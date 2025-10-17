জীবিত থাকতে প্রশংসা করি না, চলে গেলেই যত আদিখ্যেতা: বাপ্পারাজ
চলচ্চিত্রের একটা অংশ প্রায়ই বলে থাকেন, ওই সময়টাই ভালো ছিল। ও থাকলে আজ সিনেমার এই অবস্থা দেখতে হতো না। আজ ওই নায়ক-নায়িকা কিংবা পরিচালক-প্রযোজক থাকলে এরা কখনোই সুযোগ পেত না—এমন কথাও শোনা যায়। এই ‘ট্রেন্ড’ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন চিত্রনায়ক বাপ্পারাজ। যেখানে মনে করা হয়, কোনো তারকার অনুপস্থিতির কারণেই অন্যদের উত্থান ঘটেছে বা শিল্পের ক্ষতি হয়েছে। নিজের ফেসবুক পোস্টে বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ ঝেড়েছেন তিনি।
পোস্টে বাপ্পারাজ বর্তমান এই ট্রেন্ডের সমালোচনা করে প্রশ্ন তুলেছেন, চলচ্চিত্রের মানুষ জীবিত অবস্থায় গুণীজনদের সম্মান করতে কুণ্ঠাবোধ করে, অথচ মৃত্যুর পরেই আদিখ্যেতা দেখায়। চিত্রনায়ক বাপ্পারাজ ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘আজকাল একটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলেই, বলে, ও নেই বলেই, এর উত্থান হয়েছে, ও থাকলে আসতে পারত না। ও নেই বলেই, চলচ্চিত্রের আজ দুরবস্থা। একটা জিনিস বোঝার জন্য পিএইচডি করার দরকার হয় না। ও থাকা অবস্থাতেই ওর অবস্থা পড়তির দিকে ছিল, ও থাকা অবস্থাতেই চলচ্চিত্রের খারাপ অবস্থা শুরু হয়ে গিয়েছিল।’
বাপ্পারাজ আরও লিখেছেন, ‘আমরা মানুষ জীবিত থাকতে তার প্রশংসাও করি না, সম্মান দিতেও কুণ্ঠিত হই। চলে গেলেই যত ভালোবাসা, আদিখ্যেতা।’ এই মন্তব্যের মাধ্যমে বাপ্পারাজ প্রয়াত কোনো তারকার জনপ্রিয়তাকে বেশি মহিমান্বিত করার ব্যাপার এবং জীবিত শিল্পীদের প্রতি সম্মান না জানানোর সংস্কৃতির দিকেই আঙুল তুলেছেন। বাপ্পারাজের এই বক্তব্য নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। যদিও তিনি কারও নাম উল্লেখ করেননি, কিন্তু তাঁর এই কড়া বার্তা বর্তমান চলচ্চিত্র অঙ্গনের অকারণ সমালোচনায় মুখর থাকা অংশের দিকে ইঙ্গিত, তা স্পষ্ট।