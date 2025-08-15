প্রসেনজিতের কথা শুনে কাঁদলেন চঞ্চল
বাংলাদেশি অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরীকে পছন্দ করেন পশ্চিমবঙ্গের তারকা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। এর আগেও নানা সময়ে চঞ্চলের প্রশংসা করেছেন, চঞ্চল কলকাতায় গিয়ে প্রসেনজিতের বাড়িতে গিয়ে দেখাও করেছিলেন। এবার এক ভিডিও বার্তায় চঞ্চলকে প্রশংসায় ভাসালেন প্রসেনজিৎ, যা শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন চঞ্চল।
মাছরাঙা টেলিভিশনের ‘স্টার নাইট’ অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন চঞ্চল চৌধুরী। সেখানেই পর্দায় চঞ্চলকে দেখানো হয় প্রসেনজিতের ভিডিও বার্তা। যেখানে তিনি বলেন, ‘আজ যে মানুষটিকে নিয়ে কথা বলব, সে আমার মনের মানুষ। ওর অভিনয় নিয়ে মন্তব্য করার যোগ্যতা হয়তো আমার নেই, কিন্তু “মনপুরা” ছবিতে ওর কাজ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। পরে শুনলাম আমরা একসঙ্গে “মনের মানুষ” করব—খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলাম।’
অভিনেতা আরও বলেন, ‘“পদাতিক” দেখে আমি আপ্লুত হয়েছিলাম। মৃণাল সেনের চরিত্রে এমন অভিনয় সহজ নয়। ও যদি আমার থেকে ছোট না হতো, হয়তো পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতাম।’ প্রসেনজিতের মুখে এই কথা শুনে আবেগ সামলাতে পারেননি চঞ্চল। তাঁরও তখন চোখ ঝাপসা।
সবশেষে প্রসেনজিৎ বলেন, ‘আমি গর্বিত যে চঞ্চলের মতো একজন অভিনেতাকে আমি চিনি। আর মানুষ চঞ্চল অসাধারণ ভালো মনের। ভালো অভিনেতা হতে হলে ভেতরে–ভেতরে ভালো মানুষ হওয়া জরুরি, চঞ্চল তার জীবন্ত প্রমাণ।’
একই অনুষ্ঠানে প্রসেনজিতের সঙ্গে সুর মিলিয়ে জয়া আহসান বলেন, ‘চঞ্চল শুধুই অভিনেতা নন, তিনি একটি ইনস্টিটিউট। নিজের কাজের প্রতি তাঁর নিবেদন শেখার মতো। এত বড় অভিনেতা হয়েও তিনি নম্র ও অনাড়ম্বর।’
দুই সহকর্মীর প্রশংসা শুনে আবেগ ধরে রাখা কার্যত অসম্ভব হয়ে ওঠে চঞ্চলের কাছে। এ সময় বারবার চোখ মুছতে দেখা যায় তাঁকে। আবেগাপ্লুত চঞ্চল বলেন, ‘আমি বাক্রুদ্ধ। অভিনয় আমার নেশা ও পেশা দুটোই। বুম্বাদার (প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়) কাছ থেকে এত সম্মান পাব, ভাবিনি। জয়ার অভিনয়ও আমাকে মুগ্ধ করে, দুই বাংলায় ও যেভাবে একসঙ্গে কাজ করছে, তা প্রশংসনীয়।’