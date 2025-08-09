জয়কে মিস করছেন শাকিব খান

জয়কে মিস করছেন শাকিব খান
সাবেক স্ত্রী চিত্রনায়িকা শবনম বুবলী ও ছোট ছেলে বীরের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে সময় কাটাচ্ছেন শাকিব খান। এ সময়টায় বড় ছেলে জয় কাছে না থাকায় আবেগে ভাসলেন এই নায়ক। নিজের ফেসবুক স্টোরিতে বড় ছেলের ছবি পোস্ট করে লিখলেন, ‘মিস ইউ পাপা।’
বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন শাকিব খান। ১০ দিন ধরে শাকিব খানের সঙ্গী শেহজাদ খান বীর ও শবনম বুবলী।
গত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ব্যক্তিগত কাজে যুক্তরাষ্ট্রে যান শাকিব। একই মাসের শেষ দিকে ছেলে বীরকে নিয়ে দেশটিতে যান শবনম বুবলী। প্রথম আলোর সঙ্গে আলাপে বুবলী জানিয়েছিলেন, শেহজাদের জন্মের পর আর যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া হয়নি। শেহজাদের জন্ম যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রে, তাই ওর কাগজপত্র হালনাগাদ করার কিছু ইস্যু রয়েছে। এ সময়টায় এগুলো সেরে নিতে চান। পাশাপাশি বাবা–ছেলের একসঙ্গে ঘোরাঘুরিটাও হলো আরকি!
সম্প্রতি শাকিব খানের সঙ্গে ছেলে বীর ও শবনম বুবলীর একসঙ্গে ঘোরাঘুরির ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। বুবলী তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ছবিগুলো পোস্ট করেছেন। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘লাইফ ইন ইউএসএ।’ এদিকে ঘনিষ্ঠ একটি সূত্রে জানা গেছে, নিউইয়র্কে ঘোরাঘুরি শেষে ছোট ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলেন ফ্লোরিডার ডিজনিল্যান্ডে। ফ্লোরিডায় ঘোরাঘুরি শেষে গতকাল শুক্রবার তাঁরা নিউইয়র্কে ফিরেছেন।
তবে ছোট ছেলে শেহজাদ খান বীর এ সময়টায় কাছে থাকলেও বড় ছেলে আব্রাহাম খান জয়কে কাছে না পাওয়ার কষ্ট লুকাতে পারেননি শাকিব। শনিবার দুপুরে নিজের ফেসবুক স্টোরিতে জয়ের একটি ছবি শেয়ার করেছেন এবং বাবা তাঁর সঙ্গ থেকে দূরে আছেন, তা–ও প্রকাশ করেছেন।
এর আগে শুক্রবার নিজের ফেসবুক পেজে ভক্তদের দিয়েছেন নতুন এক বার্তা। জানিয়েছেন, বড় পর্দায় বড় স্বপ্ন নিয়ে কাজ করছেন তিনি। শাকিবের ভাষায়, ‘নীরবতা মানে কোনো শূন্যতা নয়; বরং বড় কিছু ঘটার অপেক্ষা।’ খুব শিগগিরই বড় কিছু নিয়ে দর্শকদের সামনে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।
চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাংলাদেশে ফিরবেন শাকিব খান। ফিরে এসেই নতুন ছবির শুটিং শুরু করবেন। ছবিটির পরিচালক সাকিব ফাহাদ, তবে ছবিতে শাকিব খানের বিপরীতে কে অভিনয় করবেন, সে বিষয়ে এখনো কিছু জানাতে চান না পরিচালক ও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান।