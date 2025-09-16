সিনেমা মুক্তির আগে অন্য রকম লুকে জয়া

নতুন ছবি মুক্তির আগে জয়া আরেকটি সুখবর সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করেছেন। সেখানে তিনি জানিয়েছেন, তৃতীয়বারের মতো বাংলাদেশে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) শুভেচ্ছাদূত হওয়ার খবর। জয়া ফেসবুকে খবরটি জানিয়ে লিখেছেন, ‘এটি আমার জন্য এক বিশাল সম্মান এবং দায়িত্বও বটে। কৃতজ্ঞতা জানাই এই আস্থার জন্য। ২০২২ সালে প্রথমবার এই যাত্রা শুরু করার পর থেকে আমি সব সময় চেষ্টা করেছি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো নিয়ে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে। নতুন এই মেয়াদে, ২০২৭ সাল পর্যন্ত, আমি আরও দৃঢ়ভাবে কাজ করতে চাই দারিদ্র্য হ্রাস, জেন্ডার সমতা, জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে। আমরা জানি, এসডিজি অর্জনের জন্য হাতে আছে মাত্র পাঁচ বছর। তাই এখনই সময় একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার। এটা শুধু আমার একার দায়িত্ব নয়, এটা আমাদের সবার যৌথ প্রতিশ্রুতি। আমি বিশ্বাস করি, আমরা চাইলে মিলেমিশে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর, ন্যায্য ও টেকসই সমাজ গড়ে তুলতে পারব।’