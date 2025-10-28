শাকিবের নায়িকা কে? রুক্মিণী নাকি ইধিকা

শাকিবের নায়িকা কে? রুক্মিণী নাকি ইধিকা
‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ সিনেমায় অভিনয় করছেন শাকিব খান—এটা পুরোনো খবর। শাকিবের বিপরীতে কে থাকছেন—ঢাকা ও কলকাতার বেশ কয়েকজন অভিনেত্রীর নাম সামনে আসছে।
এর মধ্যে গতকাল আনন্দবাজার ডটকম জানিয়েছে, শাকিবের নায়িকার তালিকায় রুক্মিণী মৈত্র ও ইধিকা পালের নাম উঠে এসেছে। তাঁদের মধ্যে একজনকে চূড়ান্ত করা হতে পারে। তবে এখনো প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি হয়নি।
সিনেমাটি প্রযোজনা করছে ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড। পরিচালনা করছেন আবু হায়াত মাহমুদ। এটি আগামী পবিত্র ঈদুল ফিতরে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। এতে ঢাকার একজন নায়িকাকেও নেওয়া হবে।
সব ঠিক থাকলে নভেম্বরে সিনেমাটির শুটিং শুরু হবে। ঢাকার বাইরে কলকাতা, মুম্বাইসহ বিভিন্ন শহরে শুটিং হবে।
সিনেমার চিত্রগ্রাহকের দায়িত্বে থাকছেন ‘অ্যানিম্যাল’ সিনেমার চিত্রগ্রাহক অমিত রায়। এর বাইরে ‘সরকার’, ‘ডানকি’, ‘ধোকা’, ‘ফিদা’সহ একাধিক সিনেমার চিত্রগ্রাহক হিসেবে কাজ করেছেন তিনি।
এর মধ্যে ভারতে গিয়েছিলেন পরিচালক আবু হায়াত মাহমুদ। সেখান থেকে তিনি প্রথম আলোকে বলেছিলেন, ‘আমরা আগামী নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে সিনেমার শুটিংয়ে যাচ্ছি। তার আগে সব কাজ গোছাচ্ছি। চিত্রগ্রাহকের সঙ্গে মিটিং করেছি। শুটিংয়ের পরিকল্পনা নিয়ে কথা হয়েছে। আমরা দেশে ও বিদেশে সিনেমার শুটিং করব। সেটা নিয়েও ভারতে যাওয়া।’
পরিচালক আগে জানিয়েছিলেন, সিনেমাটির গল্প অনেকটাই সত্য ঘটনা অবলম্বনে। নব্বই দশকের ঢাকার আন্ডারওয়ার্ল্ডের গল্প নিয়ে ‘প্রিন্স’–এর কাহিনি।
পরিচালক জানান, সিনেমার গল্পে রয়েছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্র। এর মধ্যে একজনকে নতুনদের মধ্য থেকে নেওয়া হবে। বাকি দুজনের একজন নাটকের অভিনেত্রী ও একজন সিনেমার নায়িকা রয়েছেন এই তালিকায়। তাঁদের নাম আপাতত বলতে চান না।