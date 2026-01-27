হলে সালমান শাহর সিনেমা; কবে, কোন ছবি দেখা যাচ্ছে
সালমান শাহর সিনেমা মানেই আলাদা এক অনুভূতির নাম। বেশির ভাগ সিনেমাই দর্শকের হৃদয়ে গেঁথে আছে। তারপরও দেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে নিয়মিতভাবে দেখানো হয় তাঁর অভিনীত সিনেমা। এরই ধারাবাহিকতায় পুরান ঢাকার মাল্টিপ্লেক্স লায়ন সিনেমাস আয়োজন করেছে সপ্তাহব্যাপী বিশেষ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী।
‘ফিরে দেখি সালমান শাহ’ শিরোনামে আয়োজিত এই উদ্যোগে বড় পর্দায় দেখানো হচ্ছে সালমান শাহ অভিনীত দর্শকপ্রিয় তিনটি সিনেমা। এগুলো হলো ‘স্বপ্নের পৃথিবী’, ‘অন্তরে অন্তরে’ ও ‘সত্যের মৃত্যু নেই’। সিনেমা তিনটি পরিচালনা করেছেন যথাক্রমে বাদল খন্দকার, শিবলী সাদিক ও ছটকু আহমেদ।
লায়ন সিনেমাস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সালমান শাহ ছিলেন এমন একজন নায়ক, যিনি শুধু সফল সিনেমা উপহার দেননি, বরং পুরো একটি প্রজন্মের রুচি ও ভাবনায় প্রভাব ফেলেছেন। এক বিবৃতিতে মাল্টিপ্লেক্সটি বলে, ‘কিছু নায়ক সিনেমায় আসেন, আর কিছু নায়ক বদলে দেন পুরো চিত্রজগৎই। সালমান শাহ ঢাকাই সিনেমার সুপারস্টার, যাঁর নাম পুরো একটি প্রজন্মের অনুভূতি হয়ে উঠেছিল, যাঁর বিদায় আজও কাঁদায় সিনেমাপ্রেমীদের।’
লায়ন সিনেমাস কর্তৃপক্ষ জানায়, প্রতিদিন প্রতিটি চলচ্চিত্রের দুটি করে শো প্রদর্শিত হচ্ছে। বিশেষ এই আয়োজন চলবে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত।