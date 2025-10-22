নায়িকা ববির সঙ্গে প্রযোজক সাকিবের প্রেম কি তবে ভেঙেই গেল

নায়িকা ববির সঙ্গে প্রযোজক সাকিবের প্রেম কি তবে ভেঙেই গেল
সাত বছর আগে ‘নোলক’ সিনেমার প্রিপ্রোডাকশনের কাজ করতে গিয়ে চিত্রনায়িকা ইয়ামিন হক ববির সঙ্গে প্রযোজক ও পরিচালক সাকিব সনেটের প্রেমের শুরু। ২০১৯ সালে ছবিটি যখন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়, তখন দুজনে চুটিয়ে প্রেম করছিলেন। প্রথম দিকে সম্পর্কের গোপনীয়তা থাকলেও পরে তা সবার কাছে ‘ওপেন সিক্রেট’ হয়ে যায়। একপর্যায়ে ববি ও সাকিব সনেট দুজনের প্রেমের সম্পর্কের কথা স্বীকার করেন। তাঁরা একসঙ্গে বিনোদন অঙ্গনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাজিরও হতেন। থাকতেন একে অপরের পারিবারিক সব আয়োজনেও। কিন্তু বছরখানেক ধরে দুজনকে সে রকম কোনো আড্ডায় দেখা যাচ্ছে না। এমনকি দুজনের ঘনিষ্ঠজনেরাও তাঁদের প্রেমের সম্পর্কের বিষয়ে চুপচাপ। কেউ কেউ বলছেন, তাঁরা এখন আর সম্পর্কে নেই!
বছর তিনেক আগে ববির এক জন্মদিনে সাকিব সনেট ফেসবুকে লিখেছিলেন, ‘এটা তোমার জন্মদিন, কিন্তু আমিই সেই, যার সবচেয়ে বেশি উদ্যাপন করা উচিত। পৃথিবীতে আমার প্রিয় মানুষটা আজকের দিনে জন্মেছিল। তোমার হাসি উদ্যাপনের কারণ। তোমার ভালোবাসা পৃথিবীর সবচেয়ে দামি উপহার। আমি খুব খুশি যে তুমি পৃথিবীতে এসেছিলে এবং আমি আরও বেশি খুশি যে তুমি আমার পৃথিবীতে এসেছিলে। শুভ জন্মদিন ইয়ামিন হক ববি।’ এই পোস্ট দেখার পর অনেক ভক্ত তাঁদের সম্পর্কের বিষয়টি আন্দাজ করেছিলেন। কেউ মন্তব্য করেছিলেন, এখন আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা শুধু। কেউ আবার ধরে নেন, তাঁদের বিয়েও হয়ে গেছে।
সাকিব সনেটের ফেসবুক পোস্ট নিয়ে ববির কাছে জানতে চাইলে তিনি জানিয়েছিলেন, সনেটের স্ট্যাটাস দেখে তিনি অবাক হয়েছেন। হাসতে হাসতে তিনি বলেন, ‘এভাবে যে স্ট্যাটাস দেবে, বুঝিনি। তবে এতটুকু বলতে পারি, আমাদের এখনো বিয়ে হয়নি, প্রেমের সম্পর্কে আছি। বিয়েটা অনেক বড় ব্যাপার। দুজনের মধ্যে একটি সম্পর্কের জার্নি শুরু হয়েছে।’
প্রেমের সম্পর্কের শুরুতে তা স্বীকার না করলেও পোস্ট দেওয়ার পর ববির সঙ্গে সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছেন সনেট। তিনি জানিয়েছিলেন, ‘নোলক’ ছবির প্রিপ্রোডাকশন চলার সময় তাঁদের সম্পর্ক শুরু হয়। ছবিটির প্রযোজক ছিলেন তিনি। এরপর দীর্ঘ সময় ধরে দুজন ব্যবসায়িক অংশীদার হিসেবে আছেন। ধীরে ধীরে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন।
প্রথম আলোকে সনেট বলেছিলেন, ‘দীর্ঘ সময় একসঙ্গে কাজ করতে গিয়েই পরস্পরকে ভালো লাগা, কাছে আসা। ভালোবাসা থেকেই সম্পর্ক গভীরে যায়, যেটা আমাদের বেলায় হয়েছে। তবে আমাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক।’
সনেট জানিয়েছিলেন, ববির সততায় মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি। তিনি বলেন, ‘আমাদের সিনেমার নায়িকাদের সাধারণ মানুষেরা অন্য চোখে দেখে। কিন্তু আমি নায়িকাদের সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার কিছুই ববির মধ্যে দেখিনি। পরিবারের মানুষের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড আবেগ, ভালোবাসা দেখেছি।’
২০২৩ সালে বিয়ে করার কথা বলেছিলেন ববি ও সনেট। প্রথম আলোকে জানিয়েছিলেন সেই ইচ্ছার কথাও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুজনের বিয়ের ব্যাপারে আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। তবে এখন যে অবস্থা, তাতে বিয়ে হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। দুজন ব্যস্ত আছেন নিজেদের কাজকর্মে। ববি এখন শুটিং করছেন ‘তছনছ’ নামের একটি সিনেমার। বদিউল আলম পরিচালিত ছবিটিতে তাঁর নায়ক মুন্না খান। ববি আপাতত অভিনয়ে মনোযোগী থাকতে চান, বিয়ে নিয়ে পরে ভাববেন। অন্যদিকে সাকিব সনেট নিয়মিত ইভেন্ট আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, পারিবারিকভাবে সাকিব সনেটের বিয়ের প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে।