‘দেলুপি’র আয় যাবে কড়াইলে

‘দেলুপি’র আয় যাবে কড়াইলে
গত ২৫ নভেম্বর ভয়াবহ আগুনে রাজধানীর মহাখালীর কড়াইল বস্তির বহু ঘর পুড়েছে। এখনো বস্তিটির অনেক পরিবারের দিন কাটছে খোলা আকাশের নিচে।
কড়াইলের মানুষের পাশে থাকতে চায় ‘দেলুপি’ সিনেমার টিম।
গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আজ দেশব্যাপী ‘দেলুপি’ সিনেমার সব শোর টিকিটের প্রযোজক অংশের অর্থ চলে যাবে কড়াইলবাসীর কল্যাণে। তাঁদের অপূরণীয় ক্ষতিপূরণের চেষ্টা এটি নয়, বরং তাঁদের সঙ্গে ‘দেলুপি’ টিমের এটি একাত্মতা ঘোষণা।
‘দেলুপি’ গত ৭ নভেম্বর খুলনায় মুক্তি পায়। এরপর ১৪ নভেম্বর থেকে দেশজুড়ে প্রদর্শিত হচ্ছে।
স্টার সিনেপ্লেক্সের তিন শাখাসহ দেশজুড়ে পাঁচ প্রেক্ষাগৃহে সিনেমাটি চলছে। ‘দেলুপি’ দিয়ে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে অভিষেক ঘটেছে নির্মাতা মোহাম্মদ তাওকীর ইসলামের।
এর আগে দুই ওয়েব সিরিজ ‘শাটিকাপ’ ও ‘সিনপাট’ নির্মাণ করে পরিচিতি পেয়েছেন তাওকীর। সিনেমাটি প্রযোজনা করেছে ফুটপ্রিন্ট ফিল্ম প্রোডাকশন।