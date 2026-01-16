প্রদর্শনীর মধ্যে ড্রিল মেশিনের শব্দ...
শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের বাইরের গেটের সামনে বেশ কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছেন। ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে যেতেই হঠাৎ কানে ভেসে এল এক তরুণীর ফোনালাপ। ‘আজকে শীত নাই, তারপরেও এখনো বের হোস নাই? দ্রুত আয়। সিনেমা শুরু হলে পরে আর বোঝা যায় না। তোর জন্য প্রতিদিন দেরি করতে পারব না।’ তরুণীর নাম শামীমা। ইডেন কলেজে পড়েন। এসেছেন চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেমা দেখতে। বন্ধুর জন্য গেটে অপেক্ষা করছেন। তিনটায় সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে সিনেমা দেখবেন। সিনেমা শুরু হতে তখনো ২০ মিনিট বাকি।
১০ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে ২৪তম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। প্রধান ভেন্যু জাতীয় জাদুঘর। পাশেই একটি বুথে বসে আছেন দুজন বিদেশি নির্মাতা। তাঁদের সিনেমার প্রদর্শনী শেষ হলেও আয়োজনে ঢুঁ দিতে এসেছেন। একজন স্বেচ্ছাসেবক আরও জানান, এবার শীতের মধ্যেও বেশ ভালোই আসছেন দর্শক। কেমন দর্শক এসেছেন দেখতে সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ঢুঁ মারি। সেখানে ইংরেজি সাবটাইটেলে চলছিল ‘ওয়ার চাইল্ড চুজ সায়েন্স’ নামের একটি তথ্যচিত্র। সাত–আটজনের মতো দর্শক। প্রজেকশনে দায়িত্বে থাকা এক তরুণ জানান, ‘দর্শক এ সময় কিছুটা কম থাকে। পাঁচটা ও সাতটার শোতে অনেক দর্শক আসেন।’
প্রধান মিলনায়তনের সিনেমা সবে শেষ হয়েছে। দর্শকেরা বের হচ্ছেন। কেউ কেউ চলে যাচ্ছেন। তবে অনেকেই দায়িত্ব থাকা স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে ভিড় করে জেনে নিচ্ছেন পরবর্তী সিনেমার নাম ও দেশ। ভেতরে প্রবেশ করার সময় একজন জানান, পাঁচ মিনিট পরেই শুরু হবে সিনেমা। দেশ–বিদেশের সিনেমার বিভিন্ন পোস্টার দিয়ে সাজানো হয়েছে পাশের দেয়াল। সেখানে ছবি তুলতে ব্যস্ত ছিলেন এক তরুণী।
এই তরুণীর নাম সুমাইয়া করিম। তিনি ঢাকা মেডিক্যালের শিক্ষার্থী। সুমাইয়া জানান, উৎসবে নিয়মিত সিনেমা দেখেন তিনি। এবারও নিয়ম করে সিনেমা দেখছেন। গুয়াতেমালার স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা ‘ব্লাংকো’ তাঁর মন জয় করেছে। বলেন, ‘স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমাটি অসাধারণ লেগেছে। গুয়াতেমালার সিনেমা এতটা ভালো হবে, প্রত্যাশা করিনি।’ পর্তুগালের একটি সিনেমা দেখেছেন, সেটাও উপভোগ করেছেন।
তিনটায় শো শুরু হওয়ার কথা থাকলেও কিছুটা পরে মিয়ানমারের স্বল্পদৈর্ঘ্য এক্সিট দিয়ে শুরু হলো প্রদর্শনী।
ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় বিদেশে যেতে চায় এক তরুণ। একসময় সে ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে। পরে শুরু হলো আরেক সিনেমা পানিশমেন্ট। গল্পে দেখা যায়, হঠাৎ করেই এক বাবা জানতে পারে তার মেয়েকে জোর করে ধর্ষণ করেছে পুলিশ কর্মকর্তা। প্রতিশোধের গল্প নিয়েই এগিয়ে চলে গল্প। তবে সিনেমার মধ্যে বাধা হয়ে আসছিল বাইরে থেকে আসা ড্রিল মেশিনের শব্দ। দর্শকের মধ্যে যা বিরক্তির উদ্রেক করে। সিনেমা শেষ হওয়ার পর জানা গেল, প্রধান মিলনায়তনের নিচের তলায় মেরামতকাজ চলছে।
সেখান থেকেই ড্রিল মেশিনের শব্দ আসছিল। দেশের বড় একটি উৎসব। সেখানে দেশ বিদেশের নির্মাতারা আসছেন। এমন আয়োজনে ড্রিল মেশিনের শব্দ কোনোভাবেই কাম্য নয়। এই কাজ কি অন্য সময়ে করা যেত না?
পাঁচটার শো দেখার জন্য মিলনায়তনের বাইরে ও ভেতরে তখন মোটামুটি ভিড়। দর্শক আগের চেয়েও বেশি। এ দলে নারী-পুরুষ–শিশু সবাই আছে। বেশির ভাগ নতুন দর্শক শিডিউল দেখে নিচ্ছেন। এর মধ্যে চোখে পড়ল পাঁচ বান্ধবী একসঙ্গে ফ্রেমবন্দী হচ্ছেন। তাঁরা ঢাকা ডেন্টালের শিক্ষার্থী। তাঁদের মধ্যে অদিতি বিশ্বাস নামের একজন জানান, তাঁদের এক বন্ধুর সিনেমা শুরু হবে পাঁচটায়, সেটা দেখতেই সবাই দল বেঁধে এসেছেন। পাঁচটা বাজার আগেই জাদুঘরের সামনে ভিড় কমে গেল। আয়োজকদের একজন জানান, আজ শনিবার, জাদুঘর বন্ধ। অনেকেই জাদুঘরে প্রবেশের জন্য এসে সিনেমা দেখছেন।
সপ্তম দিনে কী কী সিনেমা দেখানো হবে
প্রধান মিলনায়তন, জাতীয় জাদুঘর
বেলা তিনটায় ‘লাইট মেমোরিজ’ (ইকুয়েডর, জার্মানি), সন্ধ্যা সাতটায় ইউনিভার্সিটি অব চানখাঁরপুল (বাংলাদেশ)
সুফিয়া কামাল মিলনায়তন, জাতীয় জাদুঘর
বেলা তিনটায় ‘টিয়ারস ইন কুয়ালালামপুর’ (মালয়েশিয়া), পাঁচটায় ইন্দাস ইকোজ (পাকিস্তান), সন্ধ্যা সাতটায় ‘এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি’ (বাংলাদেশ)
জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তন, শিল্পকলা একাডেমি
সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে ‘উই আর টু অ্যাবিসেস’ (পর্তুগাল) ও ‘ডেসটিনি অব আ মাইগ্র্যান্ট’ (সেনেগাল), বেলা ১টায় সালুম (ফিলিপাইন), বেলা ৩টায় ‘লাইসেন্স টু লাভ’ (রাশিয়া) ও ৫টায় দ্য হাজব্যান্ড (ইরান) সিনেমাগুলো প্রদর্শিত হওয়ার কথা রয়েছে।
আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা
সকাল সাড়ে ১০টায় ডিবেট (জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড), বেলা ২টা ৩০ মিনিটে ‘আ কোয়াইট লাভ’ (আয়ারল্যান্ড) ও বিকেল সাড়ে ৪টায় ‘ম্যাক্স অ্যান্ড দ্য জাঙ্কমেন’ (ফ্রান্স ইতালি)