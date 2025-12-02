বিচ্ছেদের গুঞ্জনের মধ্যে সৃজিত–মিথিলার ছবি ভাইরাল, ছবিটি কবেকার
তারকা দম্পতি সৃজিত মুখার্জি ও রাফিয়াত রশিদ মিথিলার বিচ্ছেদের গুঞ্জনের মধ্যে ফেসবুকে একটি ছবি ছড়িয়ে পড়েছে। দিন চারেক ধরে ছবিটি ফেসবুকে ঘুরছে, ছবিতে মিথিলা-কন্যা আইরাকেও দেখা গেছে।
ছবিটি আলোচনার খোরাক জুগিয়েছে। কেউ কেউ ছবিটি শেয়ার করছেন লিখছেন, ‘গুঞ্জন উড়িয়ে আবারও এক হলেন সৃজিত–মিথিলা।’ কেউ কেউ লিখছেন, বিচ্ছেদ ভুলে এই সপ্তাহে একসঙ্গে ঘুরতে বেড়িয়েছেন তাঁরা।
ছবিটির সূত্র ধরে বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের শিরোনামেও এসেছেন সৃজিত ও মিথিলা; বেশ কয়েকটি খবরে বলা হয়, সৃজিত ও মিথিলার পুনর্মিলন ঘটেছে।
তবে ছবিটি যাচাই করার জন্য রিভার্স ইমেজে সার্চ করে দেখা যায়, ছবিটি পুরোনো। ২০২৪ সালের ২ আগস্ট ইংরেজি সংবাদমাধ্যম ডেইলি স্টারের এক প্রতিবেদনে ছবিটি পাওয়া গেছে। তবে ছবিটি কবে তোলা, তা জানা যায়নি।
২০২৪ সালের জুলাইয়ের পর মিথিলা আর কলকাতায় যাননি, মেয়েকে নিয়ে ঢাকায় থাকছেন। ছবিটি গত বছরের জুলাইয়ের আগেই তোলা হতে পারে। তখনো সৃজিত ও মিথিলার বিচ্ছেদের গুঞ্জনটা ডালপালা মেলেনি।
সৃজিতের সঙ্গে সম্পর্ক আছে?
মিথিলার সঙ্গে বিচ্ছেদের গুঞ্জনের মধ্যে কলকাতার অভিনেত্রী সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৃজিতের প্রেমের খবর ছড়িয়েছে। গত সেপ্টেম্বরে মাছরাঙা টেলিভিশনের ‘বিহাইন্ড দ্য ফেম উইথ আরআরকে’ অনুষ্ঠানে সৃজিতকে নিয়ে কথা বলেছেন মিথিলা। মিথিলাকে সঞ্চালক প্রশ্ন করেন, অনেকে বলছেন, সৃজিত মুখার্জি এখন আর আপনার হাজব্যান্ড (স্বামী) নয়—আপনি কী বলবেন? জবাবে মিথিলা বলেন, ‘এটা তো যারা বলছে, তারা বলছে। আমি কিছুই বলব না।’
উনি কি এখনো আপনার স্বামী?—এমন প্রশ্নের জবাবে দুই সেকেন্ড সময় নিয়ে মিথিলা বলেন, ‘হ্যাঁ’। পাসপোর্টে তাঁর নামটি আছে?—মাথা নেড়ে মিথিলা বলেন, ‘হ্যাঁ।’
২০১৯ সালের ডিসেম্বরে সৃজিতকে বিয়ে করেছেন মিথিলা। বিয়ের পর মেয়ে আইরাকে নিয়ে কলকাতায় থিতু হয়েছিলেন মিথিলা, আইরাকে কলকাতার স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন। তবে দুই বছর ধরে মেয়েকে নিয়ে ঢাকায় রয়েছেন তিনি।
সৃজিত মুখার্জির সঙ্গে মিথিলার দূরত্ব নিয়ে আলোচনাও রয়েছে। একসঙ্গে দুজনের ছবিও খুব একটা দেখা যায় না। ২০২৪ সালের জুলাইয়ের পর মিথিলা আর কলকাতা যাননি। কেন যাননি জানতে চাইলে মিথিলা বলেন, ‘ভিসা নাই।’