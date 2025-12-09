প্রাণীর সুরক্ষায় কঠোর নির্দেশনায় খুশি জয়া আহসান

প্রাণীর সুরক্ষায় কঠোর নির্দেশনায় খুশি জয়া আহসান
অক্টোবর মাসে গোপালগঞ্জে কুকুর নিধনের অভিযোগ নিয়ে গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত। সেই ঘটনা নিয়ে দীর্ঘ সময় কোনো তদন্ত না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান। অবশেষে সরকারের পক্ষ থেকে ঘটনাটি তদন্ত ও কুকুর নিধনের বিপক্ষে প্রজ্ঞাপন জারি ও কঠোর নির্দেশনায় খুশি এই অভিনেত্রী।
আজ সোমবার জয়া আহসান প্রথম আলোকে বলেন, ‘বিভিন্ন সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাণীদের হত্যা করা হয়। যে কারণে প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টাকে বলা হয়েছিল, প্রাণী সুরক্ষা ও প্রাণী হত্যা তদন্তে সরকারি একটি প্রজ্ঞাপন জারি করার। একই সঙ্গে এই প্রজ্ঞাপনটি হবে কুকুর নিধনের বিপক্ষে। অবশেষে প্রজ্ঞাপনটি ইস্যু হয়েছে। এই চিঠিটা খুবই জরুরি ছিল। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ে এটি পাঠানো হয়েছে। এটা আমাদের ভালো খবর।’
জয়া জানান, সরকারের পক্ষ থেকে দুটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। একটিতে কুকুর নিধনের ওপর নিষেধাজ্ঞা ও মানবিক কুকুর ব্যবস্থাপনা কঠোরভাবে অনুসরণের নির্দেশনা দেওয়া হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, দেশের সব সিটি করপোরেশনের মেয়র, সব জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, পৌরসভার মেয়র ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের কুকুর নিধন রোধে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
আরেকটি প্রজ্ঞাপনের বিষয় ছিল, ‘কুকুর নিধনের ঘটনার বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।’ এ নিয়ে জয়া আহসান বলেন, ‘বিভিন্ন সময় দেখা যায়, কুকুর নিধন নিয়ে তেমন কোনো বিচার বা তদন্ত হয় না। সেখানে সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এখন গোপালগঞ্জে কুকুর নিধনের ঘটনা নিয়ে জেলা প্রশাসক তদন্ত প্রতিবেদন দিতে বাধ্য থাকবেন। এখন এই প্রজ্ঞাপন সবাই মেনে চলতে আইনত বাধ্য থাকবেন। প্রাণীর অধিকার সুরক্ষায় আইনত এ ব্যবস্থা সহায়ক হবে।’
সবশেষে জয়া বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরেই প্রাণিকল্যাণ সংগঠনগুলো কাজ করে যাচ্ছে। এসব সংগঠন থেকে অনুরোধ করলে বেশির ভাগ সময়ই ফলটা সেভাবে পাওয়া যেত না। সেখানে আমরা এখন আশা করছি, সরকারিভাবে এ উদ্যোগে সবাই সহায়তা করবেন। প্রাণীর সুরক্ষায় একসঙ্গে কাজ করাটা আরও সহজ হবে।’