‘ফিতা কাটা নায়িকা’ বলে কাকে কটাক্ষ করলেন অপু

‘ফিতা কাটা নায়িকা’ বলে কাকে কটাক্ষ করলেন অপু
বিরতি শেষে নতুন দুই সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন ঢালিউড তারকা অপু বিশ্বাস। বন্ধন বিশ্বাস পরিচালিত ‘সিক্রেট’ ও কামরুল হাসান ফুয়াদের ‘দুর্বার’—এই দুটি নতুন ছবির শুটিং নিয়ে এখন তাঁর দিন কাটছে। ‘সিক্রেট’ ছবিতে তাঁর নায়ক আদর আজাদ এবং ‘দুর্বার’–এ জুটি বাঁধছেন সজলের সঙ্গে। নতুন চরিত্রের জন্য ওজনও কমিয়েছেন এই অভিনেত্রী। শুটিংয়ের ব্যস্ততার মধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া অপু বিশ্বাসের একটি মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে আলোচনা ও সমালোচনা।
নিজের ফেসবুক স্টোরিতে অপু বিশ্বাস লেখেন, ‘ফিতা দেখি সবাই কাটে, আমি কাটি বলে, ফিতা কাটা নায়িকা’, সঙ্গে জুড়ে দেন হাসির ইমোজি। এই পোস্ট প্রকাশের পরপরই তা নিয়ে শুরু হয় নানা জল্পনা। ভক্ত ও চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের একাংশ অপু বিশ্বাসের এই বক্তব্যের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন। কেউ কেউ মন্তব্যটিকে ইঙ্গিতপূর্ণ ধরে নিয়ে বলছেন, এটি নাকি চিত্রনায়িকা শবনম বুবলীকে উদ্দেশ্য করেই দেওয়া।
উল্লেখ্য, মাঝখানে বেশ কিছুদিন সিনেমার কাজে অপু বিশ্বাসকে নিয়মিত দেখা যায়নি। সে সময় বিভিন্ন পণ্যপ্রতিষ্ঠানের ফটোশুট ও ফিতা কেটে উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে তাঁকে উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে। এসব নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁকে ঘিরে আলোচনা-সমালোচনাও কম হয়নি। তবে অপু বিশ্বাস এসব সমালোচনায় কান না দিয়ে নিজের মতো করেই কাজ চালিয়ে গেছেন।
এদিকে অপু বিশ্বাসের পর আরও কয়েকজন ঢালিউড তারকাকে বিভিন্ন পণ্যপ্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেখা গেছে। সেই তালিকায় রয়েছেন শবনম বুবলীও। গতকাল মঙ্গলবার রাতেও একটি প্রতিষ্ঠানের ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন তিনি। ফলে অপু বিশ্বাসের ফেসবুক স্টোরির মন্তব্যটি বুবলীকে ঘিরেই করা, এমন ব্যাখ্যা দিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। বুবলীর ভক্তদের একটি অংশ অপু বিশ্বাসের এই বক্তব্যকে ভালোভাবে নেয়নি বলেও জানা গেছে।
চলচ্চিত্র অঙ্গনে দীর্ঘদিন ধরেই অপু বিশ্বাস ও শবনম বুবলীর সম্পর্ক নিয়ে নানা আলোচনা রয়েছে। অনেকে মনে করেন, দুই নায়িকার সম্পর্ক সাপে-নেউলে। একজন কিছু করলে অন্যজনও তাতে প্রতিক্রিয়া দেখান; কখনো সরাসরি, কখনো ইঙ্গিতের ভাষায়। অতীতেও তাঁদের ফেসবুক পোস্ট ঘিরে একাধিকবার পরোক্ষ পাল্টাপাল্টি বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে মাঝখানে বেশ কিছুদিন এ ধরনের স্ট্যাটাস যুদ্ধ দেখা যায়নি।
এর মধ্যেই হঠাৎ অপু বিশ্বাসের এই ফেসবুক স্টোরি নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ব্যস্ত শুটিংয়ের ফাঁকে দেওয়া একটি মন্তব্য কি নিছক রসিকতা, নাকি ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা, তা নিয়ে যেমন চলছে নানা জল্পনা, তেমনি ঢালিউড অঙ্গনে আবার আলোচনায় উঠে এসেছে দুই নায়িকার সম্পর্কের সমীকরণ।