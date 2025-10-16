ববিতা ও রাজ্জাক পরিবারের কানাডায় একসঙ্গে ঘোরাঘুরি, রইল ৮ ছবি

ববিতা ও রাজ্জাক পরিবারের কানাডায় একসঙ্গে ঘোরাঘুরি, রইল ৮ ছবি
ছেলে অনিকের সঙ্গে সময় কাটাতে কয়েক মাস আগে কানাডায় যান দেশবরেণ্য অভিনয়শিল্পী ফরিদা আক্তার ববিতা। তবে ছেলের সঙ্গেই শুধু ঘোরাঘুরি করছেন না, সেখানে তিনি আরেক কিংবদন্তি অভিনয়শিল্পী রাজ্জাকের ছেলে ও তাঁর পরিবারের সঙ্গেও সময় কাটাচ্ছেন। প্রথম আলোর অনুরোধে পাঠিয়েছেন ঘোরাঘুরির কিছু স্থিরচিত্র। একনজরে দেখে নেওয়া যাক ববিতা এবং রাজ্জাকের সন্তান বাপ্পী ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে ঘোরাঘুরির কয়েকটি স্থিরচিত্র।
