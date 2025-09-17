টাঙ্গাইলে ‘শ্বশুর বাড়ি’ বানাতে চান ওমর সানী, অমিত হাসান বললেন ‘আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো’

টাঙ্গাইলে ‘শ্বশুর বাড়ি’ বানাতে চান ওমর সানী, অমিত হাসান বললেন ‘আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো’
চিত্রনায়ক ওমর সানী এখন আর সিনেমায় নিয়মিত নন। অভিনয়ের বাইরে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়। মানিকগঞ্জের সিংগাইর রোডের অরঙ্গাবাদে তিনি খুলেছেন ‘চাপওয়ালার শ্বশুর বাড়ি রেস্টুরেন্ট’। সেখান থেকেই প্রায়ই তিনি হাজির হন ভিডিওতে। রেস্টুরেন্টের নতুন শাখার জন্য টাঙ্গাইলে জায়গা খুঁজছেন এই অভিনেতা। এর জন্য ফেসবুকে দিয়েছেন পোস্ট। ফেসবুক পোস্টে সাড়া দিয়ে জায়গা দেওয়ার আগ্রহ জানিয়েছেন চিত্রনায়ক অমিত হাসান।
বুধবার ফেসবুক পোস্টে ওমর সানী লিখেছেন, ‘শ্বশুর বাড়ি বানাতে চাই টাঙ্গাইলে। কোথায় করব লোকেশন প্লিজ।’ পোস্টটিতে রিঅ্যাক্ট পড়েছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার, আর মন্তব্য করেছেন এক হাজার আট শ জন। সেখানে বিভিন্ন জায়গার পরামর্শ দিয়েছেন নেটিজেনরা।
একজন লিখেছেন, ‘মধুপুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর, আর তা ছাড়া মৌসুমী আপুর খালাতো বোনের শ্বশুরবাড়ি মধুপুর। শ্বশুর বাড়ি রেস্টুরেন্ট টাঙ্গাইল জেলার মধুপুরে চাই।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘মান্না ভাইয়ের বাড়ির আশপাশে এলেঙ্গাতে করতে পারেন ভাইজান।’
পোস্টে মন্তব্য করেছেন চিত্রনায়ক অমিত হাসান। রেস্টুরেন্টের জন্য দিতে চেয়েছেন নিজের জায়গা। অমিত হাসান লিখেছেন, ‘আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো বন্ধু। তোমার কততম শাখা (শ্বশুর বাড়ি), আমি লোকেশন ঠিক করে দেব। আমার মার্কেটে (বিবি প্লাজা-আদালতপাড়া) করতে পারো।’
অনেকেই আবার অন্য এলাকায় রেস্টুরেন্ট করার পরামর্শ দিয়েছেন, কেউ বলেছে সিলেট, কেউবা নারায়ণগঞ্জ আবার কেউ শাখা চেয়েছেন বগুড়ায়। তবে এখনো কোনো মন্তব্যের জবাব দেননি ওমর সানী।