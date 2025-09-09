জেফার ও সাবিলার নাচ, পুরস্কারের মঞ্চে তিন সিনেমা–সিরিজের ঘোষণা
প্রায় এক দশক পর মঞ্চে ফিরলেন আফসান আরা বিন্দু। সহ–উপস্থাপক রাফসান সাবাব জানতে চাইলেন, গত এক দশকে কী কী পরিবর্তন দেখছ? বিন্দুর ঝটপট জবাব, ‘সবাই বদলে গেছে, শুধু জয়া আহসান ছাড়া।’ সঙ্গে সঙ্গে মিলনায়তনজুড়ে হাসির রোল।
রাজধানীর বাংলাদেশ–চীন মৈত্রী সম্মেলনকেন্দ্রে ‘ব্লেন্ডারস চয়েস–দ্য ডেইলি স্টার ওটিটি অ্যান্ড ডিজিটাল কনটেন্ট অ্যাওয়ার্ডস ২০২৪’-এর চতুর্থ আসর বসেছিল গত রোববার।
অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব উপস্থাপনা করেছেন বিন্দু ও রাফসান—মজার এই সংলাপ বিনিময় সেখানেই হয়েছিল। প্রথম পর্ব উপস্থাপনা করেন নাজিবা বাসার ও ইরফান সাজ্জাদ। ইন্ডিভিজ্যুয়াল, মিউজিক, ক্রিটিক’স চয়েজ ও পপুলার চয়েজ—এই চার ক্যাটাগরিতে ২৭টি শাখায় ২০২৪ সালে মুক্তি পাওয়া ওটিটি ও ডিজিটাল কনটেন্টগুলোকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।
বিকেল থেকেই ঢাকার তারকা নির্মাতা, শিল্পীদের পদচারণে মুখর হতে থাকে লালগালিচা। লালগালিচায় তারকাদের অভ্যর্থনা জানান প্রিয়ন্তী উর্বি ও পার্থ শেখ। সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। শুরুতেই নাচ নিয়ে আসেন মোফাসসাল আল আলিফ ও পারসা ইভানা। পরেও পুরস্কার ঘোষণার ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন পর্বে নাচ পরিবেশন করেন মন্দিরা চক্রবর্তী, সাবিলা নূর ও জেফার।
পপুলার চয়েজ শাখায় সেরা সিরিজের পুরস্কার পেয়েছে হইচইয়ের গোলাম মামুন। সেরা সিনেমা হয়েছে চরকির কাছের মানুষ দূরে থুইয়া। সিরিজ ও সিনেমা—দুটিই পরিচালনা করেছেন শিহাব শাহীন।
পপুলার চয়েজ শাখায় সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন চক্র নির্মাতা ভিকি জাহেদ।
আধুনিক বাংলা হোটেল–এ অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনয়শিল্পী (পুরুষ) হয়েছেন মোশাররফ করিম। পুরস্কার গ্রহণ করে তারিক আনাম খানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন মোশাররফ করিম—তারিক আনামের হাত ধরে তাঁর অভিনয়ে আসা।
রঙিলা কিতাব–এ অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনয়শিল্পী (নারী) হয়েছেন পরীমনি। সিরিজে একজন সন্তানসম্ভবা নারীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন পরীমনি। চরিত্রটি করতে গিয়ে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে বলে জানান তিনি।
পুরস্কার নেওয়ার পর মাইক্রোফোন হাতে বললেন, ‘আমি হয়তো আগামী দিনে আরও পুরস্কার জিতব, তবে রঙিলা কিতাব–এর জার্নিটা আমার কাছে কাছে বিশেষ। সিরিজটি আমার মাতৃত্বের অভিজ্ঞতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এটি আমাদের জন্য একটি আবেগঘন জার্নি ছিল।’
অসময়–এ অভিনয়ের জন্য বেস্ট সাপোর্টিং অভিনয়শিল্পীর পুরস্কার পেয়েছেন শরাফ আহমেদ জীবন ও রুনা খান। সেরা পরিচালকের (ফিল্ম) পুরস্কার পেয়েছেন কাজল আরেফিন অমি।
ক্রিটিক চয়েজ শাখায় সেরা সিরিজের পুরস্কার পেয়েছে চরকির সিনপাট, সেরা পরিচালক মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম (সিনপাট), সেরা অভিনয়শিল্পী (পুরুষ) এফ এস নাঈম (কালপুরুষ), সেরা অভিনয়শিল্পী (নারী) জিন্নাত আরা (সিনপাট)।
আর বাংলা চলচ্চিত্রে ২৫ বছর অবদানের জন্য শাকিব খানকে দেওয়া হয় বিশেষ সম্মাননা। এক ভিডিও বার্তায় শাকিব খান বলেন, ‘এই স্বীকৃতি সবার—পুরো চলচ্চিত্রশিল্পের। তোমাদের ভালোবাসাই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি।’
বিশেষ সম্মাননা পেয়েছে উৎসব। পুরস্কারটি গ্রহণ করেছেন সিনেমাটির নির্মাতা তানিম নূর ও অভিনেতা জাহিদ হাসান। জাহিদ হাসান বলেন, ‘যদি সবাই হাত ধরে রাখে, তবে কেউ পিছিয়ে পড়বে না। আমাদের সবার একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ থাকা উচিত।’
মিউজিক শাখায় কাছের মানুষ দূরে থুইয়া চলচ্চিত্রের ‘মেঘবালিকা’ গানের জন্য সেরা গীতিকার সাদাত হোসাইন, সেরা সংগীতশিল্পী মাহতিম শাকিব ও নন্দিতা, সেরা সুরকার হয়েছেন ইমন চৌধুরী। সেরা মিউজিক (ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মস) হয়েছে এনজেল নূরের ‘যদি আবার’।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল কনটেন্ট শাখায় বেস্ট কনটেন্ট ক্রিয়েটরের পুরস্কার পেয়েছেন নাফিস সেলিম ও শুভাশীষ ভৌমিক। বেস্ট কনটেন্ট ক্রিয়েটর (ফুড/ট্রাভেল) হয়েছে ‘নাদির অন দ্য গো’, বেস্ট কনটেন্ট ক্রিয়েটর (ইনফোটেইনমেন্ট/পডকাস্ট) হয়েছেন সিনজয় সাহা।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ডেইলি স্টার সম্পাদক ও প্রকাশক মাহ্ফুজ আনাম, ইস্পাহানি গ্রুপের পরিচালক মির্জা আহমেদ ইস্পাহানি। আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন ইস্পাহানি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মির্জা শাকির ইস্পাহানি, পরিচালক ইমাদ ইস্পাহানি, জাহিদা ইস্পাহানি ও ইস্পাহানি টি লিমিটেডের পরিচালক আখতার মাতিন চৌধুরী। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন তেহসিন চৌধুরী ইস্পাহানি।
ওটিটির ২৩ ক্যাটাগরির ১৭টিই চরকির
‘ব্লেন্ডারস চয়েস-দ্য ডেইলি স্টার ওটিটি অ্যান্ড ডিজিটাল কনটেন্ট অ্যাওয়ার্ডস ২০২৪’-এর ক্রিটিক চয়েজ ও পপুলার চয়েজে ২৩টি ক্যাটাগরির ১৭টিতেই পুরস্কার পেয়েছে চরকি। ক্রিটিক চয়েজ শাখায় সেরা সিরিজ হয়েছে চরকির সিনপাট। মোট ১২ মনোনয়ন পেয়েছে সিনপাট। এর মধ্যে সেরা সিরিজ (ক্রিটিক) ছাড়াও আছে বেস্ট ডিরেক্টর (ক্রিটিক) মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম, বেস্ট অ্যাক্টর (ফিমেল) জিন্নাত আরা ও বেস্ট সাউন্ড ডিজাইনার আদীপ সিং মানকি পুরস্কার পেয়েছে।
চরকি অরিজিনাল সিনেমা কাছের মানুষ দূরে থুইয়া পপুলার চয়েজে সেরা সিনেমাসহ পেয়েছে চারটি পুরস্কার। সিনেমাটির ‘মেঘবালিকা’ গানের জন্য বেস্ট সিঙ্গার মাহতিম সাকিব ও নন্দিতা, বেস্ট মিউজিক কম্পোজার ইমন চৌধুরী এবং বেস্ট লিরিসিস্ট হয়েছেন সাদাত হোসাইন।
