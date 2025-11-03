‘দূরে থেকেও আমরা কাছে, এটাই বাস্তব’ মৌসুমীকে নিয়ে ওমর সানী

‘দূরে থেকেও আমরা কাছে, এটাই বাস্তব’ মৌসুমীকে নিয়ে ওমর সানী
চিত্রনায়িকা মৌসুমীর জন্মদিন সব সময়ই বিশেষ কিছু অভিনেতা ওমর সানীর কাছে। কিন্তু গত দুই বছর ধরে দিনটি ঘটা করে উদ্যাপন করতে পারছেন না এই ঢালিউড অভিনেতা। কারণ, মৌসুমী এখন যুক্তরাষ্ট্রে, ওমর সানী দেশে। এবারের জন্মদিনেও পাশে নেই মৌসুমী। দূরে থাকলেও ফেসবুকে ভালোবাসা জানিয়ে ওমর সানী লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিন প্রিয়দর্শিনী মৌসুমী। দূরে থেকেও আমরা কাছে, এটাই বাস্তব।’
২০২৩ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন মৌসুমী। মাঝে দেশে ফেরার কথা থাকলেও ফেরা হয়নি। তাই এবারের জন্মদিনও সেখানে উদ্যাপন করতে হচ্ছে। একইভাবে গত বছরও মৌসুমীর জন্মদিনটি দেশের বাইরে কাটে। গত বছর ওমর সানী ফেসবুকে জানিয়েছিলেন, ‘জন্মদিনে মৌসুমীকে পাশে না পেয়ে মন খারাপ। কিন্তু কিছু করার নেই, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় সব মেনে নিতে হবে।’
বিদেশে থাকলেও দেশের জন্মদিনগুলো মিস করেন মৌসুমী। গত বছর জন্মদিনে মৌসুমী জানিয়েছিলেন, ‘দেশে থাকলে ভক্তরা শুভেচ্ছা জানাতেন। কাছের কেউ কেউ বাসায় আসতেন কেক ও ফুল নিয়ে। বিদেশের মাটিতে বসে দেশের জন্মদিন উদ্যাপন খুব মিস করছেন।’
মৌসুমী সেই সাক্ষাৎকারে আরও বলেছিলেন, ‘সবাইকে নিয়ে জন্মদিনের আনন্দময় সময়টা নিজের মনের মতো করে কাটাতে চাই। খুব মিস করব সানী আর ফারদিনকে। তারা এ মুহূর্তে সঙ্গে থাকলে সময়টা আরও অনেক বেশি ভালো লাগার, আনন্দের হয়ে উঠত।’
১৯৭৩ সালের আজকের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মৌসুমী। ‘কেয়ামত থেকে কেয়ামত’ ছবির মধ্য দিয়ে দেশের চলচ্চিত্রে অভিষেক ঘটে তাঁর। প্রথম ছবিতে তাঁর নায়ক ছিলেন সালমান শাহ। অভিনয়ের পাশাপাশি গান গাওয়া, ছবি পরিচালনা এবং প্রযোজনাও করেছেন মৌসুমী।
প্রথম সিনেমা দিয়েই জনপ্রিয়তা পাওয়া এই নায়িকা সালমান শাহ ছাড়া ওমর সানীর সঙ্গে একাধিক সিনেমায় জুটি হয়ে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। শুটিং থেকেই তাঁদের মধ্যে প্রেম শুরু হয়। একসময় গোপনেই তাঁরা বিয়ের পথে হাঁটেন। পরে ঘটা করে বিয়ের আয়োজন করেন। মৌসুমী ও ওমর সানী দম্পতির সংসারে রয়েছেন দুই সন্তান ফারদীন ও ফাইজা। মৌসুমী দীর্ঘ অভিনয়জীবনে উপহার দিয়েছেন অনেক ব্যবসাসফল ছবি। চলচ্চিত্রে অভিনয় করে অর্জন করেছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার।