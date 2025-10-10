‘শাকিব খানের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইনি’

‘শাকিব খানের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইনি’
মাস দুয়েক আগে গুঞ্জন উঠেছিল, টালিউডের সিনেমায় অভিষেক হতে যাচ্ছে বাংলাদেশি অভিনেত্রী তানজিন তিশার। ‘ভালোবাসার মরশুম’ নামের সেই সিনেমায় তাঁর বিপরীতে অভিনয় করার কথা ছিল বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা শারমন যোশির। সিনেমাটি পরিচালনা করছেন এম এন রাজ। একই সময় খবর আসে, তিশা বাংলাদেশের একটি বড় বাজেটের ছবিতে অভিনয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ছবির নাম ‘সোলজার’, নায়ক শাকিব খান। একপর্যায়ে সব গুঞ্জনের অবসান ঘটে, চূড়ান্ত হয় তানজিন তিশাই হচ্ছেন ‘সোলজার’-এর নায়িকা।
যদিও প্রথমে দুই সিনেমার শুটিংয়ের সময় প্রায় কাছাকাছি পড়ে, ফলে তিশার সামনে তৈরি হয় কঠিন সিদ্ধান্তের মুহূর্ত। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের দেশের প্রজেক্টকেই প্রাধান্য দেন। তাই ‘ভালোবাসার মরশুম’ ছেড়ে দেন ‘সোলজার’-এর জন্য। তানজিন তিশা বলেন, ‘দুটো সিনেমার শুটিং শিডিউল একই সময়ে ছিল। আমি চেয়েছি বাংলাদেশের সিনেমার মাধ্যমেই বড় পর্দায় অভিষেক হোক। আর শাকিব খানের মতো তারকার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইনি।’
এর আগেও শাকিব খানের বিপরীতে ‘প্রেমিক’ সিনেমায় অভিনয়ের কথা ছিল তানজিন তিশার। রায়হান রাফি পরিচালনা করার কথা ছিল সেই ছবিটির, তবে শুটিং আর শুরুই হয়নি। অবশেষে ‘সোলজার’-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে সেই বহুল প্রতীক্ষিত জুটি।
ভারতের ছবিতে অভিনয়ের জন্য তানজিন তিশার সে দেশের ভিসা নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু শুটিংয়ের সময় ঘনিয়ে এলেও ভিসা মেলেনি। এরপর তিনি আর চেষ্টা করেননি। কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিশা বলেন, ‘আমি বাংলাদেশের মেয়ে। আমার কাছে আগে বাংলাদেশ। তাই “সোলজার”-ই আমার প্রথম পছন্দ।’
এরই মধ্যে ‘সোলজার’-এর শুটিং শুরু হয়েছে, শুটিং শুরু করেছেন তানজিন তিশা। ১১ অক্টোবর শাকিব খানের সঙ্গে প্রথমবারের মতো ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবেন তিনি। দেশপ্রেমের গল্পে নির্মিত এই সিনেমা পরিচালনা করছেন সাকিব ফাহাদ। পরিচালক জানিয়েছেন, বছরের শেষে অথবা আগামী বছরের দুই ঈদের মধ্যবর্তী কোনো সময়েই মুক্তি দিতে চান তাঁরা।
পরিচালক সাকিব ফাহাদ বলেন, ‘দিন শেষে আমাদের গল্পটা আশার—যত সংকটেই পড়ি না কেন, আমরা আশাবাদী থাকি, সেই বার্তাই থাকবে ছবিতে।’