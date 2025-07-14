আজ মুক্তি পাচ্ছে দুই সিনেমা, কোনটিতে কী আছে
গায়ক থেকে পরিচালক
আহমেদ হাসান সানি মূলত একজন সংগীতশিল্পী। ‘শহরের দুইটা গান’, ‘হয়তো আমরা’, ‘মানুষ কেন এ রকম’, ‘কেমনে কী’ গেয়ে পরিচিতি পেয়েছেন তিনি। ২৪তম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে নির্বাচিত হয়েছে তাঁর প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘সং ফ্রম দ্য সাউথ’। পাশাপাশি বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাতা হিসেবেও তাঁর পরিচিতি রয়েছে। ‘এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি’ দিয়ে এবার পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবেও তাঁর অভিষেক হচ্ছে। বছরের এটি প্রথম সিনেমা।
সিনেমাটির ব্যতিক্রমী নাম নিয়ে নির্মাতা বলেন, ‘আমরা প্রায়ই বলি, এখানে রাজনৈতিক আলাপ নিষেধ। বিষয়টা একধরনের ট্যাবুতে পরিণত হয়েছে। সেই ট্যাবুকে ভাঙতেই এই নাম দিয়েছি। নিষেধ নয়, রাজনৈতিক আলাপ আসলে জরুরি।’ তিনি বলেন, ‘গল্পটার মধ্যে বিভিন্ন কথোপকথনের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের ইতিহাস বলার চেষ্টা করেছি।’
সিনেমায় নূর নামের এক প্রবাসী বাংলাদেশির চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইমতিয়াজ বর্ষণ। দেশে ফেরার পর একধরনের রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্য দিয়ে যেতে হয় তাঁকে। ইমতিয়াজ বর্ষণ গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা চাই, আপামর জনসাধারণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হোক। আমাদের বিশ্বাস, রাজনৈতিকভাবে সচেতনতা তৈরিতে সিনেমাটি ভূমিকা রাখবে।’
‘এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি’তে আরও অভিনয় করেছেন আজাদ আবুল কালাম, তানভীর অপূর্ব, এ কে আজাদ সেতু, কেয়া আলম। প্রযোজনার পাশাপাশি সিনেমার গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন খালিদ মাহমুদ।
নির্মাতা জানান, আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে আজ বিকেলে স্টার সিনেপ্লেক্সের বসুন্ধরা শপিং মল শাখায় একটি বিশেষ প্রদর্শনী রয়েছে। স্টার সিনেপ্লেক্সের ঢাকা ও চট্টগ্রামের পাঁচ শাখায় প্রতিদিন সিনেমাটির ১৪টি শো রয়েছে।
‘রুহের কাফেলা’ নামে আরেকটি সিনেমা নির্মাণ করছেন আহমেদ হাসান। অনুদানের সিনেমাটির কাজ শিগগিরই শুরু করবেন তিনি।
রোকেয়ার লেখা, এর্গেরার ছবি
১৯০৫ সালে ব্রিটিশ ভারতের মাদ্রাজ (বর্তমান চেন্নাই) থেকে প্রকাশিত দ্য ইন্ডিয়ান লেডিস ম্যাগাজিন-এ প্রথম প্রকাশিত হয় ‘সুলতানা’স ড্রিম’। নিজের এই লেখাটি পরে সুলতানার স্বপ্ন নামে বাংলায়ও অনুবাদ করেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তারও ১০০ বছরের বেশি পরে ২০১২ সালে নয়াদিল্লির এক আর্ট গ্যালারিতে ‘সুলতানা’স ড্রিম’-এর একটি কপি ইসাবেল এর্গেরার নজরে পড়ে। তাৎক্ষণিক বইটি উল্টেপাল্টে স্প্যানিশ এই চলচ্চিত্রকারের মনে হয়েছিল, ‘এই গল্প নিয়ে কাজ করা দরকার। বিভিন্ন জায়গায় মানুষের কাছে এই গল্পের তাৎপর্য পৌঁছে দেওয়া দরকার।’
যার চূড়ান্ত পরিণতি অ্যানিমেটেড ছবি ‘এল সুয়েনো দে লা সুলতানা’ বা ‘সুলতানা’স ড্রিম’। ছবিতে দেখা যাবে, ভারতের আহমেদাবাদের একটি গ্রন্থাগারে তরুণ শিল্পী ইনেসের হাতে আসে বেগম রোকেয়া হোসেনের ‘সুলতানা’স ড্রিম’। এটা এমন এক গল্প, যেখানে নারীরাই জ্ঞানচর্চা করে, রাষ্ট্র পরিচালনা করে; আর পুরুষরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, ঘরের আড়ালে থাকে এবং গৃহস্থালির দায়িত্ব পালন করে। এই কাহিনিতে মুগ্ধ হয়ে ইনেস ভারতের নানা প্রান্তে বেরিয়ে পড়েন লেডিল্যান্ডের খোঁজে। চেষ্টা করেন বেগম রোকেয়া হোসেনের চিন্তা ও জীবনের চিহ্ন অনুসরণ করতে।
ছবিটির প্রিমিয়ার হয় ২০২৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর, স্পেনের সান সেবাস্তিয়ান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। পরে স্পেনের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় ওই বছরেরই ১৭ নভেম্বর। ভারত, সুইডেন, জার্মানি, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ডসহ ১৫টির বেশি দেশের চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে ‘এল সুয়েনো দে লা সুলতানা’।
প্রায় আড়াই বছর পর আজ বাংলাদেশে মুক্তি পাচ্ছ ‘সুলতানা’স ড্রিম’। স্টার সিনেপ্লেক্সের ঢাকা ও চট্টগ্রামের পাঁচ শাখায় সিনেমাটি দেখা যাবে। স্টার সিনেপ্লেক্স জানিয়েছে, সিনেমাটি ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রদর্শিত হবে। পাঁচ শাখায় প্রতিদিন সিনেমাটির ১৮টি শো রয়েছে।
সিনেমাটিতে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এই সিনেমায় কলকাতার সংগীতশিল্পী মৌসুমী ভৌমিকের লেখা একটি গানও আছে। গানটির সংগীতায়োজন করেছেন তাজদির জুনায়েদ, গেয়েছেন দীপান্বিতা আচার্য। সিনেমাটি প্রযোজনা করেছে স্পেন ও জার্মানির পাঁচটি প্রতিষ্ঠান।