পরী না পূর্ণিমা? অপু না বুবলী? নায়িকাদের মধ্যে কে এগিয়ে

পরী না পূর্ণিমা? অপু না বুবলী? নায়িকাদের মধ্যে কে এগিয়ে
নায়কদের তুলনায় ফেসবুকে নায়িকারা বেশ সরব থাকেন। ভক্ত–শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে নিজেদের কাজের খবর ফেসবুকের মাধ্যমে জানান, তেমনি ব্যক্তিগত খবর, ঘোরাঘুরিসহ নানান মুহূর্তের সর্বশেষ খবর দিতেও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। কেউ ফেসবুক পেজ, আবার কেউবা এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডিকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন। তারকাদের ভক্তরাও এতে তাঁদের সম্পর্কে সরাসরি অনেক কিছু জানতে পারেন। দেশের প্রথম সারির ১০ নায়িকার মধ্যে কার ফেসবুক অনুসারী কত, একনজরে দেখে নেওয়া যাক
১০. তমা মির্জা ( ৩.৫ লাখ)
বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে তমা মির্জা এখন বেশ জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য একজন চিত্রনায়িকা। তাঁর অভিনীত ‘সুড়ঙ্গ’ ও ‘দাগি’ সুপারহিট তকমা পায়। এমনকি ছবিতে তাঁর অভিনয় প্রশংসিতও হয়। বড় পর্দার পাশাপাশি তমা মির্জা ওটিটির সিরিজ ও ওয়েব ফিল্মেও সমানতালে কাজ করছেন। গেল বছর কলকাতার জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী অঞ্জন দত্তের পরিচালনায় ‘দুই বন্ধু’ সিরিজেও কাজ করেছেন। গেল ঈদুল আজহায় চরকিতে মুক্তি পায় ওয়েব ফিল্ম ‘আমলনামা’। গেল দেড় দশকে ২০টির বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। সিনেমায় অভিনয়ের জন্য অর্জন করেছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও। কয়েক বছর ধরে ওটিটি ও চলচ্চিত্রে তাঁর ব্যস্ততা বেড়েছে। একটা সময় ফেসবুকে বেশ সরব ছিলেন এই নায়িকা, তাঁর পেজে অনুসারীর সংখ্যা ছিল ২৫ লাখের মতো। কিন্তু কয়েক বছর আগে ফেসবুক পেজটি নিস্ক্রিয় করে দেন এই তারকা। ভক্ত শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের সহজ মাধ্যম ফেসবুক আইডি, যেখানে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা সাড়ে তিন লাখ।
৯. ববি হক (২৬ লাখ)
ঢালিউড তারকা ইয়ামিন হক ববির অনেক দিন নতুন ছবি মুক্তি পায়নি। তাঁকে সবশেষ পর্দায় দেখা গেছে, গত বছর রাশিদ পলাশের ‘ময়ূরাক্ষী’ সিনেমায়। এই তারকা এখন আছেন অস্ট্রেলিয়ায়, সেখানে যাওয়ার আগে ‘দিওয়ানা’, ‘তছনছ’সহ একাধিক সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন। পর্দায় না থাকলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরব ববি। নিয়মিতই ফেসবুকে নতুন ছবি দিচ্ছেন। দীর্ঘ ক্যারিয়ারের ঢালিউডে সেভাবে নিজের জায়গা পোক্ত করতে পারেননি অভিনেত্রী। এর আগে এ প্রসঙ্গে প্রথম আলোকে তিনি বলেছিলেন, ‘এই সময়ে অনেক কিছু পেয়েছি, আবার অনেক কিছুই পাইনি। দর্শকদের কাছে কৃতজ্ঞতা, তাঁরা আমাকে ববি বানিয়েছেন, প্রযোজকেরা আমার ওপর আস্থা রাখেন, এটাও প্রাপ্তি। তবে আরও অনেক কিছু ইন্ডাস্ট্রিকে দেওয়ার আছে।’ অভিনয় ছাড়াও ববি আলোচনায় থাকেন ফিটনেস নিয়ে। তাঁর ফেসবুক পেজে অনেক ভক্তই ববির ফিটনেস নিয়ে জানতে চান। ফেসবুকে এই চিত্রনায়িকার অনুসারি সংখ্যা ২৬ লাখের বেশি।
৮. পূজা চেরী (৩৬ লাখ)
মাত্র সাত বছরের অভিনয়জীবনে পূজা চেরী অভিনীত ডজনখানেক চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে। মুক্তির অপেক্ষায় আছে আরও একাধিক চলচ্চিত্র। সর্বশেষ মুক্তি পেয়েছে ‘টগর’। বিনোদন অঙ্গনে শিশুশিল্পী হিসেবে কাজ শুরু হয় পূজা চেরীর। নাচে পারদর্শী পূজা ছোটবেলায় বিজ্ঞাপনচিত্র ও চলচ্চিত্রে সমানতালে শিশুশিল্পী হিসেবে কাজ করেছেন। সাত বছর আগে নায়িকা হিসেবে তাঁর সিনেমায় যাত্রা শুরু। প্রথম ছবি ‘নূরজাহান’-এ নায়ক ছিলেন কলকাতার আদৃত। দ্বিতীয় ছবি ‘পোড়ামন ২’ দিয়ে নিজেকে নিয়ে আসেন আলোচনায়। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। একে একে অভিনয় করেন ‘দহন’, ‘প্রেম আমার ২’, ‘শান’, ‘গলুই’, ‘হৃদিতা’, ‘জ্বীন’ ও ‘লিপস্টিক’ সিনেমায়। ‘গলুই’ ছবিতে শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয় করে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় আসেন তিনি। এই চিত্রনায়িকা তাঁর ফেসবুকে নানান মুহূর্ত ভক্ত–শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে শেয়ার করেন। ভক্ত–শুভাকাঙ্ক্ষীরাও তাঁদের প্রিয় তারকার সঙ্গে ফেসবুকের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকতে পেরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। ফেসবুকে পূজা চেরীর অনুসারীর সংখ্যা ৩৬ লাখের বেশি।
৭. শবনম বুবলী ( ৫১ লাখ)
পেশাগত জীবনের শুরুতে উড়োজাহাজের কেবিন ক্রু ছিলেন চিত্রনায়িকা শবনম বুবলী। এরপর হন সংবাদপাঠক। পরে থিতু হন চলচ্চিত্রে। ‘বসগিরি’ দিয়ে চলচ্চিত্রের শুরু, ইতিমধ্যে পার করেছেন আট বছর। এরই মধ্যে অভিনয় করেছেন দুই ডজনের মতো চলচ্চিত্রে। প্রথম ছবিতে বুবলী নায়ক হিসেবে পেয়েছেন শাকিব খানকে। পরপর কয়েকটি ছবিতে শাকিব খানের বিপরীতে নায়িকা হয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসেন এই নায়িকা। কয়েক বছর ধরে বুবলী সমানতালে চলচ্চিত্রে কাজ করছেন। ওটিটিতেও তাঁর একাধিক চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে। গেল ঈদে মুক্তি পেয়েছে ‘জংলি’। সর্বশেষ শুটিং করেছেন ‘পিনিক’ নামের একটি চলচ্চিত্রের। প্রস্তাব পেয়েছিলেন ‘গোলাপ’ চলচ্চিত্রেরও। সিনেমার বাইরে ব্যক্তিগতজীবন নিয়ে ফেসবুকে বেশ আলোচিত একটি নাম বুবলী। ফেসবুকে এই নায়িকার অনুসারীর সংখ্যা ৫১ লাখ ছাড়িয়েছে।
