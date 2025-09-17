ঢালিউড

অভিনেতা থেকে নায়ক সজল

বিনোদন প্রতিবেদক
ঢাকা
আবদুন নূর সজল। ছবি: ফেসবুক

একসময় নিয়মিত ছোট পর্দার মুখ ছিলেন তিনি। কিন্তু তিন বছর ধরে নাটক থেকে অনেকটাই দূরে এই অভিনেতা। নাটকের জায়গায় তাঁকে বেশির ভাগ দেখা যায় বড় পর্দা ও ওটিটির কাজে। বর্তমানে সিনেমা নিয়েই বছরজুড়ে ব্যস্ততা আবদুন নূর সজলের। তাঁর হাতে রয়েছে তিনটি সিনেমার কাজ। সজলের মনোযোগ এখন অভিনেতা থেকে নায়ক হওয়ার দিকে।

সজল জানালেন, নাটকে অভিনয়ের সময় নামের আগে যোগ করা হতো ‘অভিনেতা’ শব্দ। কিন্তু সিনেমায় অভিনয়ে এসে নাকি শোনেন ‘নায়ক’ শব্দটি, ‘নায়ক সজল’। অভিনেতা ও নায়ক শব্দগুলো কীভাবে নেন তিনি। যেকোনো শিল্পীর নামের আগেই শব্দ দুটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে বলে মনে করেন তিনি।

আবদুন নূর সজল। ছবি: ফেসবুক

সজল বলেন, ‘অভিনেতা হওয়ার চেষ্টা সব সময়ই ছিল। সবাই তো অভিনেতাই হতে চায়। আমিও শুরু থেকে সেভাবেই অভিনেতা হিসেবে ক্যারিয়ার সাজিয়েছি। দর্শকদের কাছে অভিনেতা হয়েছি। অভিনয় করে গেছি। সেই সময়েও সিনেমার অনেক প্রস্তাব পেয়েও নাটকের অভিনেতা হয়ে কাজ করে গেছি। দর্শকদের ভালোবাসা পেয়েছি। সেই ভালোবাসা ‘জ্বীন’ সিনেমার পর অনেক বেড়েছে। ছবির “কন্যা” গানের পর দর্শকেরা নামের আগে ভিন্ন এক ভালোবাসা দেখাচ্ছেন “নায়ক” শব্দ বসিয়ে।’

সিনেমায় ক্যারিয়ারের শুরুতে একসময় এফডিসির মূলধারার বাইরের সিনেমায় অভিনয় করেছেন। সেখানে এখন মূলধারার সিনেমার নায়ক হিসেবে নানা বৈচিত্র্যের গল্প, চরিত্রে নাম লেখাচ্ছেন সজল। এ প্রসঙ্গে সজল বলেন, ‘নায়ক শব্দটা অনেক ভারী মনে হয়। কেউ নায়ক বললে মনে হয়, দর্শকদের প্রতি অনেক দায়িত্ব রয়েছে। বাড়তি একটি চাপ মনে হয়। নাটকে অভিনয় করার সময় আলাদা করে নাটক, গল্প, চরিত্র নিয়ে খুব বেশি চাপ ছিল না। কিন্তু সিনেমায় দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আমাকে প্রতিমুহূর্তে দর্শকদের কথা ভাবতে হয়। এটা অনেক বড় মাধ্যম। দর্শক টিকিট কেটে সিনেমা দেখবেন। একটা অন্ধকার রুমে তাঁদের গল্প দিয়ে আটকে রাখা হয়। তাঁরা আমাকে দেখে যেন হতাশ না হন; গল্প, চরিত্রটি যেন পছন্দ করেন, সেই চেষ্টা করতে হয়।’

বুবলীর সঙ্গে আবদুন নূর সজল। ছবি: ফেসবুক

দর্শকদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সজল আরও যোগ করলেন, ‘দর্শকেরা সম্প্রতি নাচ–গানপূর্ণ সিনেমায় দেখে নায়ক প্রসঙ্গে কথা বলছেন। যে কারণে বড় চ্যালেঞ্জ নিতে হচ্ছে। নাচ, মারপিট, সিনেমার জন্য অভিনয় রপ্ত করতে হচ্ছে। নায়কের মতো ভারী শব্দের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার নতুন যাত্রাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি।’
গত মাসে সজল ‘শাপলা শালুক’ নামে একটি সিনেমার দ্বিতীয় লটের শুটিং শেষ করেছেন। শিগগিরই সিনেমাটির বাকি প্রায় ৩০ শতাংশের কাজ শুরু হবে।

