‘পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর শাড়ি আমার মায়ের’—ফারিণের আবেগঘন মন্তব্য

‘পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর শাড়ি আমার মায়ের’—ফারিণের আবেগঘন মন্তব্য
আগামী পবিত্র ঈদুল ফিতরে মুক্তির কথা রয়েছে তাসনিয়া ফারিণ অভিনীত সিনেমা ‘প্রিন্স ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন ঢাকা’। এই ছবির মাধ্যমেই প্রথমবারের মতো শাকিব খানের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন তিনি। সিনেমাটি নিয়ে দারুণ রোমাঞ্চিত ফারিণ। তাঁর ভাষ্য, ‘প্রিন্স’ সিনেমার মধ্য দিয়ে শাকিব খানের সঙ্গে কাজ করার স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে তাঁর। ইতিমধ্যে সিনেমাটির শুটিং শুরু হয়েছে। শুটিংয়ের অংশ হিসেবে শিগগিরই শ্রীলঙ্কায় যাওয়ার কথাও রয়েছে তাঁর।
এর মধ্যেই ভিন্ন এক কারণে আলোচনায় এসেছেন এই অভিনেত্রী। গত বুধবার একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে মায়ের শাড়ি পরে হাজির হন তাসনিয়া ফারিণ। মায়ের শাড়ি পরার সেই মুহূর্ত ও শাড়ি ঘিরে নিজের আবেগের কথা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেছেন তিনি।
ফেসবুক পোস্টে ফারিণ লেখেন, ‘প্রত্যেকটা মেয়ের শাড়ি পরার শখ জন্মায় মাকে দেখে। ছোটবেলা থেকে আম্মুর আলমারি ভর্তি শাড়ি দেখতাম আর ভাবতাম কবে বড় হব। কবে বড়দের মতো শাড়ি পরে বিয়ে খেতে যাব মজার মজার।’
ফারিণ আরও লেখেন, ‘এখনো আম্মু কোনো শাড়ি কিনলে আম্মুর আগে আমারই পরা হয়। কিছু শাড়ি তো আমার মা কখনো পরেই নাই, আমি নিয়ে রেখে দিয়েছি। আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর শাড়ি হচ্ছে আমার মায়ের শাড়িগুলো।’
পোস্টের শেষাংশে মায়ের প্রতি ভালোবাসা আর মায়েদের নিঃশব্দ ত্যাগের কথাও তুলে ধরেন ফারিণ। তাঁর ভাষায়, ‘আমার তো মনে হয় আম্মু আসলে কিছু শাড়ি আমার পরার জন্য ইচ্ছা করেই কিনে আলমারিতে তুলে রাখে। মায়েরা হয়তো এমনি।’ ফারিণের এই পোস্টে ভক্ত-অনুরাগীদের পাশাপাশি সহকর্মীরাও আবেগঘন প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। অনেকেই মন্তব্য করেছেন, মায়ের শাড়ি শুধু পোশাক নয়, এটি আবেগ আর ভালোবাসার প্রতীক।