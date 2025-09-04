ঢালিউড

প্রতিশোধ, রহস্য ও রোমাঞ্চে নিশো-নাবিলার ‘আকা’ এল

বিনোদন প্রতিবেদক
ঢাকা
সিরিজে নিশোর সঙ্গে আরও আছেন মাসুমা রহমান নাবিলাহইচই

ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হইচইয়ে মুক্তি পেয়েছে থ্রিলার সিরিজ ‘আকা’। বুধবার দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিটে মুক্তি পেয়েছে এটি। ভিকি জাহেদ পরিচালিত এ ওয়েব সিরিজ দিয়ে প্রায় তিন বছর পর ওটিটিতে ফিরছেন অভিনেতা আফরান নিশো। সিরিজে নিশোর সঙ্গে আরও আছেন মাসুমা রহমান নাবিলা। ওয়েব সিরিজে এই প্রথম বড় চরিত্রে অভিনয় করছেন তিনি।

সিরিজটির গল্পে ন্যায়-অন্যায়, শোধ-প্রতিশোধ, রহস্য ও রোমাঞ্চের জটিল একটা কাহিনি দেখা যাবে বলে জানিয়েছেন নির্মাতা। ভিকি বলেন, ‘নানা ধরনের থ্রিলার বানিয়েছি, এটিও থ্রিলার; কিন্তু এই প্রথম থ্রিলারের মোড়কে সামাজিক বার্তা দিতে চেয়েছি। এটাকে সোশ্যাল থ্রিলার বলতে পারেন। নতুন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি।’ আগে ‘পুনর্জন্ম’, ‘ভুলজন্ম’, ‘রেডরাম’-এর মতো আলোচিত প্রকল্পে একসঙ্গে কাজ করেছেন ভিকি-নিশো জুটি। সে প্রসঙ্গ টেনে ভিকি আরও বলেন, ‘(আফরান) নিশো ভাইয়ের সঙ্গে কাজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্রথমবার সিরিজে একসঙ্গে কাজ করছি। তাঁর সঙ্গে কাজ সব সময়ই বিশেষ কিছু। নাবিলাও খুব সহায়তা করেছেন। এটি আমাদের সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রজেক্ট।’

প্রায় তিন বছর পর ওটিটিতে ফিরছেন অভিনেতা আফরান নিশো
হইচই

এর আগে ভিকি প্রথম আলোকে জানিয়েছিলেন, এটি তাঁর করা সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং প্রকল্পের একটি। ‘আকা’ শেষ করতে প্রায় ছয় মাস সময় লেগেছে, যা তাঁর সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চলা কাজ। চ্যালেঞ্জ নিয়ে ভিকি বলেন, ‘আমি আর নিশো ভাই অনেক দিন পর একসঙ্গে কাজ করলাম, তাই প্রত্যাশার একটা চাপ ছিল। চেয়েছি দর্শক যেন কোনোভাবেই হতাশ না হন, এ জন্য চেষ্টাটা বেশি ছিল। গল্প, নির্মাণ সবকিছু দিয়েই চমকে দিতে চাই। চলতি মাসেই এটা মুক্তির কথা ছিল, কিন্তু আমরা চেয়েছি পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়ে আসতে।’

‘আকা’র ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠানে নিশো, নাবিলা ও ভিকি জাহেদ। হইচইয়ের সৌজন্যে
সিরিজটি নিয়ে আশাবাদী মাসুমা রহমান নাবিলা। এর আগে তিনি বলেছিলেন। ‘“আকা” আমার ক্যারিয়ারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়; প্রথম ওয়েব সিরিজ। তাই খুবই রোমাঞ্চিত। আশা করি দর্শক শুধু আমার চরিত্র নয়, পুরো সিরিজের গল্প ও নির্মাণকেও গ্রহণ করবেন।’

অভিনেতা আফরান নিশো
হইচই