৬. জয়া আহসান (৫৭ লাখ)
দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী জয়া আহসান জনপ্রিয়তা পান টেলিভিশন নাটক দিয়ে। মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর ‘ব্যাচেলর’ দিয়ে তাঁর চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু। ৩ দশকের অভিনয়জীবনে টেলিভিশন নাটকের পাশাপাশি একে একে চলচ্চিত্রেও অভিনয় শুরু করেন। বাংলাদেশের সিনেমায় কাজ করার একপর্যায়ে ভারতের বাংলা ছবিতেও কাজ শুরু করেন, ‘আবর্ত’ দিয়ে যার শুরুটা হয়। পশ্চিমবঙ্গের সিনেমায় অভিনয়ের ব্যস্ত তারকা জয়া কাজ করেছেন হিন্দি সিনেমাতেও। ফেসবুকেও জয়া আহসান বেশ সরব থাকেন। বিভিন্ন সময় কাজের তথ্য জানানোর পাশাপাশি নিজের ভালো লাগার মুহূর্তও ভক্ত শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে ভাগাভাগি করেন এই তারকা। ফেসবুকে জয়ার অনুসারীর সংখ্যা ৫৭ লাখ ছাড়িয়েছে।
৫. বিদ্যা সিনহা মিম ( ৬৫ লাখ)
লাক্স চ্যানেল আই সুপারস্টার প্রতিযোগিতা দিয়ে বিনোদন অঙ্গনে পথচলা শুরু বিদ্যা সিনহা মিমের। ২০০৭ সালের লাক্স-চ্যানেল আই সুপারস্টার প্রতিযোগিতায় তিনি চ্যাম্পিয়ন হন। প্রয়াত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের পরিচালনায় ‘আমার আছে জল’ চলচ্চিত্রে অভিনয়ের আগে তাঁর পরিচালনায় একটি নাটকেও অভিনয় করেন মিম। মডেলিংয়েও সমান ব্যস্ততা ছিল তাঁর। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে একটু বাছবিচার করেন এই নায়িকা। গল্প কিংবা আয়োজন পছন্দ হলে তবেই সিনেমায় অভিনয় করতে রাজি হন তিনি। ক্যারিয়ারের শুরু থেকে এ পর্যায়ে এসে মিম এখন অভিনয়প্রধান চরিত্রের দিকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন। ‘সাপলুডু’, ‘পরাণ’, ‘দামাল’, ‘ইত্তেফাক’, ‘অন্তর্জাল’সহ সাম্প্রতিক কালের কাজগুলোয় নায়িকা মিমের চেয়ে অভিনেত্রী মিমকে মেলে ধরতে চাইছেন মিম নিজেই। তবে ক্যারিয়ারের শুরুতে এমন ভাবনা তাঁর ছিল না। তাঁর অভিনীত ‘দিগন্তে ফুলের আগুন’ ছবিটি মুক্তি অপেক্ষায়। শমী কায়সার পরিচালিত এই সিনেমায় মিমের বিপরীতে অভিনয় করেছেন মুস্তফা মনোয়ার। এদিকে নতুন কয়েকটি ছবিতেও অভিনয়ের ব্যপারে কথাবার্তা চলছে। নতুন সিনেমায় অভিনয় না করলেও নিয়মিত পণ্য প্রচারণায় নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। তবে আগের তুলনায় কাজ কিছুটা কম। মিম ফেসবুকে নিয়মিত তাঁর পেশাগত কাজের আপডেট যেমন দিয়ে থাকেন, তেমনি পারিবারিক বিভিন্ন মুহূর্তও ভক্ত শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাথে শেয়ার করেন। স্বামীর সঙ্গে ঘোরাঘুরির স্থিরচিত্রও পোস্ট করেন এই নায়িকা। ফেসবুকে মিমের বর্তমান অনুসারীর সংখ্যা ৬৫ লাখের বেশি।
