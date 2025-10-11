শাকিব খানের ‘সোলজার’ ও ২২ বছর আগের ‘ওরা দালাল’–এর মধ্যে যে মিল
ঢালিউড নায়ক শাকিব খানের নতুন সিনেমার ফার্স্ট লুক পোস্টার, ট্রেলার-টিজারের প্রকাশ ঘিরে নকল বা অনুকরণের আলোচনা তৈরি হওয়ার খবর নতুন নয়। কখনো লুক, কখনো চরিত্রের কখনো গল্প, দৃশ্য বা পোশাক নকলের অভিযোগ ওঠে। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। গতকাল প্রকাশ পাওয়া ‘সোলজার’ সিনেমার ফার্স্ট লুক পোস্টার ঘিরে ভক্তদের কাছে ভিন্নভাবে আলোচনায় রয়েছেন শাকিব। ‘সোলজার’ সিনেমার গোঁফ ঘিরে ভক্তরা ২২ বছর আগের শাকিবের গোঁফের মুখোমুখি করেছেন শাকিবকে।
গত পাঁচ মাস ধরেই শোনা যাচ্ছিল, শাকিব খান ঈদের পর নতুন সিনেমা দিয়ে অক্টোবরে ফিরবেন। অক্টোবরের শুরুতেই জানা যায়, সেই সিনেমার নাম ‘সোলজার’। সিনেমাটির শুটিংও শুরু হয়েছে। এর মধ্যেই গতকাল শুক্রবার সিনেমার একটি পোস্টার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করেন শাকিব খান। সেই পোস্টার ঘিরেই তৈরি হয়েছে নানা জল্পনাকল্পনা। কেউ কেউ সেই পোস্টারের শাকিব লুক মেলাচ্ছেন রণবীর কাপুরের সঙ্গে কেউ আবার শাকিবের ২২ বছর আগে মুক্তি পাওয়া ‘ওরা দালাল’ সিনেমার গোঁফের সঙ্গে মেলাচ্ছেন।
এমন ঘটনা এই প্রথম নয়, এর আগে ‘তুফান’, ‘বরবাদ’, ‘তাণ্ডব’সহ একাধিক সিনেমার পোস্টার, ট্রেলার, টিজার ঘিরে নকলের অভিযোগ উঠেছিল। এই নিয়ে কখনোই প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান তেমন কোনো কথা বলেনি। এবারও কোনো বিতর্ক নিয়ে কথা বলতে চান না ‘সোলজার’ সিনেমার পরিচালক সাকিব ফাহাদ। তিনি মনে করেন, ‘দর্শকদের সিনেমা দেখেই সব ভুল ভাঙবে।’
কী আছে শাকিবের সিনেমার নতুন পোস্টারে? ঘর্মাক্ত মুখায়ব, মোটা গোঁফ, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি; আর চেহারায় চিন্তার ছাপ। ছবিটি দেখে মনে হয়, আয়নায় নিজের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন শাকিব খান। সে চোখের চাহনি রহস্যে ভরা। শুধু গোঁফ ঘিরেই এই ছবিটিকে ভক্তরা মেলাচ্ছেন ‘ওরা দালাল’ সিনেমার শাকিবের সঙ্গে।
‘ওরা দালাল’ সিনেমাটি ২০০৩ সালে মুক্তি পায়। সিনেমাটি পরিচালনা করেন উত্তম আকাশ। এই সিনেমায় শাকিব খানের চরিত্রের নাম সুলতান। গল্পে পুরো সিনেমায় শাকিব খানের গোঁফ রয়েছে। সিনেমায় শাকিব খানকে দেখা যায় একজন সাংবাদিক হিসেবে। যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। দেশপ্রেমিক এক সাংবাদিক। সবার আগে যার কাছে দেশ। এ জন্য তিনি কোনো ছাড় দেন না।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সিনেমাসংশ্লিষ্ট গ্রুপে ছড়িয়ে পড়া শাকিবের দুই গোঁফ ওলা ছবি নিয়ে ভক্তরা নানান মন্তব্য করেছেন। বাদল তালুকদার নামে একজন লিখেছেন, ‘তাহলে কি সিনেমাটি নকল গল্পের?’ সেখানে রেজা নাজমুল নামের একজন লিখেছেন, ‘এটা কোনো কপি গল্প নয়।’ নাজিম মাহমুদ নামে একজন লিখেছেন, ‘লুক অনেকটাই এক কিন্তু এক্সপ্রেশন আগের মতো নাই। আগে কি ইনোসেন্ট লাগত। ওই শাকিব খানকেই ভালো লাগত।’
তবে শিলা নামের এক ভক্ত এই শাকিব খানকেই এগিয়ে রেখেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘এখন আরও বেশি পরিবর্তিত হয়েছেন শাকিব। অসাধারণ।’ কেউ কেউ আবার এটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন, ‘“রাজনীতি” আর “নবাব এলএলবি” সিনেমাতেও গোঁফওয়ালা শাকিব খানকে দেখা গেছে। গল্প আর চরিত্র কিন্তু এক নয়।’ অনেকে জানতে চেয়েছেন ‘সোলজার’ সিনেমার গল্প নিয়ে।
কী আছে সোলজার সিনেমায়? একজন সরকারি কর্মকর্তার চরিত্রে দেখা যাবে এই নায়ককে। তবে গল্প ও চরিত্র নিয়ে এখনো কিছু বলতে চান না তরুণ নির্মাতা সাকিব ফাহাদ। তিনি এর আগে প্রথম আলোকে বলেছিলেন, ‘আমরা একটা দেশপ্রেম নিয়ে গল্প করার চেষ্টা করছি। বর্তমান সময়ের মানুষের মধ্যে যে সামগ্রিক ভাবনা, চিন্তা, আর বাস্তবতা, সেই গল্পটাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমরা চাইছি, উনি যেন দেশের সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন—যাঁদের চিন্তা, যন্ত্রণা আর স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি “সোলজার”-এ ফুটে উঠবে।’
‘সোলজার’ বা ‘ওরা দালাল’ সিনেমার মধ্যে আদতে তেমন কোনো মিল নাই। তবে ‘সোলজার’ সিনেমার পরিচালকের দেওয়া বক্তব্যের সঙ্গে একটি মিল পাওয়া যায়। সাকিব ফাহাদের মতে, ‘আমাদের গল্পের ভেতরে একটা দর্শন আছে, একটা ভাবনা আছে। দর্শক যেন সিনেমা দেখে অনুপ্রাণিত হয় এবং হল থেকে বের হয়ে নিজের জায়গা থেকে কিছু করার তাগিদ অনুভব করে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার সেই বার্তাই দিতে চাই। আমরা দেশপ্রেম নিয়ে গল্প তৈরির চেষ্টা করছি।’
‘সোলজার’ সিনেমার গল্পে যেমন দেশপ্রেমকে মুখ্য করে তোলা হয়েছে। তেমনি ‘ওরা দালাল’ সিনেমাতেও শাকিব খানকে দেশপ্রেমিক সাংবাদিক হিসেবে দেখা যায়। যাঁর কাছে দেশপ্রেম সবার ঊর্ধ্বে। তবে ‘সোলজার’–এর গল্প ও চরিত্রে রয়েছে অনেক বৈচিত্র্য। মৌলিক গল্পের এই সিনেমাকে অন্য কোনো গল্পের সঙ্গে মেলানো ঠিক হবে না। এই মেলানো দেখে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নজরুল নামের এক ভক্ত লিখেছেন, ‘সিনেমার জনরা রোমান্টিক হলেও প্রেমের সব গল্প এক নয়। “সোলজার”ও এখানে ভিন্ন এক গল্প বলবে।’