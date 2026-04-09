পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র বিভাগে মনোনয়ন পেলেন যাঁরা

মেরিল-প্রথম আলো সমালোচক পুরস্কার ২০২৫
পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র বিভাগে মনোনয়ন পেলেন যাঁরা
শেষ হয়েছে মেরিল-প্রথম আলো সমালোচক পুরস্কার ২০২৫-এর কার্যক্রম। এবারও ‘সীমিতদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র’, ‘চলচ্চিত্র ও ওয়েব ফিল্ম’ ও ‘ওয়েব সিরিজ’—এই তিন বিভাগে দেওয়া হবে পুরস্কার। আজ ছাপা হলো পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্রে মনোনয়নপ্রাপ্তদের নাম।
সেরা চলচ্চিত্র
‘জয়া আর শারমিন’
‘বাড়ির নাম শাহানা’
‘সাবা’
সেরা পরিচালক
জোবায়দুর রহমান, ‘উড়াল’
পিপলু আর খান, ‘জয়া আর শারমিন ’
মাকসুদ হোসেন, ‘সাবা’
সেরা অভিনেত্রী
জাকিয়া বারী মম, অন্ধকারের গান’
জয়া আহসান, ‘ফেরেশতে’
মেহজাবীন চৌধুরী, ‘সাবা’
সেরা অভিনেতা
কামরুজ্জামান কামু, ‘আমলনামা’
মনোজ প্রামাণিক, ‘অমীমাংসিত’
মাহাফুজ মুন্না ও শান্ত চন্দ্র সূত্রধর, ‘উড়াল’