১১ বছর ধরে টানা জিম, ফারিয়া বললেন— শরীরকে ভালোবাসুন

ব্যায়াম নিয়ে চিত্রনায়িকা নুসরাত ফারিয়ার আলাদা একটা ভালো লাগা কাজ করে। ঢালিউড তারকাদের খোঁজখবর যাঁরাই রাখেন কিংবা ফারিয়ার ফেসবুক পেজে যাঁরা অনুসারী, তাঁদের কাছে এই তারকার জিমপ্রীতি অজানা নয়। জানা গেছে, এরই মধ্যে ১১ বছর ধরে জিম করছেন তিনি। ফিটনেস ধরে রাখতে ফারিয়া দিনের একটা সময় নিয়ম মেনে জিমে কাটান।

নুসরাত ফারিয়া জিমে সময় কাটাচ্ছেন, এমন স্থিরচিত্র প্রায় সময় তাঁর ফেসবুকে পোস্ট করেন। আজও তাঁর ব্যতিক্রম নয়, নিজের ফেসবুকে একটা স্থিরচিত্র পোস্ট করে জানালেন, ১১ বছর ধরে তিনি জিম করছেন। ফারিয়া বরাবরই নিজের ফিটনেসের ব্যাপারে সচেতন। একাধিক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, শরীরচর্চা শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয়, এটি তাঁর মানসিক প্রশান্তিরও উৎস। ব্যস্ততার মধ্যেও প্রতিদিন কিছুটা সময় নিজের জন্য রাখেন তিনি—জিম, যোগব্যায়াম ও সুষম খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে।
আজ সোমবার ফারিয়া তাঁর ফেসবুক পেজে ব্যায়াম করার একটি স্থিরচিত্র পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘১১ বছর ধরে প্রতিদিন! নিজের শরীরকে ভালোবাসুন, বিনিময়ে শরীরও আপনাকে ভালোবাসবে।’

সিনেমায় অভিনয়ে আসার আগে নুসরাত ফারিয়া উপস্থাপনা করতেন। তবে বিনোদন অঙ্গনে তাঁর শুরুটা হয়েছিল বেলাল খান ও মোহনার গাওয়া ‘এক মুঠো স্বপ্ন’ গানের মডেল হিসেবে। একটা সময় উপস্থাপনায় নিয়মিত হলে তাঁকে নিয়ে জাজ মাল্টিমিডিয়া সিনেমা নির্মাণের পরিকল্পনা করে। প্রথম সিনেমা ‘আশিকী’তে অভিনয় করে আলোচনায় আসেন। এতে তাঁর বিপরীতে ছিলেন কলকাতার নায়ক অঙ্কুশ হাজরা। এরপর ঢাকা ও কলকাতার সিনেমায় নিয়মিত অভিনয় করেন ফারিয়া। তবে অভিনয়জীবনে নুসরাত ফারিয়া সবচেয়ে বেশি আলোচনায় ছিলেন ‘মুজিব: একটি জাতির রূপকার’ সিনেমায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চরিত্রে অভিনয় করে। মুক্তির দিক দিয়ে ফারিয়া অভিনীত সর্বশেষ সিনেমার নাম ‘জ্বিন ৩’। এতে তাঁর সহশিল্পী ছিলেন সজল। দর্শকসাড়া না থাকায় মুক্তির কয়েক দিনের মাথায় প্রেক্ষাগৃহ থেকে ছবিটি নামিয়ে ফেলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি ফারিয়াকে ‘ট্রাইব্যুনাল’ নামের নতুন একটি ছবির শুটিং করতে শোনা গেছে। সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি এই ছবিটির পরিচালক রায়হান খান।