৪. নুসরাত ফারিয়া (৭১ লাখ)
বিনোদন অঙ্গনে কাজের শুরুতে গানের ভিডিওতে মডেল হয়েছিলেন নুসরাত ফারিয়া। এরপর উপস্থাপনা শুরু করেন। একসময় মডেলিংয়েও নাম লেখান তিনি। প্রথম সিনেমা ছিল যৌথ প্রযোজনার ‘আশিকী’। এই ছবিতে নুসরাত ফারিয়া অভিনয় করেন কলকাতার অঙ্কুশ হাজরার বিপরীতে। এরপর ছবিতে ব্যস্ততা বাড়তে থাকে। এই নায়িকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবির তালিকায় আছে ‘বঙ্গবন্ধু’, যেটিতে তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চরিত্রে অভিনয় করেন। এক বছরের বেশি সময় ধরে তাঁকে নতুন কোনো ছবির চুক্তিপত্রে সই করতে সেভাবে শোনা যায়নি। মাসখানেক আগে হঠাৎ জানা যায়, তিনি ‘জ্বিন থ্রি’ নামের একটি ছবিতে কাজ করছেন। নুসরাত ফারিয়াকে সিনেমার নায়িকার পাশাপাশি গান গাইতেও দেখা গেছে। তাঁর গাওয়া একাধিক গান আলোচনায় যেমন এসেছে, তেমনি গান গাইবার কারণে সমালোচিতও হয়েছেন। ফেসবুকে এই নায়িকা অনুসারীর সংখ্যা ৭১ লাখের বেশি।
৩. অপু বিশ্বাস (৯২ লাখ)
আমজাদ হোসেনের ‘কাল সকালে’ ছবি দিয়ে বড় পর্দায় যাত্রা শুরু হয় অপু বিশ্বাসের। ছোটবেলা থেকেই নাচ করতেন এই নায়িকা। নাচের অনুষ্ঠান করতে গিয়ে বগুড়া থেকে ঢাকায় আসতেন। একসময় নাটকে ছোট ছোট চরিত্রে কাজ করেন। এরপর চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু। ক্যারিয়ারের শুরুতে শাকিব খানের সঙ্গে প্রথম হিট ছবির দেখা পান তিনি। ‘কোটি টাকার কাবিন’ মুক্তির পর অপুকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯ বছরের অভিনয়জীবনে প্রায় শ খানেক চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন তিনি। এর মধ্যে ৮০টির মতো ছবিতে তাঁর নায়ক শাকিব খান। ঢালিউডে শাবনূর, মৌসুমী, পপি, পূর্ণিমা–পরবর্তী সময়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় নায়িকাদের একজন অপু বিশ্বাস। এখন তাঁর হাতে নতুন কোনো ছবি নেই। তবে তিনি বেশ কিছুদিন ধরে বলে আসছেন, নতুন ছবিতে অভিনয়ের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে পরিচালক ও প্রযোজকের কথাবার্তা চলছে। চূড়ান্ত কিছু হয়নি, তাই বলতে চাইছেন না। সিনেমায় অভিনয়ের খবরে না এলেও অপু বিভিন্ন পণ্যপ্রতিষ্ঠানের প্রচারণায় তুমুল ব্যস্ত। এই অঙ্গনে তাঁর চাহিদাও অনেক। এই নায়িকার সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির নাম ‘ছায়াবৃক্ষ’। ঢালিউড তারকা অপু বিশ্বাস ফেসবুকে বেশ সরব। ব্যক্তিজীবনের পাশাপাশি পেশাগতজীবনের নানান তথ্য তিনি ফেসবুকের মাধ্যমে ভক্ত–শুভাকাঙ্ক্ষীদের জানান। চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাসের ফেসবুক অনুসারি ৯২ লাখ ছাড়িয়েছে।
