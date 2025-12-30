ঢালিউড

বেগম খালেদা জিয়া আপনি জিতে গেলেন: পরীমনি

বিনোদন প্রতিবেদক
ঢাকা
সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন চিত্রনায়িকা পরীমনিকোলাজ

৮০ বছর বয়সে মারা গেছেন বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। তাঁর মৃত্যুতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক যেন শোকের বইয়ে পরিণত হয়েছে। রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ শোক প্রকাশ করছেন। শোক জানাচ্ছেন বিনোদন অঙ্গনের শিল্পীরাও। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন চিত্রনায়িকা পরীমনি।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবরে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে পরীমনি লিখেছেন, ‘তিনি চলে গেলেন...! তিনি সয়ে গেলেন, তিনি রয়ে গেলেন। তিনি এভাবেই থেকে গেলেন এই মানচিত্রে। বেগম খালেদা জিয়া আপনি জিতে গেলেন আসলে …।’

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া
ছবি: বিএনপির ফেসবুক পেজ থেকে নেওয়া

পরীমনি ছাড়াও শোক প্রকাশ করেছেন অন্য তারকারাও। অভিনেত্রী জয়া আহসান লিখেছেন, ‘বেগম খালেদা জিয়া বড় দুঃসময়ে বিদায় নিলেন। সামনে নির্বাচন আর গণতন্ত্রের জন্য মানুষ অপেক্ষা করছে। তাঁর উপস্থিতির মূল্যই ছিল অসামান্য।’

নগরবাউল জেমসের ফেসবুকে লেখা হয়েছে, ‘শোক ও বিনম্র শ্রদ্ধা, বাংলাদেশের নির্বাচিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ইন্তেকালে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মহান আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত করেন, আমিন। শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।’

