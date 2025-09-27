ঢালিউড

সিনেমা মুক্তি, নায়িকা লাপাত্তা! কোথায় আছেন জানেন না পরিচালক

বিনোদন প্রতিবেদক
ঢাকা
নিশাত সালওয়াছবি : সালওয়ার সৌজন্যে

নতুন সিনেমা নায়িকা নিশাত সালওয়ার ছবি মুক্তি পাচ্ছে, হদিস নেই নায়িকার। সিনেমাসংশ্লিষ্ট কারও সঙ্গে নেই কোনো যোগাযোগ। এমনকি ফেসবুকে অ্যাকটিভ থাকলে তাঁর ওয়ালে দেখা যায়নি সিনেমাসংশ্লিষ্ট কোনো খবর। নায়িকা এখন কোথায় আছেন, জানেন না ‘স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা’ ছবির পরিচালকও। তরুণ নায়িকা সালওয়া অভিনীত প্রথম সিনেমাটি বড় পর্দায় শুক্রবার মুক্তি পেয়েছে। অথচ এই দিনে তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও।

নিশাত সালওয়া
ছবি : সালওয়ার সৌজন্যে

২০১৮ সালে ‘মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ’ প্রতিযোগিতায় প্রথম রানারআপ হন নিশাত সালওয়া। এই মঞ্চ দিয়েই আলোচনায় আসেন তিনি। এরপর বিজ্ঞাপনচিত্রে কাজ করেছেন। তারপর সিনেমায়। প্রথম সিনেমা ‘স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা’তে তিনি জুটি হন ‘হ্যান্ডসাম দ্য আল্টিমেট ম্যান’ দ্বিতীয় আসরের চ্যাম্পিয়ন আদর আজাদের সঙ্গে। ২০১৯ সালে ছবিটির শুটিং শুরু হয়ে শেষ হয় ২০২০ সালে। এরপর মুক্তির জন্য কয়েকবার দিনক্ষণ ঠিক করেও পিছিয়ে যায়। অবশেষে আজ থেকে ছবিটি দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে।

পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান জানালেন, ‘স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা’ দেশের ২৭ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। ছবি নিয়ে পরিচালক ও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের প্রচারণা চালালেও কোথাও নেই নায়িকা নিশাত সালওয়া। ২০২১ সালেই মুক্তির অনুমতি পেয়েছিল ‘স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা’ সিনেমাটি। নানা ঘটনা কেন্দ্র করে শুটিংয়ের সময়েও হয়েছিল বিতর্ক। তবে সব ঝামেলা কাটিয়ে অবশেষে মুক্তি পেল ছবিটি। সালওয়া, আদর আজাদ ছাড়া আছেন মৌসুমী মিথিলা, শিমুল খান, রেবেকা, সুব্রত, মারুফ আকিব, আলী রাজ প্রমুখ। সংগীত পরিচালক শাহরিয়ার রাফাত ও প্রমিত।

‘স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা’ চলচ্চিত্রের শুটিংয়ে আদর ও নিশাত সালওয়া
ছবি : নির্মাতার সৌজন্যে

‘স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা’ ছবির পরিচালক আজ শুক্রবার দুপুরে প্রথম আলোকে বললেন, ‘নায়িকার সঙ্গে আমাদের কারও কোনো যোগাযোগ নেই। তিনি কোথায় আছেন, সে বিষয়ে কিছুই জানি না। যোগাযোগ থাকলে নাহয় বলা যেত, যেখানে কথাই হচ্ছে না, সেখানে ছবির প্রচারের বিষয়ে কিছুই বলার সুযোগও তো নেই।’

‘স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা’ চলচ্চিত্রের শুটিংয়ে আদর ও নিশাত সালওয়া
ছবি : সংগৃহীত

‘স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা’ ছবির শুটিংয়ের সময়ে নিশাত সালওয়া তখন বলেছিলেন, ‘চলচ্চিত্র বড় পরিসরের কাজ। খুব দ্রুত সব শ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়। সিনেমায় কাজ করার যে স্বপ্নটা লালন করে রেখেছিলাম, সেটা পূরণ হলো। ভালো লাগছে। আমি নিজের যোগ্যতা ও মেধার সর্বোচ্চটা ঢেলে দিয়ে দর্শকের মনে জায়গা করে নেওয়ার চেষ্টা করব।’

ইমন ও নবাগত সালওয়া অভিনীত ‘বীরত্ব’ ছবির একটি দৃশ্য
ছবি : পরিচালকের সৌজন্যে

প্রথম সিনেমা মুক্তির আগেই ‘বুবুজান’ ও ‘বীরত্ব’ নামের দুটি ছবির শুটিং শুরু করেন। একটা সময় ছবি দুটি মুক্তি পেলেও কোনোটি দিয়ে এই নায়িকা আলোচনায় আসতে পারেননি। এদিকে একাধিক ছবি মুক্তি পেতে থাকলেও মুক্তি পাচ্ছিল না প্রথম সিনেমাটি। একটা সময় এসে সুযোগ পান বরেণ্য অভিনেত্রী ও নির্মাতা সারাহ বেগম কবরীর সঙ্গে কাজের। শুরু হয় এক স্বপ্নযাত্রা, কবরীর পরিচালনায় ‘এই তুমি সেই তুমি’ সিনেমায় নায়িকা হন সালওয়া।

সারাহ বেগম কবরী ও নিশাত সালওয়া
ছবি: সংগৃহীত

তখন সালওয়া বলেছিলেন, ‘কবরী ম্যামের হাতে ধরে শেখাটা ছিল আমার জীবনের বড় প্রাপ্তি। এটা আমার স্বপ্নের একটি সিনেমা। অল্প কয়েক বছরের অভিনয়জীবনে কবরীর মতো বরেণ্য শিল্পীর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাওয়াটা আমার মতো একজনের ভীষণ ভাগ্যের ব্যাপার। আমি তো মনে করি, এমন ভাগ্য সবার হয় না। এই ছবির কাজ করতে গিয়ে আমি অনেক কিছু শিখেছি। আমাকে তিনি হাতে ধরে ধরে শিখিয়েছেন। ছবিটা আমার জীবনের অন্যতম প্রাপ্তি।’

নিশাত সালওয়া
ছবি : সালওয়ার সৌজন্যে

কয়েক বছর আগে ‘এই তুমি সেই তুমি’ ছবির শুটিং শেষ হলেও এখনো মুক্তি পায়নি। কবে মুক্তি পাবে, সে ব্যাপারেও কিছু জানাতে পারেননি কবরীর ছেলে শাকের চিশতি (কবরীর মৃত্যুর পর তিনি ছবিটির যাবতীয় কাজ শেষ করার দায়িত্ব নেন)। সালওয়া এই ছবিতে অভিনয় করেন রিয়াদ রায়হানের বিপরীতে।

