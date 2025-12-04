ঢালিউড

তুষির সঙ্গে ছবি, তৌসিফ বললেন ‘সময় হলে বলব’

আড্ডার ফাঁকেই ফ্রেমবন্দী হন তৌসিফ মাহবুব ও নাজিফা তুষি
দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব থাকলেও ব্যস্ততার কারণে নিয়মিত দেখা হয় না। গতকাল বুধবার হঠাৎই দেখা। ফলে আড্ডা জমতে সময় লাগে না। সেই আড্ডার ফাঁকেই ফ্রেমবন্দী হন তৌসিফ মাহবুব ও নাজিফা তুষি। তৌসিফ মাহবুব সেই ছবি ফেসবুকে পোস্ট করলে ভক্তদের মধ্যে শুরু হয় জল্পনা—তাহলে কি দুই শিল্পী এবার একসঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছেন? কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, নাজিফা তুষি কি এবার নাটকে নাম লেখাচ্ছেন? আবার কেউ জানতে চেয়েছেন, তৌসিফ মাহবুব কি সিনেমায় আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছেন?

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শুরুতেই রহস্যের হাসি হেসে তৌসিফ বলেন, ‘একসঙ্গে যেহেতু ছবি দিয়েছি, কারণ তো থাকেই। তবে এখনই সেটা বলা যাবে না। কিছু বিষয় রহস্যই থাকুক। সময় হলে দর্শকেরা জানতে পারবেন।’ তবে সেই রহস্য খুব বেশি সময় স্থায়ী হয়নি। তৌসিফ জানান, নাজিফা তুষি তাঁর প্রায় দুই বছর পর অভিনয়জগতে পথচলা শুরু করেন। প্রথম দিন থেকেই হাওয়া অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর ভালো বন্ধুত্ব। কিন্তু দুজনই ব্যস্ত থাকায় সেভাবে দেখা হয় না। ‘আমরা আসলে কোনো কাজ করছি না। দেখা হলো, আড্ডা হলো। দুজনই নিজেদের ক্যারিয়ার নিয়ে কথা বললাম,’ বললেন তৌসিফ।

তাহলে কি সিনেমায় নাম লেখাতে আরও সময় নেবেন? জবাবে তৌসিফ বলেন, ‘খুব বেশি সময় নিতে চাই না। নাজিফাকে কথা দিয়েছি, শিগগিরই সিনেমায় নাম লেখাব।’
ভালোবাসা দিবসে প্রচারিত অ্যাট এইটিন অলটাইম দৌড়ের ওপর নাটক দিয়ে প্রথম আলোচনায় আসেন তৌসিফ মাহবুব। অন্যদিকে নাজিফা তুষির অভিনয়জীবনের শুরু আইসক্রিম সিনেমা দিয়ে হলেও তাঁকে জনপ্রিয়তা এনে দেয় হাওয়া।

