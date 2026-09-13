ফ্রান্সের ২৫ শহরে বাংলাদেশের সিনেমার শুটিং
ফ্রান্সের ২৫ শহরে হবে ‘দ্য অরেঞ্জ’ চলচ্চিত্রের শুটিং। বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের যৌথ প্রযোজনায় নির্মীয়মাণ ছবিটির বাংলা নাম ‘পথের বন্ধু’। ফ্রান্সে পাড়ি দেওয়া এক তরুণীর জীবনের গল্প নিয়ে সিনেমাটি তৈরি করছেন স্বপন আহমেদ।
পরিচালক স্বপন আহমেদ জানালেন, আগামী ১৫ অক্টোবর প্যারিসে শুরু হবে শুটিং। শুটিংয়ে অংশ নিতে অভিনয়শিল্পীরা ১১ অক্টোবর ঢাকা ছাড়বেন। টানা ৫ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে দৃশ্যধারণ। ফ্রান্সের বিভিন্ন শহর, গ্রাম, বাজার, রাস্তা ও উপকূলীয় এলাকায় রোড মুভিটির শুটিং হবে।
রোববার ফ্রান্স থেকে প্রথম আলোকে পরিচালক স্বপন আহমেদ বলেন, ‘আমি যে ধরনের সিনেমা দেখি, যে ধরনের সিনেমায় বিশ্বাস করি এবং বানাতে চাই, ‘দ্য অরেঞ্জ’ বা ‘পথের বন্ধু’ সে রকমই একটি চলচ্চিত্র। বলতে পারেন, একজন নির্মাতা হিসেবে এটি আমার মনের মতো একটি গল্প। অনেক দিন ধরে ছবিটির গল্প নিয়ে কাজ করছি। অবশেষে শুটিং শুরু করতে যাচ্ছি ভেবে স্বস্তি পাচ্ছি।’
লোকেশনকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন স্বপন আহমেদ, ‘ট্যুরিস্ট পোস্টকার্ডের মতো ফ্রান্সকে না দেখিয়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ফ্রান্সকে তুলে আনতে চাইছি। তাই অনেক লোকেশনই বাস্তব—রাস্তাঘাট, বাজার, ছোট শহর, গ্রাম ও উপকূল। তিনজন অভিবাসী মানুষের যাত্রার সঙ্গে শহর থেকে গ্রাম, তারপর সমুদ্র—ফ্রান্সের ভিন্ন ভিন্ন ল্যান্ডস্কেপও গল্পের অংশ হয়ে উঠবে।’
বাংলাদেশ থেকে ‘দ্য অরেঞ্জ’ সিনেমাটি প্রযোজনা করছে ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড। সম্প্রতি ঢাকার তেজগাঁওয়ে প্রতিষ্ঠানটির কার্যালয়ে ছবিটির মহরত হয়েছে। এদিন তৌকীর আহমেদ, ফাইজুল ইয়ামিন, স্বর্ণালী চৈতী ও ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর উপস্থিত ছিলেন।
সিনেমাটি নিয়ে তৌকীর আহমেদ বলেন, ‘আমি নিজে যে ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণে বিশ্বাস করি, যে সিনেমা মানুষকে ভাবতে ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে সাহায্য করে, প্রশ্ন তুলতে শেখায়, এটি ঠিক সে রকম একটি সিনেমা।’
‘দ্য অরেঞ্জ’ বা ‘পথের বন্ধু’ স্বপন আহমেদের তৃতীয় চলচ্চিত্র। এর আগে তিনি নির্মাণ করেছেন ‘লালটিপ’ ও ‘পরবাসিনী’।