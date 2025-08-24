রাত ১২ থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত শাকিবের বাসায় তৌসিফদের আড্ডা...

রাত ১২ থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত শাকিবের বাসায় তৌসিফদের আড্ডা...
ক্যারিয়ারে এবারই প্রথম মেরিল–প্রথম আলো তারকা জরিপে সেরা নাট্য অভিনেতার পুরস্কার পান তৌসিফ মাহবুব। এটা ছিল তাঁর দীর্ঘ ক্যারিয়ারে স্বপ্নের মতো প্রাপ্তি। এর পরেই বন্ধু সিয়াম থেকে জোভানরা তৌসিফের কাছে ট্রিট চান। তৌসিফ এক সময় বুঝতে পারেন বন্ধুরা ছাড়ার পাত্র নয়, তাই পরিকল্পনা হলো পার্টির।
এবার পবিত্র ঈদুল আজহার পরপরই এক হলেন কাছের বন্ধুরা। এই তালিকায় ছিলেন পরিচালক মোস্তফা কামাল রাজ, অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী, শরীফুল রাজ, সিয়াম আহমেদ, ফারহান আহমেদ জোভানরা। সবশেষে উপস্থিত হন চঞ্চল চৌধুরী। সন্ধ্যার পর জমে ওঠে আড্ডা। ‘আমাদের দারুণ একটি আড্ডা হচ্ছিল। সবাই তো মজার মানুষ। নানা প্রসঙ্গে কথা উঠছিল। এর মাঝেই চঞ্চল ভাই আমাকে উদ্দেশ করে বলেন, “তৌসিফ তোর পুরস্কার এবার কাকে উৎসর্গ করেছিস, শাকিব খানকে?” আমি বলি হ্যাঁ।’ তৌসিফকে অনুপ্রাণিত করেন শাকিব খান। তখন তাঁরা জানতেন না শাকিবের বাসায় আড্ডা হতে যাচ্ছে।
সেই সময়েই চঞ্চল চৌধুরী তৌসিফদের বলেন, ‘তাহলে চল শাকিব খানের সঙ্গেই বসা যাক।’ যে কথা সেই কাজ। চঞ্চল চৌধুরীর কথা শুনে শাকিব খান আর না করতে পারেননি, বরং আগ্রহ নিয়েই শাকিব তাঁদের আসতে বলেন। দেরি না করে তাঁরা শাকিবের বাসায় চলে যান। এর পরেই জমে ওঠে আড্ডা। তখন মনে হচ্ছিল হয়তো কিছু সময়ের জন্য তাঁরা এসেছেন। ‘আমাদের মতো তরুণদের শাকিব খান দারুণভাবে স্বাগত জানিয়েছেন। সেদিনই বুঝতে পেরেছি শাকিব খান কেমন মানুষ। সিনেমার মতোই দীর্ঘ সময় তাঁর কথা মনোযোগ ধরে রাখে,’ বলেন তৌসিফ।
অল্প সময়েই আলোচিত এই তরুণ ও অভিজ্ঞ তারকাদের আড্ডা জমে যায়। শুরুতে নাটক–সিনেমা নিয়ে কথা হয়। আড্ডার ফাঁকে পারিবারিক ব্যস্ততা থাকায় প্রথমে জোভান আহমেদ, পরে সিয়াম ও রাজ চলে আসেন। এরপরে রাত ১২টা থেকে চঞ্চল চৌধুরী, মোস্তফা কামাল রাজ ও তৌসিফদের আড্ডা জমে ওঠে ভোর ৬টা পর্যন্ত।
‘একটা মানুষকে সহজে চেনা যায় না। আমরা দূর থেকে যেভাবে শাকিব ভাইকে দেখি, সেখান থেকে ব্যক্তি শাকিব খান আরেক মানুষ। আমাদের তিনি এতটা সময় দিলেন, বলা যায় মিডিয়া নিয়ে যে অভিজ্ঞতার শিক্ষা দিলেন, সেটা আমরা এই দীর্ঘ ক্যারিয়ারেও পাইনি। এই শিক্ষা আমাদের সামনে সহায়তা করবে। তিনি কেন ইন্ডাস্ট্রির শীর্ষ নায়ক, সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম,’ কথাগুলো তৌসিফের।
আলোচনায় বাড়তি পাওয়া ছিল চঞ্চল চৌধুরী। তিনিও শাকিব খানের সঙ্গে ‘তুফান’ সিনেমায় অভিনয় করেছেন। তাঁদের মধ্যে ‘প্রিয়তমা’ থেকে ‘তাণ্ডব’ পর্যন্ত সিনেমায় কীভাবে শুটিং করেছেন, কতটা ঝুঁকি নিয়েছেন, কীভাবে আরও ভালো করা যেত, এমন নানা বিষয় নিয়ে কথা হয়। একজন তরুণ হিসেবে কীভাবে মিডিয়ায় পথ চলা উচিত, সেসব বিষয়ও সামনে চলে আসে।
