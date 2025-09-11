উৎসব ঘুরে দেশের হলে জয়ার সেই সিনেমা

উৎসব ঘুরে দেশের হলে জয়ার সেই সিনেমা
বড় পর্দায় মুক্তি পাচ্ছে অভিনেত্রী জয়া আহসান অভিনীত বাংলাদেশ–ইরান যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র ‘ফেরেশতে’। তিন বছর অপেক্ষার পর ১৯ সেপ্টেম্বর দেশের সব সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পাবে ছবিটি।
ছবিটি আগামীকাল শুক্রবার মুক্তির কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে দিনক্ষণ পেছানো হয়েছে।
ইরানি নির্মাতা মুর্তজা অতাশ জমজম পরিচালিত ‘ফেরেশতে’ সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবনের গল্প। জয়া আহসান বলেন, ‘আমাদের দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভেতরে যে সংগ্রামী ও সাহসী চরিত্র রয়েছে, তাদেরই একজনের ভূমিকায় আমি অভিনয় করেছি। পুরো টিম সহযোগিতা করায় কঠিন শুটিং সুষ্ঠুভাবে শেষ করা সম্ভব হয়েছে।’
ছবিটি ইরানের মর্যাদাপূর্ণ ফজর চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি প্রদর্শিত হয়েছে। ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব-২০২৪–এর উদ্বোধনী চলচ্চিত্র হিসেবেও প্রদর্শিত হয়েছিল ‘ফেরেশতে’। ভারতের গোয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও হয়েছে প্রশংসিত।
ছবির অভিনেতা ও প্রযোজক সুমন ফারুক বলেন, ‘আমরা যেমন বিদেশি সিনেমা দেখে তাদের সংস্কৃতি জানতে পারি, তেমনি “ফেরেশতে” আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির গল্প তুলে ধরেছে। প্রান্তিক মানুষের যে গল্প উচ্চবিত্ত সমাজ সহজে ভাবে না, সেই গল্প বলেছে সিনেমাটি। বিদেশে প্রচুর প্রশংসা পেয়েছি, এবার আমাদের দেশের দর্শকেরা হাততালি দেবেন বলে আশা করছি।’
জয়া আহসান ও সুমন ফারুক ছাড়াও সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন শহীদুজ্জামান সেলিম, শাহেদ আলী, রিকিতা নন্দিনী শিমু, শাহীন মৃধা ও শিশুশিল্পী সাথী।
প্রযোজনার দায়িত্বে ছিলেন সুমন ফারুক, আর সহ–প্রযোজক হিসেবে যুক্ত ছিলেন জয়া আহসান নিজেও। ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন বাংলাদেশের মুমিত আল-রশিদ, যিনি ফারসি ও বাংলা অনুবাদেও কাজ করেছেন ফয়সাল ইফরানের সঙ্গে।