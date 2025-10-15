‘উৎসব’ নির্মাতার নতুন ছবিতে চমক, দেখা যাবে এক ঝাঁক তারকাকে
নব্বই দশকের গল্প, এক ঝাঁক তারকাশিল্পীর অভিনয় আর নির্মাণ মিলিয়ে চলতি বছরের পবিত্র ঈদুল আজহায় চমকে দিয়েছিল তানিম নূরের সিনেমা ‘উৎসব’। কিছুদিন আগেই নির্মাতা জানিয়েছিলেন, তাঁর পরের সিনেমা হবে হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস অবলম্বনে। এর পর থেকেই কৌতূহল ছিল কোন উপন্যাস অবলম্বনে হচ্ছে নতুন সিনেমা? কারাই–বা আছেন এতে?
বনলতার যাত্রী
গতকাল সন্ধ্যা সাতটায় ৫২ সেকেন্ডের এক মোশন ভিডিওর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় সিনেমার নাম। তানিম নূরের পরের সিনেমা ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ তৈরি হবে হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস ‘কিছুক্ষণ’ অবলম্বনে। প্রকাশিত ভিডিওর পুরোটা সময় ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিল অর্থহীনের গান ‘চাইতেই পারো’। ‘উৎসব’–এ ছিল আর্টসেলের গান। এ সিনেমাতেও থাকছে নব্বইয়ের শেষে যাত্রা শুরু করা আরেকটি ব্যান্ড।
আবার নস্টালজিয়া
চিত্রা ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফিজিকসের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী; অসুস্থ মামাকে দেখতে ট্রেনে যাবে দিনাজপুর। কিন্তু ট্রেনে বিরক্তিকর কোনো যাত্রীর সঙ্গে যেতেও সে রাজি নয়। তাই সে তার বান্ধবী লিলির প্রভাবশালী এক মামার মাধ্যমে টু সিটার স্লিপারের একটি টিকিট দিতে বলেছিল, যেখানে কেউ তার সঙ্গে যাবে না।
কিন্তু ট্রেনে উঠে চিত্রা আবিষ্কার করে যে তার টু সিটার স্লিপারে এক মধ্যবয়সী বুড়ো লুঙ্গি পরে বসে রয়েছে! সে কিছুতেই সেই বুড়োর সঙ্গে এক কামরায় যেতে রাজি ছিল না। তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধারে এগিয়ে আসে ট্রেনের আরেক যাত্রী আশহাব। পেশায় ডাক্তার এই যুবক তার মাকে নিয়ে গ্রামের বাড়ি যাচ্ছিল। সে নিজে ওই বুড়ো ভদ্রলোকের সাথে থাকার কথা বলে চিত্রাকে তার মায়ের কামরায় থাকার প্রস্তাব দেয়। চিত্রা সানন্দে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে আশহাবের মায়ের কামরায় চলে যায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখা যায় আরেক বিপদ! এভাবেই শুরু হয়েছিল হুমায়ূন আহমেদের ‘কিছুক্ষণ’।
রেলভ্রমণ মানেই বাঙালির কাছে নস্টালজিয়া, যাত্রাপথে কত যে গল্প জমা থাকে! তানিম নূর জানালেন, সিনেমার শুটিংয়ের জন্য ট্রেনের সেট তৈরি করা হবে। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে হবে ‘বনলতা এক্সপ্রেস’–এর শুটিং। কিছু অংশের শুটিং হবে বিদেশেও। আগামী ডিসেম্বর থেকেই শুটিং শুরুর পরিকল্পনা তাদের।
‘উৎসব’ তৈরি হয়েছিল চার্লস ডিকেন্সের ‘আ ক্রিসমাস ক্যারল’ অবলম্বনে, যেখানে নির্মাতা আর চিত্রনাট্যকারদ্বয় গল্প নিয়ে এসেছিলেন ঢাকার মোহাম্মদপুরে। গল্প আর চরিত্রগুলোর মধ্যেও নানা বদল ছিল। সাহিত্য থেকে সিনেমা হলেই সবাই তুলনা করতে পছন্দ করে। ‘বনলতা এক্সপ্রেস’–এর সঙ্গে ‘কিছুক্ষণ’–এর কতটা মিল থাকবে? ‘সেটা চমক থাকুক। এখন আসলে এত বিস্তারিত বলতে চাইছি না,’ বললেন তানিম নূর।
কারা আছেন সিনেমায়
তারিক আনাম খান, জাহিদ হাসান, আফাসানা মিমি, চঞ্চল চৌধুরী, জয়া আহসান, অপি করিম থেকে সাদিয়া আয়মান আর সৌম্য জ্যোতি—‘উৎসব’ ছিল তারকাবহুল সিনেমা। নির্মাতা জানালেন, ‘বনলতা এক্সপ্রেস’–এও হতে যাচ্ছে বহু তারকার সমাবেশ।
তারা কারা, সেটা তিনি এখনই ভাঙতে চাইলেন না। তবে সিনেমার সঙ্গে যুক্ত একটি সূত্র প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছে, ছবির গুরুত্বপূর্ণ দুই চরিত্রে থাকবেন চঞ্চল চৌধুরী ও মোশাররফ করিম। এই সিনেমায় দুই তারকাকে একসঙ্গে দেখতে পারবেন দর্শকেরা। চঞ্চল চৌধুরী ও মোশাররফ করিম এই সিনেমায় অভিনয় করছেন, এটা নিশ্চিত।
এ ছাড়া এই সিনেমায় দেখা যেতে পারে শরীফুল রাজ ও সাবিলা নূরকে। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা অনেক দূর এগিয়েছে। তবে এখনো আনুষ্ঠানিক চুক্তি হয়নি। নির্মাতা জানালেন, সবকিছু চূড়ান্ত হওয়ার পর ঘটা করে অভিনয়শিল্পীদের নাম বলতে চান তাঁরা।
‘বনলতা এক্সপ্রেস’ প্রযোজনা করেছে বুড়িগঙ্গা টকিজ, সহপ্রযোজক হিসেবে আছে ডোপ প্রোডাকশন ও হইচই স্টুডিওজ। আগামী রোজার ঈদে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।