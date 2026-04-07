প্রাক্তনের কাছ থেকে কী শিখেছেন শাকিবের নায়িকা

প্রাক্তনের কাছ থেকে কী শিখেছেন শাকিবের নায়িকা
ওপার বাংলার নায়িকা জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু প্রথমবারের মতো নায়িকা হয়েছেন শাকিব খানের। তাঁকে দেখা গেছে ঈদের ‘প্রিন্স’ সিনেমায়। সম্প্রতি সিনেমাটি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ব্যক্তিগত নানা প্রসঙ্গে কথা বলেন এই নায়িকা। আড্ডায় ঘুরেফিরে আসে প্রাক্তন ও প্রেমের কথা।
বর্তমানে তিনি একা রয়েছেন, নাকি কোনো প্রেমের সম্পর্ক রয়েছেন—এমন প্রসঙ্গে জানতে চাইলে জ্যোতির্ময়ী জানান, তিনি একাই রয়েছেন। তবে বিয়ে নিয়ে আপাতত ভাবছেন না। এদিকে দেশের ভক্তরা তাঁকে নিয়ে ফেসবুকে বেশ সবর। অনেকেই নাকি তাঁর প্রেমেও পড়েছেন। সে খবরও শুনেছেন। তবে বাংলাদেশে বিয়ে করতে চান না এই নায়িকা।
সিঙ্গেল থাকলেও এর আগে প্রেমে জড়িয়েছিলেন এই নায়িকা। সেই প্রেম ভেঙে যায়। ‘আমাদের ভালোবাসাটা একই রকম ছিল। কোনো কারণে আমাদের সম্পর্ক টেকেনি। একটা চাবি দিয়ে কি সব তালা খোলা যায়! আমাদের একটু সমস্যা হয়েছিল। আমি কাউকে খারাপ বলছি না। ও ওর মতো, আমি আমার মতো। একটা সময়ে এসে মনে হচ্ছিল, সব ঠিকমতো হয়ে উঠছিল না,’ বলেন তিনি।
জ্যোতির্ময়ী জানান, একটা সম্পর্কের শুরু হয় শতটা ভালো লাগা থেকে, কিন্তু নানা কারণে সেই বোঝাপড়া, ভালো লাগা একসময় থাকে না। তাঁর ভাষ্যে, ‘আমরা নিজেরাই সম্পর্ক থেকে সরে এসেছি। ঝগড়া–ঝামেলা না করে আলাদা হয়ে যাই। পরে তারও মনে হয়েছিল, অন্য জায়গায় গিয়ে ভালো থাকতে পারবে। এখন সে তার মতো ভালো আছে। আমি আমার মতো আছি। আমি সব সময়ই মনে করি, একটা সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য সবার আগে দরকার বিশ্বাস। কারণ, আমরা বেঁচেই থাকি বিশ্বাসে।’
প্রাক্তনের কাছ থেকে কী শিখেছেন—এমন প্রশ্নে জ্যোতির্ময়ী আরও বলেন, ‘আমার প্রাক্তন আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। ওর কাছে শিখেছি ভালোবাসা। ওই প্রেমটাই খুব মনোযোগ দিয়ে করেছিলাম। সব মিলিয়ে আমরা একসময় ভালোই ছিলাম। কিন্তু সময় সব সময় একরকম যায় না।’
কলকাতার টেলিভিশন অভিনেত্রী জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডুর বড় পর্দায় অভিষেক হয় ‘প্রজাপ্রতি ২’ সিনেমা দিয়ে। গত বছরের বড়দিনে পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি পায় দেব অভিনীত সিনেমাটি।