তৌসিফ বলেন, ‘আমি আসলে সবই শুনে গেছি। তিনি (শাকিব খান) একজন অভিজ্ঞ অভিনেতা। শীর্ষস্থানে আসার পেছনে একটা মানুষের সংগ্রাম আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। বড় কথা হচ্ছে, আমাদের মতো ছোট ভাইদের যে তিনি সময় দিয়েছেন, অল্প পরিচয়ে আপন করে নিচ্ছেন, প্রাণ খুলে আড্ডা দিচ্ছেন, এটা একজন মহৎ মানুষের পক্ষেই সম্ভব।’
শুরু থেকে পথচলায় শাকিবের ভাগ্য সহায় হয়নি, কখনো আপনজনেরা তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেছেন। কেউ কেউ তাঁকে নিয়ে নানা কথাও বলেছেন। এ ঘটনাগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে কীভাবে বন্ধুর পথে চলেছেন, সেগুলো থেকে শিক্ষা নিয়েছেন এই অভিনেতা। ‘শাকিব ভাইয়ের কথা, জীবনের চলার পথে বাধা আসতেই কিন্তু থেমে থাকা যাবে না। বাধাকে অতিক্রম করেই এগিয়ে যেতে হবে। কখনো কথা বলতে বলতে তিনি থেমে গিয়েছেন, সেখান থেকেও না–বলা কথাগুলো অনেক কিছু শিখিয়েছে,’ বলেন তৌসিফ।
শুধু তৌসিফই নন, শাকিবের সঙ্গে আড্ডায় ভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়েছে জোভানেরও। সেই অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে জোভান বলেন, ‘শাকিব ভাইয়ের সঙ্গে যতটুকু কথা হয়েছে, বুঝেছি তিনি মানুষ হিসেবে নম্র-ভদ্র, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাঁর। এটাই আমার জীবনে তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়া ছিল, ভালো লেগেছে।’
২৫ বছরের ক্যারিয়ারের অনেকবারই শাকিব খানকে হতাশ হতে হয়েছে। কাছের মানুষদের কাছ থেকে এই অভিনেতাকে একসময় শুনতে হয়েছে তুচ্ছ কথা। দীর্ঘ ক্যারিয়ারের ২৫ বছর উপলক্ষে এবার মেরিল–প্রথম আলো থেকে সম্মাননা গ্রহণ করে ক্যারিয়ারের বন্ধুর পথের কথা বলেন এই তারকা। সেদিন শাকিব বলেন, ‘এই চলচ্চিত্র (জগৎ) সত্যি অনেক রং দেখাইয়াছে। একসময় যখন সত্যিই খুব হতাশ হয়ে যেতাম। ভাবতাম, সত্যিই হয়তোবা আমাকে দিয়ে আর কিছু হবে না। আপনাদের হয়তো কারও কারও মনে থাকতে পারে, কিছুদিন আগে আমেরিকা থেকে যখন এসেছি কিছু কারণে অনেক কাছের মানুষকেও বলতে শুনেছি, “তোমার দিন শেষ শাকিব, ইউ আর ডেড হর্স।”’
‘প্রিয়তমা’ সিনেমার শুটিংয়ের আগের যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরেন শাকিব খান। তখন নতুন এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। মেরিল–প্রথম আলোর অনুষ্ঠানে সেই প্রসঙ্গে শাকিব আরও বলেছিলেন, ‘তখন নিজের চেনা মুখগুলোকেই পাল্টে যেতে দেখেছি। অবাক হয়েছি, দুঃখিত হয়েছি। ভেবেছি হয়তো এখানেই শেষ। ইতি টানতে হবে। আবার ভেবেছি, যাওয়ার আগে একটা ট্রাই (চেষ্টা) তো করে যাই। এত বছর ধরে মানুষ আমাকে এত ভালোবাসল, একটা ট্রাই করে যাই। না হলে ছেড়ে দেব, ছেড়ে দেব চলচ্চিত্র। শূন্য হাতে এসেছিলাম, যা পেয়েছি তা অনেক।’