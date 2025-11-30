শুভ–ঐশীর ‘অন্তরঙ্গ’ মুহূর্তের ভিডিও প্রকাশ্যে, জানা গেল যা
মাঝে আরিফিনি শুভ ও জান্নাতুল ঐশীকে নিয়ে প্রেমের গুঞ্জন ছড়িয়েছিল। এ নিয়ে তাঁরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, দুজনের কেউই প্রেমের সম্পর্কে নেই। এদিকে দুজনে নিজেদের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছিলেন। হঠাৎ আবার দুজনে খবরের শিরোনামে। এর মধ্যে জানা যায়, তাঁদের অভিনীত ‘নূর’ ছবিটি মুক্তি পেতে যাচ্ছে। তবে প্রেক্ষাগৃহ নয়, ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাবে এই ছবি। মুক্তির আগে দুজনে ফটোশুটে অংশ নেন। রোমান্টিক মুডে তোলা তাঁদের সেসব স্থিরচিত্র প্রকাশ্যে আসার পর আবার আলোচনা শুরু হয়। এর মধ্যে দুজনের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। সেই ভিডিও ক্লিপ প্রকাশ্যে আসার পর আবার শুভ আর ঐশীকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।
আরিফিন শুভ ও ঐশীর ছড়িয়ে পড়া ‘অন্তরঙ্গ’ মুহূর্তের ভিডিও ক্লিপে দেখা গেছে, নদীর পাশে কাশবনের মাঝখানে ঐশীকে চুমু খাচ্ছেন আরিফিন শুভ। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটি মূলত ‘নূর’ সিনেমার একটি গানের ক্লিপস। এখনো সিনেমাটির কোনো গান উন্মুক্ত হয়নি। এর মধ্যেই কেউ একজন গানের একটি ভিডিওর ক্লিপস সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেড়ে দেন। এর পর থেকেই তা নিয়ে আলোচনা হতে শুরু করে।
রায়হান রাফী পরিচালিত এই ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে নয়, মুক্তি পেতে চলেছে ওটিটি প্লাটফর্মে। তবে কবে মুক্তি পাবে, সে বিষয়ে এখনো কোনো ঘোষণা আসেনি। এদিকে আরিফিন শুভ এখন ব্যস্ত রয়েছেন নতুন একটি সিনেমার শুটিং নিয়ে। পরিচালক সাইফ চন্দন ছবিটির নাম না জানালেও ভিন্ন একটি সূত্র বলছে, ‘মালিক’ অথবা ‘শিকার’—এই দুই নামের একটি হতে পারে। এই সিনেমাটিতে আরিফিন শুভর বিপরীতে দেখা যাবে বিদ্যা সিনহা মিমকে।
এর বাইরে শুভ অভিনীত বলিউডের ‘জাজ সিটি’ নামের একটি সিরিজ এবং অনম বিশ্বাস পরিচালিত ‘ঠিকানা বাংলাদেশ’ ছবিটি মুক্তির অপেক্ষায়। অন্যদিকে জান্নাতুল ঐশী সম্প্রতি শুটিং শেষ করেছেন ‘সোলজার’ নামের নতুন একটি ছবির। এই ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন শাকিব খানের বিপরীতে। ‘সোলজার’ ছবিটির পরিচালক সাকিব ফাহাদ।