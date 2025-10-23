‘রাক্ষস’ ছাড়লেন সাবিলা, নতুন নায়িকা খুঁজছেন পরিচালক

‘রাক্ষস’ ছাড়লেন সাবিলা, নতুন নায়িকা খুঁজছেন পরিচালক
শাকিব খানের সঙ্গে ‘তাণ্ডব’ সিনেমায় অভিনয় করে আলোচনায় আসেন সাবিলা নূর। ছবিটি মুক্তির কয়েক মাস পার হতেই সবার একটাই প্রশ্ন—কবে আবার বড় পর্দায় দেখা মিলবে সাবিলার। যখন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নানাজনের কাছে এমন প্রশ্নের মুখে সাবিলা, ঠিক তখনই জানা যায়, ‘রাক্ষস’ নামের একটি ছবিতে অভিনয় করতে যাচ্ছেন তিনি। ‘বরবাদ’ সিনেমা বানিয়ে আলোচনায় আসা মেহেদী হাসান সেই ছবির পরিচালক।
‘রাক্ষস’ নিয়ে যখন আলোচনা চলে, তখন আবার জানা যায়, ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ নামে তানিম নূরের ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন সাবিলা। দুটি ছবির শুটিং শুরুর সময়টাও কাছাকাছি। তাহলে কি একসঙ্গে দুই ছবির শুটিং করবেন সাবিলা, এমনটা যখন ভাবা হচ্ছিল, তখনই সামনে আসে, ‘রাক্ষস’ করছেন না এই তারকা।
‘রাক্ষস’ ছবির শুটিং শুরু হবে এ বছরের ডিসেম্বরে, যেটিতে নায়ক সিয়াম আহমেদ চূড়ান্ত। একই মাসে শুরু হবে ‘বনলতা এক্সপ্রেস’, যেটিতে অভিনয় করবেন মোশাররফ করিম, চঞ্চল চৌধুরী, শরিফুল রাজ ও সাবিলা নূর। জানা গেছে, একই সময়ে দুই ছবির শুটিং দিনক্ষণ চূড়ান্ত হওয়ার কারণে ‘রাক্ষস’ ছবির পরিচালক ও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীর সঙ্গে কথা বলে নিজেকে সরিয়ে নেন সাবিলা নূর।
সাবিলা নূর বললেন, ‘তানিম ভাইয়ের সঙ্গে আমার অনেক আগে থেকেই “বনলতা এক্সপ্রেস” ছবিটি নিয়ে কথা হচ্ছিল। এর মধ্যে “রাক্ষস” নিয়েও কথাবার্তা আগায়। কিন্তু একই সময়ে শুটিং শুরু হচ্ছে বলে একটি ছবি ছাড়তে হয়েছে। আমাকে দুই নির্মাতাই স্বাধীনভাবে ভাবতে বলেছিলেন। দুটি ছবিতে কাজ করার ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন, তা–ও জানিয়েছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, একই সময়ে দুটি কাজ করলে ঠিকঠাক মনোযোগ দেওয়া মুশকিল। তাই একটি চরিত্রে নিজেকে বেশি মনোযোগী রাখতে চাইছি।’
এদিকে ‘রাক্ষস’ ছবির পরিচালক মেহেদি হাসান জানালেন, তাঁরা নতুন নায়িকা খুঁজছেন। কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। শুটিং শুরুর আগে চূড়ান্ত হওয়া নামটি প্রকাশ্যে আনবেন।