্যা: জ্বীন ৩
* ঈশান মজুমদার—গুলবাহার
* জি এম আশরাফ—নিঃশ্বাস: বরবাদ
* তাহসান খান—একটুখানি মন: দাগি
* প্রীতম হাসান—চাঁদ মামা: বরবাদ
* বালাম —মায়া মায়া লাগে: হাউ সুইট
* মাহতিম শাকিব—প্রেমেরই জখম: ঘুমপরী
* হাবিব ওয়াহিদ—আমার দিনগুলো সব যায়: হৃদয়ের কথা
সেরা নবাগত অভিনয়শিল্পী
* আফ্রা—দাগি
* আরিয়ান সারোয়ার—চক্কর ৩০২
* এ কে এম ইতমাম—বলী
* গোলাম দস্তগীর শান—চক্কর ৩০২
* নৈঋতা—জংলি
* নভেরা রহমান—রিকশা গার্ল
* ফারজানা বুশরা—চক্কর ৩০২
* মোহসিনা আক্তার—জয়া আর শারমিন