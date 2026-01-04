ফারাক্কার প্রভাব, ফুলের বাজার আর সিন্ডিকেট নিয়ে নানজীবার ‘মাটি’

ফারাক্কার প্রভাব, ফুলের বাজার আর সিন্ডিকেট নিয়ে নানজীবার ‘মাটি’
নতুন সিনেমায় নাম লিখিয়েছেন ‘মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ’ বিজয়ী রাফা নানজীবা তোরসা। সিনেমাটির শিরোনাম ‘মাটি’। যেখানে তাঁর বিপরীতে থাকছেন নবাগত আলভী মামুন। ছবিটি পরিচালনা করছেন তারিফ সৈয়দ। পাশাপাশি সিনেমাটির গল্প ও চিত্রনাট্যও করেছেন তিনি। প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করে নির্মাতা জানিয়েছেন, ছবির বেশির ভাগ দৃশ্যধারণের কাজ শেষ।
ঢাকা, ঝিনাইদহ জেলার সীমান্তবর্তী মহেশপুরের শস্যাঘাটা, মাঠপাড়া ও ইছামতী নদীর বিভিন্ন লোকেশনে ছবির শুটিং হয়েছে।
নির্মাতা জানান, গ্রামীণ পটভূমিতে নির্মিত এই সিনেমার গল্পে রয়েছে মানুষের স্বপ্ন, সংগ্রাম, মাটি ও নদীর সঙ্গে একাত্ম এক জীবনযাপনের বিশদ বর্ণনা। ছবিটি নিয়ে প্রথম আলোকে নির্মাতা তারিফ সৈয়দ বলেন, ‘এটি একটি সীমান্তবর্তী গ্রামের গল্প, যার পাশ দিয়ে ইছামতী নদী বয়ে গেছে—যার এক পাড়ে বাংলাদেশ, অন্য পাড়ে ভারত। একসময় নদী-নির্ভর জীবিকা নির্বাহ করলেও, ফারাক্কা বাঁধ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ইছামতী শুকিয়ে যাওয়ায় গ্রামের মানুষ জীবিকার জন্য ফুলের চাষ শুরু করেন। কালের বিবর্তনে সেই ফুলের বাজার দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বড় বাজারে পরিণত হয়েছে। তবে এই বাজারের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তজুড়ে মাদক, শিশু ও নারী পাচার সিন্ডিকেটও বিস্তার লাভ করেছে। সিনেমাটি একটি ক্রাইম থ্রিলার ঘরানার গল্প, যা গ্রামবাংলার এক অজানা রূপ তুলে ধরবে।’
এ সিনেমায় নানজীবা তোরসা ও আলভী মামুন ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে রয়েছেন এম ডি ইকবাল হোসেন, মাহামুদ আলম ও আশিক সরকার। আগামী ঈদুল আজহায় সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
ইতিমধ্যে ‘নির্জন স্বাক্ষর’ নামের একটি সিনেমার শুটিং শেষ করেছেন নানজীবা তোরসা। এতে তাঁর বিপরীতে জুটি বেঁধেছেন খায়রুল বাসার। বর্তমানে সিনেমাটি রয়েছে মুক্তির অপেক্ষায়। এরই মধ্যে আরও একটি নতুন সিনেমায় যুক্ত হওয়ার খবর দিলেন তিনি।
২০১৯ সালের অক্টোবরে মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ নির্বাচিত হন রাফা নানজীবা তোরসা। তাঁর অভিনীত প্রথম টেলিছবি ‘স্বপ্ন তোমার জন্য’।