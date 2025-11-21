সিঙ্গাপুর যাচ্ছে ‘অপদার্থ’
সিঙ্গাপুর চলচ্চিত্র উৎসবের গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন এশিয়ান প্রডিউসারস নেটওয়ার্কে অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশের অপদার্থ। সিনেমাটি পরিচালনা করবেন আবু শাহেদ ইমন। তিনি জানান, এই প্রযোজনা প্ল্যাটফর্মের বৃহৎ নেটওয়ার্কে বাংলাদেশের সিনেমাটিকে পিচিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের প্রযোজকদের সামনে তুলে ধরতে চান।
চলতি বছর প্রডিউসারস নেটওয়ার্কে এশিয়ার নানা দেশ থেকে ১৬০টির বেশি আবেদন জমা পড়ে। এর মধ্য থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ে মনোনয়ন পেয়েছে আটটি প্রকল্প। অপদার্থ সিনেমার প্রযোজক ও পরিচালক শাহেদ জানান, সিঙ্গাপুরের এই প্রডিউসারস নেটওয়ার্কে চোখ থাকে বিশ্বের নানা দেশের প্রযোজকদের। এখান থেকে সিনেমার তহবিল পাওয়া সিনেমাগুলোও পরবর্তী সময়ে বড় উৎসবে অংশ নেয়।
ইমন বলেন, ‘প্রথমবারের মতো দেশ থেকে এই প্ল্যাটফর্মে অংশ নিচ্ছি। আরও আনন্দের খবর হচ্ছে, প্রডিউসারস নেটওয়ার্কের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ এপিএন ও ইসিজি ট্র্যাকে জায়গা পেয়েছি। যেসব সিনেমা ইতিমধ্যেই আংশিক তহবিল পেয়েছে, তাদের আন্তর্জাতিক বাজারের প্রযোজকদের সঙ্গে যুক্ত করে দেয় এই বিভাগ। আমাদের সিনেমার চিত্রনাট্য প্রস্তুত, শুটিংয়ের জন্যও আমরা প্রস্তুত হচ্ছি। শুটিংয়ের তহবিলের জন্য পিচিং করব।’
এক দশকের বেশি সময় ধরে সিনেমাটি নিয়ে কাজ করছেন এই নির্মাতা। এই সময়ে সিনেমাটির সঙ্গে দেশ ও দেশের বাইরের প্রযোজক যুক্ত হয়েছেন। এর মধ্যে আছে তাইওয়ানের ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ড এন্টারটেইনমেন্ট। প্রতিষ্ঠানটি প্রযোজনা, পরিবেশনা ও বিপণনপ্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপরিচিত।
অপদার্থ-এর ইংরেজি টাইটেল আ ফুলিশ ম্যান। সিনেমাটি ২০১১ সালে বুসান চলচ্চিত্র উৎসবের এশিয়ান সিনেমা ফান্ড থেকে চিত্রনাট্য উন্নয়নের জন্য অনুদান পায়। পাশাপাশি এটি ২০১১ সালে বুসান চলচ্চিত্র উৎসবের এশিয়ান প্রজেক্ট মার্কেটে অংশ নেয়, সুইডেনের গোথেনবার্গ চলচ্চিত্র উৎসব থেকে সেরা পিচিংয়ের জন্য পুরস্কার পায়।
এ ছাড়া ভারতের ফিল্ম বাজার, ওপেন ডোরস ল্যাবেও অংশ নেয় সিনেমাটি।
সিনেমাটির গল্প নিয়ে ইমন বলেন, ‘সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রে দেখা যাবে ইয়াকুব নামের একজনকে। যে মৃত্যুদণ্ড থেকে পালিয়ে এসে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে পড়ে। নতুন করে নানা বিপদের সম্মুখীন হয়। জীবনে তিনি যে স্বপ্নটি বেশি দেখেছে, সেটাই একসময় হয়ে ওঠে দুঃস্বপ্ন।’
২৮ নভেম্বর থেকে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে সিঙ্গাপুর চলচ্চিত্র উৎসব। এর মধ্যে ১ থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে প্রডিউসারস নেটওয়ার্কের আয়োজন।