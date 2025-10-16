ঢালিউড

ববিতা ও রাজ্জাক পরিবারের কানাডায় একসঙ্গে ঘোরাঘুরি, রইল ৮ ছবি

ছেলে অনিকের সঙ্গে সময় কাটাতে কয়েক মাস আগে কানাডায় যান দেশবরেণ্য অভিনয়শিল্পী ফরিদা আক্তার ববিতা। তবে ছেলের সঙ্গেই শুধু ঘোরাঘুরি করছেন না, সেখানে তিনি আরেক কিংবদন্তি অভিনয়শিল্পী রাজ্জাকের ছেলে ও তাঁর পরিবারের সঙ্গেও সময় কাটাচ্ছেন। প্রথম আলোর অনুরোধে পাঠিয়েছেন ঘোরাঘুরির কিছু স্থিরচিত্র। একনজরে দেখে নেওয়া যাক ববিতা এবং রাজ্জাকের সন্তান বাপ্পী ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে ঘোরাঘুরির কয়েকটি স্থিরচিত্র।
কানাডায় ববিতার সঙ্গে রাজ্জাকের ছেলে রওশন হোসেন বাপ্পী ও তাঁর স্ত্রী হ্যাপী এবং বাপ্পীর ছেলে তাহমিদ ও তাঁর স্ত্রী।
রাজ্জাকের পরিবারের সঙ্গে ববিতার পরিবারের ছিল চমৎকার সম্পর্ক। দুই পরিবারের মধ্যে আসা–যাওয়া ছিল নিয়মিত। ববিতার ক্যারিয়ার ও ব্যক্তিজীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে রাজ্জাকের মতামত গুরুত্ব পেত বলে জানান ববিতা। ছবিতে ববিতার সঙ্গে বাপ্পী।
ববিতার ভাষ্য, ‘রাজ্জাক ভাই শুধু পর্দার নায়ক ছিলেন না, আমার চোখে বাস্তব জীবনেও তিনি ছিলেন সত্যিকারের নায়ক। তাঁর পরিবারের সবার সঙ্গে আমার ছিল পারিবারিক সম্পর্ক। তাঁর যেকোনো পারিবারিক অনুষ্ঠানে আমাকে দাওয়াত করতেন। আমার পারিবারিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও তিনি তাঁর পরিবারসহ থাকতেন। ছবিতে ববিতার সঙ্গে রাজ্জাকের মেজ ছেলে বাপ্পী ও তাঁর স্ত্রী হ্যাপী।
ববিতার ছেলে অনিক থাকেন কানাডার কিচেনার শহরে। অন্যদিকে বাপ্পী তাঁর পরিবার নিয়ে থাকেন টরন্টোতে। দুই পরিবারের নিয়মিত যোগাযোগ হয়। ছবিতে বাপ্পীর স্ত্রী হ্যাপীর সঙ্গে ববিতা।
ববিতা জানান, কানাডায় গেলে ছেলের সঙ্গে যেমন সময় কাটান, তেমনি সুযোগ পেলে বাপ্পীর বাসায়ও বেড়াতে যান। ববিতা বলেন, ‘বাপ্পীও আমার সন্তানের মতো। ছোটবেলা থেকে আমাদের দুই পরিবারের যাওয়া–আসার কারণে সম্পর্কটা অনেক বেশি পারিবারিক। আমার কানাডা আসার খবর পেলে বাপ্পী দাওয়াত করে, সে–ও পরিবার নিয়ে আমাদের বাসায় আসে। আশপাশে ঘোরাঘুরি করি।’
নায়করাজ রাজ্জাকের তিন ছেলের মধ্যে বড় ছেলে বাপ্পারাজ ও ছোট ছেলে সম্রাটকে কমবেশি সবাই চেনে। কিন্তু মেজ ছেলে রওশন হোসেন বাপ্পীকে সেভাবে দেশের মানুষ কেউ চেনে না। তিনি কখনো অভিনয়ের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন না। ২০১৩ সাল থেকে বাপ্পী তাঁর পরিবার নিয়ে থাকেন কানাডায়। এদিকে কানাডায় বেড়াতে যাওয়া ববিতার সঙ্গে দেখা হয়েছে বাপ্পীর। ছবিতে বাপ্পীর পরিবারের সদস্যরা
ববিতার সঙ্গে রাজ্জাকের মেজ ছেলে বাপ্পীর মেয়ে ঐশী, ঘোরাঘুরির এক ফাঁকে।
ববিতার সঙ্গে ঘোরাঘুরির এক ফাঁকে বাপ্পী।
