আজ মুক্তি পাচ্ছে নতুন দুই সিনেমা, হলে আছে আরও ৭ সিনেমা
জুনে ঈদুল আজহায় প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় ছয়টি সিনেমা। এর পরের দুই মাস জুলাই ও আগস্টে মুক্তি পেয়েছে চারটি সিনেমা। তবে গত সেপ্টেম্বেই মুক্তি পেয়েছে সাতটি সিনেমা। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে আজ যোগ হচ্ছে আরও দুই সিনেমা। সিনেমাগুলোর খবর জানাচ্ছেন মনজুরুল আলম
কুয়াকাটায় একদল ব্যাচেলর
করোনার সময় দীর্ঘদিন ঘরবন্দী ছিল মানুষ। বিধিনিষেধ শিথিল করা হলে কুয়াকাটায় ঘুরতে যায় একদল ব্যাচেলর। সেখানে নারীদের একটি দলের সঙ্গে তাদের দেখা হয়ে যায়। তাদের কেন্দ্র করেই রোমান্টিক, কমেডি ও থ্রিলারের মিশেলে তৈরি হয়েছে নাসিম সাহনিকের ‘ব্যাচেলর ইন ট্রিপ।’
সিনেমাটির শুটিং শুরু হয় ২০২২ সালের শেষ দিকে। প্রথম লটে এক সপ্তাহের মতো শুটিং করার কথা থাকলেও বাজেটের সমস্যায় দুই দিন পর শুটিং টিমকে রেখেই ঢাকায় চলে গেছেন পরিচালক—এমন একটা অভিযোগ সে সময় এনেছিলেন সিনেমার নায়িকা শিরিন শিলা। পরে তিনি আরও জানান, নায়ক-নায়িকাসহ শিল্পীদের থাকা, খাওয়া—সবকিছুতেই অব্যবস্থাপনা ছিল। এতে ইউনিটে অসন্তোষ তৈরি হয়। সে সময় কলাকুশলীরা ধরেই নিয়েছিলেন, এ সিনেমার শুটিং আর হবে না। দ্বন্দ্ব মিটিয়ে পরের বছর শেষ হয় শুটিং। ডাবিং ও পোস্টের কাজ শেষ করতে লেগে যায় আরও এক বছর।
সিনেমাটির শুটিং নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল, সেটাকে ব্যবস্থাপনার কিছু ভুল বলে জানালেন নাসিম সাহনিক। তবে দর্শকদের হতাশ করতে চান না। যে কারণে সময় নিয়ে শুটিং-পরবর্তী কাজ শেষ করেছেন। তিনি মনে করেন, সিনেমাটি একই সঙ্গে সমুদ্রের সৌন্দর্য যেমন দেখা যাবে, তেমনি ব্যাচেলর ভ্রমণকে কেন্দ্র করে রহস্যের দিকে এগোবে গল্প। তিনি বলেন, ‘কোভিডের পর মানুষের জীবনদর্শনে পরিবর্তন আসে। মানুষ জীবন নিয়ে নতুন করে ভাবতে থাকে। সেই উপলব্ধি, বন্ধুত্ব, প্রেম এতে তুলে ধরা হয়েছে। দর্শক করোনার সময়ের বাস্তবতা বুঝতে পারবে। দর্শকদের অনুরোধ করব, সিনেমাটি দেখুন।’
মাল্টিপ্লেক্সসহ ঢাকার ১৫টি সিনেমা হলে মুক্তি পাচ্ছে ‘ব্যাচেলর ইন ট্রিপ।’ সিনেমায় বিশেষ একটি গোয়েন্দা চরিত্রে অভিনয় করেছেন আবদুন নূর সজল। আরও রয়েছেন কায়েস আরজু, কচি খন্দকার, তারেক মাহমুদ, সুবর্ণা সাইদ, মুকিত জাকারিয়া, মুসাফির সৈয়দ, আফফান মিতুল প্রমুখ।
পরিচয়ের খোঁজে এক অজ্ঞাত শিশু
নাম–পরিচয়হীন শিশুর বেড়ে ওঠা ও পরিচয় খোঁজার গল্প ‘বান্ধব।’ সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন সুজন বড়ুয়া। সিনেমার পটভূমি বলতে গিয়ে দেড় যুগ আগে ফিরে গেলেন পরিচালক। সে সময় নিয়মিত নাটক নির্মাণ করতেন। একদিন ভোরে শুটিং সেরে বাসায় ফেরার সময় দেখতে পান, ডাস্টবিনের পাশে একটি পলিথিনে শিশুর লাশ। ঘটনাটা তাঁকে তখন বেশ নাড়া দিয়েছিল। পরে সিনেমা বানানোর সুযোগ এলে মনে পড়ে সেই শিশুর কথা।
২০১৮ সালে শুরু হয় শুটিং। এক বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় ছবির সব কাজ। পরের বছরের ডিসেম্বরে মুক্তির জন্য প্রস্তুতও করা হয়। কিন্তু সে সময় কিছু জটিলতায় মুক্তি আটকে যায়। পরের বছর ২০২০ সালের শুরুর দিকে মুক্তির পরিকল্পনা করা হলেও তখন শুরু হয় করোনা। দুই বছরের জন্য আটকে যায় মুক্তি। পরিচালক জানান, পরে যখন সিনেমাটি মুক্তির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, সে সময়ে তাঁর মায়ের ক্যানসার ধরা পড়ে। সিনেমা নিয়ে আর ভাবতে পারেননি। পরে তিনি মাকেও হারান। সুজন বলেন, ‘সবকিছু মিলিয়ে আমরা ভালো একটা সময়ের অপেক্ষায় ছিলাম। এই সময়টা আমাদের কাছে উপযুক্ত মনে হয়েছে। আমরা সিনেমা নিয়ে কোনো প্রতিযোগিতা করতে চাই না। দর্শকদের একটি জীবনবোধের গল্প দেখাতে চাই।’
ঢাকা ও ঢাকার বাইরে সাতটি সিনেমা হলে মুক্তি পাচ্ছে ‘বান্ধব।’ মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন মৌ খান। এ ছাড়া গাজী রাকায়েত, সুমিত সেনগুপ্ত, জয়রাজ, রেবেকা রউফসহ অনেকে রয়েছেন।
হলে আরও ৭ সিনেমা
গত সপ্তাহে মুক্তি পেয়েছে তিনটি সিনেমা—‘সাবা’, ‘স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা’ ও ‘উদীয়মান সূর্য।’ তার আগের সপ্তাহে মুক্তি পায় ‘ফেরেশতে’ ও ‘বাড়ির নাম শাহানা।’ ১২ সেপ্টেম্বর মুক্তি পায় ‘নন্দিনী।’ সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে মুক্তি পায় ‘আমার শেষ কথা।’ গত মাসে মুক্তি পাওয়া এই সাত সিনেমাই দেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে ঘুরছে।
‘সাবা’র পরিচালক মাকসুদ হোসাইন জানালেন, তাঁদের তালিকায় যোগ হবে নতুন চারটির মতো সিনেমা হল। তবে এখনো তাঁরা সিঙ্গেল হল নিয়ে ভাবছেন না। স্টার সিনেপ্লেক্সের পর ব্লকবাস্টারে আজ থেকে আবার চলবে ‘বাড়ির নাম শাহানা।’ ২৬টি সিনেমা হল দিয়ে শুরু হয়েছিল ‘নন্দিনী’র যাত্রা। সিনেমাটি বর্তমানে ঢাকার বাইরে ১০টি মতো হলে চলছে।