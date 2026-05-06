ঢালিউড

একজন মানুষের নিজের নৈতিকতা ধরে রাখার লড়াইয়ের গল্প

বিনোদন প্রতিবেদক
ঢাকা
নাসির উদ্দিন খান ও বাঁধন। ছবি: পরিচালকের সৌজন্যে

অস্ট্রেলিয়ার সিডনি চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হবে মাস্টার। বাংলাদেশের সিনেমাটির পরিচালক রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত জানান, সিনেমাটি অস্ট্রেলিয়া প্রিমিয়ারের আমন্ত্রণ পেয়েছে।

রেজওয়ান শাহরিয়ার প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমাদের চলচ্চিত্রটি মূলত মানুষের ওপর ক্ষমতার প্রভাব ও তার মনস্তাত্ত্বিক ব্যবচ্ছেদ নিয়ে। বাংলাদেশের বনঘেঁষা এক প্রান্তিক জনপদের গল্প কীভাবে বিশ্বজনীন হয়ে উঠতে পারে, তার প্রমাণ এবারের আমন্ত্রণ।’

পরিচালক রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত
ছবি: ফেসবুক থেকে

নেদারল্যান্ডসের রটারড্যাম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেমাটি এর আগে ‘বিগ স্ক্রিন কমপিটিশন’ বিভাগের শীর্ষ পুরস্কার পায়। সামনে আরও বেশ কিছু উৎসবে অংশ নেবে, জানালেন রেজওয়ান।

সিনেমার একটি দৃশ্যে নাসির উদ্দিন খান, বাঁধন ও অন্যরা। ছবি: পরিচালকের সৌজন্যে

সিনেমাটির মনোনয়ন নিয়ে তিনি বলেন, ‘সিডনিসহ বিশ্বের নামী সব উৎসবের আগ্রহ দেখে বুঝতে পারছি, আমাদের গল্পটা দর্শক ও আয়োজকেরা পছন্দ করছেন। উৎসবের আয়োজকদের সঙ্গেও কথা হয়েছে, তারাও দর্শকদের কাছে ছবিটি পৌঁছে দিতে চাইছে। কারণ, এর মূল প্রতিপাদ্য তাদের নাড়া দিয়েছে। ক্ষমতার মোহের কাছে মানুষের হার মানার এই চিরন্তন গল্প আজ সারা বিশ্বেই প্রাসঙ্গিক। আর এই বিষয় নিয়েই এখন আলাপ হওয়া প্রয়োজন।’

আরও পড়ুন

রটারড্যামে পুরস্কার জিতল বাংলাদেশের ‘মাস্টার’

একটি দৃশ্যে সহশিল্পীর সঙ্গে মম। ছবি: পরিচালকের সৌজন্যে

পরিচালক জানান, সিনেমাটি একজন মানুষের নিজের নৈতিকতা ধরে রাখার লড়াইয়ের গল্প। ক্ষমতা ও পুঁজিবাদের প্রলোভন কীভাবে ধীরে ধীরে একজন আদর্শবাদী মানুষকে বদলে দেয়—ছবিতে তা দেখানো হয়েছে। এতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফজলুর রহমান বাবু, লুৎফর রহমান জর্জ, নাসির উদ্দিন খান, আজমেরী হক বাঁধন, জাকিয়া বারী মম, শরীফ সিরাজ প্রমুখ।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ঢালিউড থেকে আরও পড়ুন