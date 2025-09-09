ঢালিউড

অবশেষে আসছে সালওয়ার সেই সিনেমা

বিনোদন প্রতিবেদক
ঢাকা
‘স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা’ চলচ্চিত্রের শুটিংয়ে আদর ও নিশাত সালওয়ানির্মাতার সৌজনে

প্রয়াত অভিনেত্রী কবরী পরিচালিত ‘এই তুমি সেই তুমি’ সিনেমায় অভিনয় করে আলোচনায় আসেন নিশাত সালওয়া। যদিও ছবিটি এখনো মুক্তি পায়নি। ২০১৮ সালের মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় রানারআপ সালওয়ার সিনেমায় যাত্রা শুরু হয় মোস্তাফিজুর রহমানের ‘স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা’ সিনেমা দিয়ে। পাঁচ বছর আগে শুটিং হয়। বারবার পিছিয়ে যায় মুক্তির তারিখ। অবশেষে প্রেক্ষাগৃহে আসছে সিনেমাটি।

পরিচালক জানালেন, ২৬ সেপ্টেম্বর দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। মুক্তির খবরে স্বস্তিতে নায়িকা সালওয়া। গত শুক্রবার প্রথম আলোকে তিনি বলেন, ‘আমার জীবনে প্রথম সিনেমাটি মুক্তির খবরটি আনন্দের। প্রথম সিনেমাটি পরীক্ষার মতো। নতুন হিসেবে অভিনয় করেছি। চেষ্টার কোনো কমতি রাখিনি। ফলাফলের অপেক্ষায় আছি।’

চিত্রনায়িকা নিশাত সালওয়া। অভিনেত্রীর সৌজন্যে

২০২১ সালেই মুক্তির অনুমতি পেয়েছিল সিনেমাটি। নানা ঘটনা কেন্দ্র করে শুটিংয়েও হয়েছিল বিতর্ক। তবে সব ঝামেলা কাটিয়ে অবশেষে মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি। এতে সালওয়ার বিপরীতে আছেন আদর আজাদ।

এ ছাড়া আছেন মৌসুমী মিথিলা, শিমুল খান, রেবেকা, সুব্রত, মারুফ আকিব, আলী রাজ প্রমুখ। সংগীত পরিচালক শাহরিয়ার রাফাত ও প্রমিত। চারটি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন ইমরান, কোনাল, রাফাত, মৌসুমী মিথিলা ও প্রমিত। গানগুলোর কথা লিখেছেন সুদীপ কুমার। ছবির গল্প ও সংলাপ সুদীপ্ত সাঈদ খানের।

