জীবনের অনিশ্চয়তার সেই গল্প এবার যুক্তরাষ্ট্রে

জীবনের অনিশ্চয়তার সেই গল্প এবার যুক্তরাষ্ট্রে
এবার যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো সাউথ এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে মনোনয়ন পেয়েছে বাংলাদেশের অভিনেত্রী প্রিয়াম অর্চি অভিনীত সিনেমা ‘অপ্রত্যাশিত’। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন ভারতীয় পরিচালক দেবাশীষ ব্যানার্জি। সিনেমার শুটিং হয়েছে যুক্তরাজ্যে। বিদেশি কোনো প্রোডাকশনে এটি প্রিয়ামের প্রথম অভিনয়।
এই অভিনেত্রীর ক্যারিয়ারে ৬ নম্বর সিনেমা এটি। তিনি সিনেমাটিতে হঠাৎ করেই নাম লিখিয়েছিলেন। প্রিয়াম বলেন, ‘এটা তো অনেক ভালো খবর। অনেকেই আমাকে বলেন আমার অভিনীত সিনেমাগুলো আন্তর্জাতিক উৎসবে যায়। এবারও তা–ই হলো। “অপ্রত্যাশিত” নিয়ে আশাবাদী ছিলাম, ভালো কোনো উৎসবে এটি অংশগ্রহণ করবে। খবরটি শুনে ভালো লেগেছে।’
জীবনের অনিশ্চয়তাকে কেন্দ্র করেই দুটি গল্প দিয়ে সাজানো এই সিনেমার গল্প। যা চরিত্রগুলোর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব প্রকাশ করে। সিনেমাটি নিয়ে প্রিয়াম জানান, মস্তিষ্কের জটিল রোগে আক্রান্ত একজন লেখক। তিনি জীবনের শেষ বইটা লেখার চেষ্টা করছেন। সেই বইয়ের একটা চরিত্র হয়েই উঠে আসে এক তরুণী। সেই চরিত্রে দেখা যাবে প্রিয়ামকে।
যুক্তরাষ্ট্রে ঘুরতে গিয়ে গত বছর সিনেমাটিতে নাম লেখান প্রিয়াম। সিনেমায় অভিনয় করা প্রসঙ্গে প্রিয়াম বলেন, ‘২০২০ থেকে ছয়টা সিনেমায় কাজ করেছি। আমার এই চলচ্চিত্র-যাত্রায় পরিচালক বেছে কাজ করার সুযোগ কম। যে কারণে আমাকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। কারণ, আমি তালিকা বড় করতে চাইনি। এখানেই আমি সফল। চরিত্র বুঝে আমি যতগুলো কাজ করেছি, সবই আমার পছন্দের সিনেমা। এবারও যখন “অপ্রত্যাশিত” সিনেমা নিয়ে বলা হয়, গল্প শুনে মনে হয়েছিল এটা আমার গল্প।’
সিনেমাটি যুক্তরাজ্য ও ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশেও মুক্তি দিতে চান পরিচালক—এমনটাই জানালেন প্রিয়াম। সিনেমায় তাঁর সহ-অভিনয়শিল্পী শিবালিক ব্যানার্জি। সিনেমাটির চিত্রগ্রহণের কাজ করেছেন বাংলাদেশের আরেক পরিচালক আসিফ ইসলাম। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ১৮ থেকে ২১ তারিখ পর্যন্ত চলবে এ উৎসব। প্রিয়াম জানান, বর্তমানে যুক্তরাজ্যে বেশ কিছু কাজের প্রশিক্ষণে ব্যস্ত তিনি। যে কারণে উৎসবে যাওয়া হচ্ছে না।