চরকি অরিজিনাল সিরিজ আধুনিক বাংলা হোটেল–এ অভিনয়ের জন্য পপুলার চয়েসে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন মোশাররফ করিম। সিরিজটির জন্য জাহিদ নিরবের হাতে উঠেছে বেস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরের পুরস্কার। সিরিজটির জন্য সেরা চিত্রনাট্যকারের (ক্রিটিক) পুরস্কারও পেয়েছেন কাজী আসাদ। সিরিজটির পরিচালকও তিনি।
চরকি অরিজিনাল সিরিজ টিকিট–এর জন্য বেস্ট কস্টিউম ডিজাইনারের (ক্রিটিক) পুরস্কার জিতেছেন জান্নাত মৌরি। চরকি অরিজিনাল ফিল্ম ফরগেট মি নট–এর জন্য বেস্ট সিনেমাটোগ্রাফারের (ক্রিটিক) পুরস্কার পেয়েছেন ইশতিয়াক হোসেন।
তিন সিনেমা সিরিজের ঘোষণা
অনুষ্ঠানে সম্মাননা নিতে এসে উৎসব পরিচালক তানিম নূর জানান, হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস অবলম্বনে নতুন সিনেমা নির্মাণ করছেন তিনি। ছবিটি আগামী বছর মুক্তি পাবে।
সিরিজ নির্মাণ করে আলোচনায় আসা পরিচালক মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম প্রথম চলচ্চিত্রের ঘোষণা দেন, ছবিটির শুটিং শেষ করেছেন তিনি। এর বাইরে গোলাম মামুন সিরিজের সিকুয়েল নির্মাণের ঘোষণা দেন শিহাব শাহীন।
পুরস্কার পেলেন যাঁরা
পপুলার চয়েজ
সেরা চলচ্চিত্র: কাছের মানুষ দূরে থুইয়া
সেরা অভিনয়শিল্পী (পুরুষ) : মোশাররফ করিম, আধুনিক বাংলা হোটেল
সেরা অভিনয়শিল্পী (নারী): পরীমনি, রঙিলা কিতাব
সেরা পার্শ্ব অভিনেতা (সিরিজ): শরাফ আহমেদ জীবন, অসময়
সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী (সিরিজ): রুনা খান, অসময়
সেরা পরিচালক (সিরিজ): ভিকি জাহেদ, চক্র
সেরা পরিচালক (চলচ্চিত্র): কাজল আরেফিন অমি, অসময়
সেরা নাটক/সিরিজ: গোলাম মামুন
ক্রিটিক চয়েজ
সেরা চলচ্চিত্র/নাটক/সিরিজ: সিনপাট
সেরা সিনেমাটোগ্রাফি: ইশতিয়াক হোসেন, ফরগেট মি নট
সেরা মেকআপ আর্টিস্ট: রুবামা ফাইরুজ, কালপুরুষ
সেরা এডিটিং: সৈয়দ মেহবুব হুসেইন ও সালেহ সোবহান অনীম, কালপুরুষ
সেরা স্ক্রিনপ্লে: কাজী আসাদ, আধুনিক বাংলা হোটেল
সেরা অভিনেতা: এফ এস নাঈম, কালপুরুষ
সেরা অভিনেত্রী: জিন্নাত আরা, সিনপাট
সেরা পরিচালক (চলচ্চিত্র/নাটক/সিরিজ): মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম, সিনপাট
সেরা পোশাক ডিজাইনার: জান্নাত মৌরি, টিকিট
সেরা শিল্পনির্দেশক: শিহাব নূরুন নবী, কালপুরুষ
সেরা ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর: জাহিদ নীরব, আধুনিক বাংলা হোটেল
সেরা সাউন্ড ডিজাইন: আদীপ সিং মানকি, সিনপাট
সংগীত
সেরা কণ্ঠশিল্পী: মাহতিম সাকিব ও নন্দিতা, ‘মেঘবালিকা’, কাছের মানুষ দূরে থুইয়া
সেরা মিউজিক কম্পোজার: ইমন চৌধুরী, ‘মেঘবালিকা’, কাছের মানুষ দূরে থুইয়া
সেরা গীতিকার: সাদাত হোসাইন, ‘মেঘবালিকা’, কাছের মানুষ দূরে থুইয়া
সেরা মিউজিক (ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম): এনজেল নূর, ‘যদি আবার’
ইন্ডিভিজ্যুয়াল কনটেন্ট
সেরা কনটেন্ট নির্মাতা (ইনফোটেইনমেন্ট/পডকাস্ট): সিনজয় সাহা
সেরা কনটেন্ট নির্মাতা (ভ্রমণ/খাদ্য ও রেসিপি): নাদির অন দা গো
বর্ষসেরা কনটেন্ট নির্মাতা: শুভাশীষ ভৌমিক ও নাফিস সেলিম
বিশেষ সম্মাননা
বাংলা চলচ্চিত্রে ২৫ বছরের অবদানের জন্য বিশেষ সম্মাননা: শাকিব খান
সিনেমাটিক শ্রেষ্ঠত্বে বিশেষ সম্মাননা: উৎসব