সিনেমাটি পরিচালনা করছেন রাশেদা আক্তার। এই পরিচালকও একসময় নায়িকা হিসেবে সিনেমায় ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন। তাঁর অভিনীত প্রথম সিনেমা ‘আজকের প্রতিবাদ’। সিনেমার নায়ক হিসেবে ছিলেন সাজ্জাদ হোসেন দোদুল। পরে তাঁরা বিয়েও করেন। বিয়ের পর নায়িকা পরিচয় ছেড়ে নিয়মিত নাট্যকার পরিচয় নামের সঙ্গে যোগ করেন। পরে হয়ে যান নাটকের পরিচালক। এবার প্রথম সিনেমা বানাচ্ছেন তিনি।
সজল বলেন, ‘দোদুল ভাইয়ের সূত্রে পরিচালককে ভাবি বলেই সম্বোধন করি। এর আগেই আমরা একসঙ্গে নাটকে কাজ করেছি। নাটকের পর তিনি মূলধারার গল্প নিয়ে বড় পর্দায় আসছেন। শাপলা শালুক একটি গ্রামের নাম। সীমান্তবর্তী এই গ্রাম নানান অনিয়ম ও অন্যায়ের আখড়া। সেখানে একজন সরকারি কর্মকর্তা গিয়ে ভিন্ন এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। গল্পে রয়েছে একের পর এক রহস্য। সেটা একদমই সিনেম্যাটিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে।’

আরও পড়ুন

আফজাল হোসেনকে বাবার মতো মনে করেন সজল, কেন?

‘কন্যা’ গানে সজল ও ফারিয়া। ছবি: ফেসবুক থেকে

কখনো কখনো ভোর ৫টা থেকে রাত ৪টা পর্যন্ত সিনেমাটির শুটিং করতে হয়েছে বলে জানালেন সজল। তিনি আরও জানান, এই শুটিংয়ে বেশির ভাগ দিন বাধা হয়ে এসেছিল বৃষ্টি। কখনো গভীর রাতে টানা বৃষ্টির মধ্যেও শুটিং করেছেন। সিনেমাটির গল্প নিয়ে সজল একটুকুই বলতে চান, ‘মানুষের পাশে দাঁড়ানোর গল্প; জীবন, চিন্তা চেতনাকে জানার গল্প; অন্যায়ের প্রতিবাদের গল্প।’

এদিকে গত দুই মাসে আরও দুটি সিনেমায় নাম লিখিয়েছেন সজল। একটি সিনেমার শুটিং শুরু হবে আগামী মাসে। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে ঘোষণার আগে কোনো কিছুই বলতে চান না। অন্যদিকে ‘ধোঁকা’ নামে আরেকটি সিনেমার কাজও শুরু করতে যাচ্ছেন। তবে এটা নিয়েও কোনো কথা বলতে চান না। শুধু বললেন,‘শিগগিরই একটা সিনেমার শুটিং। সময় হলেই সেটা জানাব।’

সিনেমা নিয়ে আশাবাদী হয়ে সজল জানালেন, প্রযোজক–পরিচালকেরা বৈচিত্র্যময় নানা গল্প নিয়ে আসছেন। সেটা তাঁকে আরও দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। তিনি বলেন, ‘ভিন্ন ধরনের গল্প আমার কাছে আসছে। এগুলো নিয়ে দারুণ উচ্ছ্বসিত আমি। ভিন্নভাবে দর্শক আমাকে দেখবেন। সহশিল্পী হিসেবেও সময়ের আলোচিত নায়িকারা রয়েছে। এখন কোনো কিছুই বলতে চাই না। আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে দেখা যায়, সব ঠিক হওয়ার পরও অনেক কারণে অনেক কাজ আটকে যায়। সেসব অভিজ্ঞতার মধ্যে যেতে চাই না। যে কারণে বলার মতো সময় হলেই আমি সব জানাব।’ ‘শাপলা শালুক’ সিনেমায় সজলের নায়িকা শবনম বুবলী। সজল জানালেন, নাম পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ঢালিউড থেকে আরও পড়ুন