আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে আমাকে হাত পেতে চলতে হতো

বিনোদন প্রতিবেদক
ঢাকা
আহমেদ শরীফফেসবুক থেকে

দীর্ঘদিন ধরে অভিনয়ে অনিয়মিত ঢালিউড অভিনেতা আহমেদ শরীফ। দেশের সিনেমার একসময়ের আলোচিত এ অভিনেতাকে এখন আর ঢাকায় পাওয়া যায় না, থাকেন যুক্তরাষ্ট্রে। সম্প্রতি দেশে এসেছেন তিনি। আজ রোববার তিনি হাজির হন এফডিসিতে। সেখানে এসে অভিনয় থেকে দূরে সরে থাকার কারণ ও তাঁর কষ্টের কথা বলেন।

আহমেদ শরীফ সর্বশেষ ‘প্রিয়তমা’ ছবিতে অভিনয় করেন। হিমেল আশরাফ পরিচালিত এই ছবিতে তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়। আজ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির উদ্যোগে এফডিসিতে শিল্পী সমিতি প্রাঙ্গণে প্রয়াত শিল্পীদের জন্য বিশেষ দোয়া ও স্মৃতিচারণা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে অংশ নেন সোহেল রানা, আহমেদ শরীফসহ অনেক অভিনয়শিল্পী ও কলাকুশলীরা। এ আয়োজনে অংশ নিয়ে সিনেমার ব্যস্ততা ছাড়া কেমন আছেন, সে প্রসঙ্গে কথা বলেন আহমেদ শরীফ।

আহমেদ শরীফ
সংগৃহীত

এ সময় সাংবাদিকদের কাছে অভিনয়শিল্পীদের দুরবস্থার কথা জানিয়ে আহমেদ শরীফ বলেন, ‘আমি যদি আজ বাংলাদেশ থাকতাম, নিশ্চিত আমার অবস্থা ভালো থাকত না। আমাকে হাত পাততে হতো। লোকের কাছে টাকা চাইতে হতো। আজ বাংলাদেশ থাকলে আমাকে হাত পেতে চলতে হতো। চিন্তা করতে হতো, আমার বাড়িতে খাবার নাই। চলার জন্য বলতে হতো, আমাকে টাকা দাও।’

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অভিনয়শিল্পী ও চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাবেক সভাপতি অভিনেতা আহমেদ শরীফকে ২০১৯ সালে ৩৫ লাখ টাকা অনুদান দিয়েছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আহমেদ শরীফ ও তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য তিনি এ অনুদান পান।

এফডিসিতে আহমেদ শরীফ
চ্যানেল আইয়ের সৌজন্যে

আজ এফডিসিতে কথা প্রসঙ্গে আহমেদ শরীফ জানান, অর্থকষ্টে যাতে ভুগতে না হয়, তাই ঢালিউড ছাড়েন, পাড়ি জমান দেশের বাইরে। তিনি বলেন, ‘আজ বাঁচার জন্য অভিনয়শিল্পীরা বিভিন্ন দিকে যাচ্ছেন। শুধু ফিল্ম নয়, টেলিভিশনেরও বহু শিল্পী বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন, থাকছেন। একটিই কারণ, এখানে আনন্দ–বিনোদন করে বা নিশ্চিন্তে জীবনযাপনের কোনো নিরাপত্তা নেই। এটাই আমার কষ্ট।’

একদম শেষে আহমেদ শরীফ বলেন, ‘আমরা চাই, দেশে শিল্পীরা ভালো করুক, শিল্পীদের নিশ্চয়তা তৈরি হোক—যা কোনো দিনও হয়নি। আমি যদি ভবিষ্যতে দেশে আসি, সরকারের কাছে নিশ্চিত ব্যবস্থা চাইব। শিল্পীদের নিশ্চিত ব্যবস্থা দিতে হবে।’ অনুষ্ঠানের শেষে শিল্পী সমিতির উদ্যোগে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়।