২. পূর্ণিমা (৯৮ লাখ)
মাত্র ১৬ বছর বয়সে ১৯৯৭ সালে জাকির হোসেন রাজুর ‘এ জীবন তোমার আমার’ দিয়ে চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু হয় চিত্রনায়িকা পূর্ণিমার। এরপর সিনেমায় টানা অভিনয় করে গেছেন। একসময় সিনেমায় অভিনয়ের পাশাপাশি টেলিভিশন নাটক, টেলিছবিতেও কাজ করেন। অভিনয়ের নতুন মাধ্যম ওটিটিতেও অভিষেক ঘটেছে জনপ্রিয় এই তারকার। দীর্ঘদিন ধরে এই নায়িকার বড় পর্দায় কোনো ছবি মুক্তি পাচ্ছে না। তবে ‘জ্যাম’, ‘গাঙচিল’সহ কয়েকটি ছবি মুক্তির অপেক্ষায় আছে। পূর্ণিমা কয়েক বছর ধরে সিনেমার নায়িকার চেয়ে উপস্থাপক হিসেবে বেশি আলোচিত। এই মাধ্যমে কাজও করছেন বেশি। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সরব এই তারকা। ২৮ বছরের অভিনয়জীবনে দর্শকনন্দিত সিনেমা যেমন পূর্ণিমা উপহার দিয়েছেন, তেমনি তাঁর অভিনীত নাটক–টেলিছবিও মানুষ পছন্দ করেছেন। সিনেমায় অভিনয় না করলেও তাঁর অভিনীত বিভিন্ন পুরোনো সিনেমার দৃশ্য ও গানের ক্লিপস নিয়ে ফেসবুকে প্রায় সময় আলোচনা হয়। ফেসবুকে এই তারকার অনুসারীর সংখ্যা ৯৮ লাখের বেশি।
১. পরীমনি ( ১ কোটি ৬০ লাখ)
সময়ের আলোচিত–সমালোচিত নায়িকা পরীমনির অভিনয়জীবনের শুরু নাটক দিয়ে। জীবনের প্রথম ধারাবাহিকে ইদ্রিস হায়দারের ‘সেকেন্ড ইনিংস’। এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন ইলিয়াস কাঞ্চন, চম্পাসহ অনেকে। নাটকে অভিনয়ের একপর্যায়ে পরীমনি চলচ্চিত্রে কাজ শুরু করেন। প্রথম চলচ্চিত্র শাহ আলম মণ্ডল পরিচালিত ‘ভালোবাসা সীমাহীন’। এই সিনেমায় তিনি অভিনয় করেন জায়েদ খানের বিপরীতে। প্রথম চলচ্চিত্র মুক্তির আগেই ৩০টি নতুন চলচ্চিত্রে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন পরীমনি, এটি তাঁকে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় আনে। তবে ১০ বছরের অভিনয়জীবনে এখন পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা ৩০টি ছাড়ায়নি। যে কয়টি ছবি মুক্তি পেয়েছে তার মধ্যে গিয়াসউদ্দিন সেলিমের ‘স্বপ্নজাল’ ছাড়া কোনোটি তাঁকে আলোচনায় আনতে পারেনি।
চিত্রনায়িকা পরীমনি সিনেমায় অভিনয় নিয়ে যতটা না আলোচিত হতে পেরেছেন, ব্যক্তিজীবনের নানা ঘটনায় তিনি সমালোচিত হয়েছেন। সিনেমার বাইরে ব্যক্তিজীবনের নানান দিক এই তারকা তাঁর ফেসবুকের মাধ্যমে ভক্ত–শুভাকাঙ্ক্ষীদের জানান। সিনেমার নায়িকা পরীমনি সিনেমা অভিনয় দিয়ে এগিয়ে থাকতে না পারলেও ফেসবুক অনুসারীতে তিনি ঢালিউডের সবাইকে পেছনে ফেলেছেন। এ নায়িকার ফেসবুক অনুসারী ১ কোটি ৬০ লাখের বেশি, যেখানে তিনি স্বামী-সন্তান, প্রেম–ভালোবাসা, সিনেমার প্রচারণাসহ ব্যক্তিগতজীবনের নানান দিক অকপটে তুলে ধরেন।