ফাঁস হওয়া সেই চুমুর দৃশ্য নিয়ে বললেন ঐশী

ফাঁস হওয়া সেই চুমুর দৃশ্য নিয়ে বললেন ঐশী
আরিফিন শুভ ও চিত্রনায়িকা জান্নাতুল ঐশীর চুমুর একটি ভিডিও সম্প্রতি অন্তর্জালে ছড়িয়ে পড়ে। মুক্তির অপেক্ষায় থাকা ‘নূর’ সিনেমায় দৃশ্যটি থাকছে। নায়ক-নায়িকার ‘অন্তরঙ্গ’ মুহূর্তের ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর এক রকম হইচই পড়ে। গুঞ্জন রটে ছবির নায়ক-নায়িকা শুভ ও ঐশী প্রেম করছেন। ওই চুম্বনের দৃশ্য আর প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে নানা আলোচনা হলেও শুভ বা ঐশী চুপ ছিলেন। অবশেষে দুই প্রসঙ্গেই কথা বললেন ঐশী।
দ্য ডেইলি স্টারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ঐশী বলেন, ‘“নূর”সিনেমায় আমি অভিনয় করেছি। সেখানে একটি চুমুর দৃশ্য আছে। ওটাকে আমি অভিনয় হিসেবেই দেখছি। এটা শুধু অভিনয়ই ছিল, অন্য কিছু নয়। বাস্তবে আরিফিন শুভর সঙ্গে আমার কোনো ধরনের প্রেমের সম্পর্ক নেই।’
দৃশ্যটি নিয়ে তিনি আরও বলেন, 'এখানে চুমুর দৃশ্যের বদলে অন্য যেকোনো কিছুই থাকতে পারত। যেমন—নায়ককে ধাক্কা দেওয়া কিংবা চড় মারা। এমন কিছু থাকলে অভিনয়ের অংশ হিসেবে সেটিই আমাকে করতে হতো।’
আরিফিন শুভ ও ঐশীকে নিয়ে প্রেমের গুঞ্জন শোনা গেছে নানা সময়ে। ‘নূর’ সিনেমা মুক্তির সময়েও আবারও এই প্রসঙ্গ সামনে এসেছে। এই প্রসঙ্গে ঐশী বলেন, ‘দেখুন, গুঞ্জন তো গুঞ্জনই। গুঞ্জনের কোনো সত্যতা নেই। তাঁর সঙ্গে আমার একটা সম্মানজনক সম্পর্ক। শিল্পী সম্পর্ক আমাদের। শুটিং কিংবা সিনেমাবিষয়ক অনুষ্ঠান ছাড়া কখনোই আমাদের দেখাও হয় না।’
শুভর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে ঐশী আরও বলেন, তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব নেই, পেশাদার সম্পর্ক। তাঁর ভাষ্যে, ‘বন্ধু হলে রাত তিনটায় ফোন করা যায়। বন্ধু হলে জীবনের অনেক কিছু শেয়ার করা যায়, অনেকবার দেখা হতো। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন কিছুও নেই। শিল্পী হিসেবে পরস্পরের মধ্যে ভালো ও সম্মানজনক সম্পর্ক আছে।’
রায়হান রাফী পরিচালিত সিনেমাটি ১১ ডিসেম্বর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বায়োস্কোপ প্লাসে মুক্তি পাবে।