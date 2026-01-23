ভিকি জাহেদের থ্রিলার ‘পুলসিরাত’
‘পুলসিরাত’ নামে একটি রোমান্টিক থ্রিলার নির্মাণ করছেন নির্মাতা ভিকি জাহেদ। সিনেমাটি প্রযোজনা করছে এসভিএফ আলফা-আই এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেড।
প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তি সেরেছেন নির্মাতা। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতিতে সিনেমার নাম নিবন্ধনও করা হয়েছে।
এসভিএফ আলফা-আই এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহরিয়ার শাকিল গতকাল প্রথম আলোকে জানান, সিনেমার মূল দুই চরিত্রে আফরান নিশো ও মেহজাবীন চৌধুরীকে ভাবছেন তাঁরা। দুজনের সঙ্গে কথাও বলছেন। তবে বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত হয়নি।
আফরান নিশো ও মেহজাবীন চৌধুরী জুটিকে নিয়ে চিরকাল আজ, পুনর্জন্ম, রেডরামসহ বেশ কয়েকটি নাটক ও ওয়েব সিনেমা নির্মাণ করেছেন ভিকি জাহেদ। পরিচালনার পাশাপাশি সিনেমাটির চিত্রনাট্যও লিখছেন ভিকি জাহেদ; ইতিমধ্যে চিত্রনাট্যের প্রথম খসড়া লেখা হয়েছে।
এর মধ্যে ক্যাকটাস নামে একটি ওয়েব সিরিজে নাম লেখান মেহজাবীন। চরকি অরিজিনাল সিরিজটি পরিচালনা করছেন শিহাব শাহীন। সাবা, প্রিয় মালতী সিনেমায় অভিনয় করেছেন মেহজাবীন।
সুড়ঙ্গ, দাগি সিনেমায় অভিনয় করেছেন আফরান নিশো। গত বছরের শেষভাগে মুক্তি পেয়েছে ভিকি জাহেদের সিরিজ আকা, এতে আফরান নিশোকে দেখা গেছে। এই বছর চক্র সিরিজের দ্বিতীয় মৌসুম নির্মাণেরও পরিকল্পনা রয়েছে ভিকির।