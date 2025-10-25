‘চন্দ্রাবতী কথা’র পর আসছে ‘সখী রঙ্গমালা’
‘চন্দ্রাবতী কথা’র পর নতুন সিনেমা ‘সখী রঙ্গমালা’ নিয়ে আসছেন এন রাশেদ চৌধুরী। শাহীন আখতারের একই নামের উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটি তৈরি হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অনুদান পাওয়া সিনেমাটির চিত্রনাট্য করেছেন সেলিম মোজাহার ও এন রাশেদ চৌধুরী। চলচ্চিত্রটির সহপ্রযোজনায় আছে সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স লিমিটেড।
নির্মাতা জানালেন, সিনেমাটির দ্বিতীয় ও শেষ কিস্তির দৃশ্য ধারণ শুরু হবে শিগগিরই। নোয়াখালীর লক্ষ্মীপুর, উরিরচর, নবাবগঞ্জ, পুঠিয়া ও নাটোরের রাজবাড়ির ঐতিহাসিক স্থাপনায় হবে এই পর্বের শুটিং। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে মানিকগঞ্জ ও আরিচার বিভিন্ন লোকেশনে হয়েছে প্রথম কিস্তির শুটিং।
অষ্টাদশ শতকের নোয়াখালীর পটভূমিতে নির্মীয়মাণ চলচ্চিত্রটিতে জমিদার পরিবারের অভ্যন্তরীণ সংঘাত, সমাজ-ধর্মের বেড়াজালে বন্দী নারীর প্রতিবাদ ও শ্রেণি-জীবনসংঘাতের ইতিহাস মিলেমিশে গেছে। এন রাশেদ চৌধুরী বলেন, ‘“সখী রঙ্গমালা” আসলে আমাদের মাটি, নদী, মানুষের গল্প। ভাটি বাংলার নারীরা শত অবদমনের মধ্যেও নিজেদের অবস্থান খুঁজে নেওয়ার যে সংগ্রাম করেছে, সেটাই এই সিনেমার আত্মা।’
চলচ্চিত্রটির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন নাজিফা তুষি, স্বর্ণালী চৈতী, প্রান্তর দস্তিদার, মোস্তাফিজুর নূর ইমরান, জয়িতা মহলানবিশ, জয়রাজ, তৌফিক ইমন, শিল্পী সরকার অপু, সাহানা সুমি প্রমুখ। চিত্র গ্রহণের দায়িত্বে আছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত তরুণ চিত্রগ্রাহক মাজাহারুল রাজু (লাল মোরগের ঝুঁটি, কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া)। শিল্প নির্দেশনায় আছেন তরুণ ঘোষ (মাটির ময়না, চন্দ্রাবতী কথা, কীর্তনখোলা)। সিনেমাটিতে থাকবে কাজী কৃষ্ণকলি ইসলামের বেশ কয়েকটি গান।