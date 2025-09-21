ঢালিউড

হয়রানি-খুন-ধর্ষণ: প্রতিবাদে দাঁড়ায় নীলা, বাবার অফিসে গিয়ে দেখল...

বিনোদন প্রতিবেদক
ঢাকা
স্বল্পদৈর্ঘ্যের একটি দৃশ্যে সহশিল্পীর সঙ্গে সমু চৌধুরী। ছবি: ফেসবুক থেকে

কর্মক্ষেত্র থেকে নিজের ঘর, সব জায়গাতেই অনেক নারী প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে কাজ করেন। নানা রকম হয়রানির খবর প্রতিনিয়ত আসে। তেমন একটি ঘটনাই এবার তুলে ধরা হয়েছে ‘নারী, তুমি আওয়াজ তোলো’ নামের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে। এটি পরিচালনা করছেন চলচ্চিত্র নির্মাতা আবু রায়হান। তিনি জুয়েল নামে পরিচিত।

পরিচালক আবু রায়হান আগে সিয়াম আহমেদ ও পরীমনিকে নিয়ে ‘অ্যাডভেঞ্চার অব সুন্দরবন’ নামে সিনেমা নির্মাণ করেছিলেন। সেখানে তিনি শিশুদের সচেতনতার গল্প তুলে ধরেছিলেন।

‘নারী, তুমি আওয়াজ তোলো’ এর পোস্টার
ছবি: ফেসবুক থেকে

এই নির্মাতা জানান, দেশে এই মুহূর্তে নারীদের কেন্দ্র করে সচেতনতামূলক কাজ অনেকটাই কম হচ্ছে। যা হয়, সেখানেও নারীদের অধিকার বা সোচ্চার হওয়ার গল্প অতটা প্রতিফলিত হয় না। যে কারণে মনে হয়ে, সমাজের আড়ালে থাকা গল্প তুলে ধরা দরকার।

‘নারী, তুমি আওয়াজ তোলো’ গল্পটি নির্মাণ প্রসঙ্গে আবু রায়হান বলেন, নারীদের প্রতি বাজে আচরণসহ বিভিন্ন অসংগতি, অবিচার ও বৈষম্যের চরম বাস্তবতা। চলচ্চিত্রটি নারীর কণ্ঠস্বরকে আরও জোরালো করে তুলতে এবং সমষ্টিগত সচেতনতা গড়ে তুলতে নির্মিত হয়েছে।

স্বল্পদৈর্ঘ্যের প্রিমিয়ার শো–এ এসেছিলেন শহীদুজ্জামান সেলিম, চয়নিকা চৌধুরীসহ অনেকে। ছবি: ফেসবুক থেকে

গল্পে দেখা যায়, সমাজের নারীদের পক্ষে কথা বলে নীলা। নারী খুন, ধর্ষণসহ নানা ঘটনা নিয়ে সে ঐক্য গড়ে তোলে। প্রতিবাদী এই নারী একদিন তার বাবার অফিসে যায়। সেখানে ভিন্ন এক ঘটনার মুখোমুখি হয়, যা বদলে দেয় বাবাকে নিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি। সচেতনতামূলক চিত্রনাট্যটি লিখেছেন সাদিয়া শবনম।

পরিচালক আবু রায়হান জুয়েল। ছবি: ফেসবুক থেকে

চলচ্চিত্রটি নতুন প্ল্যাটফর্ম হোম থিয়েটার-এ মুক্তি পেয়েছে। নির্মাতা জানান, তাঁদের এই প্ল্যাটফর্ম থেকে মানুষকে অতিরঞ্জিত ঘটনা নিয়ে হাসানো নয়, বরং কিশোর অপরাধ, অপরাধ, শিশু নির্যাতন, বিবাহ বিচ্ছেদসহ সমাজের সমসাময়িক অসংগতি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র মুক্তি পাবে। ‘নারী, তুমি আওয়াজ তোলো’–এর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সমু চৌধুরী, সাদিয়া আফরিন, প্রহেলিকা খান, আফরোজা, রাখি চৌধুরী প্রমুখ।

