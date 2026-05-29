ঢালিউড

চলছে ঈদের ছবি, হলে হলে ছুটছেন তারকারা

অনেক হিসাব–নিকাশ, জল্পনা–কল্পনা আর শেষ মুহূর্তের অনিশ্চয়তার পর অবশেষে কোরবানির ঈদে মুক্তি পেয়েছে আটটি সিনেমা। শাকিব খানের ‘রকস্টার থেকে শুরু করে নাজিফা তুষি ও মোস্তাফিজুর নূর ইমরানের রইদ, আলোচিত ‘মাসুদ রানা, আরিফিন শুভ–বিদ্যা সিনহা মিমের ‘মালিক’, ববি হকের ‘তছনছ’, ডি এ তায়েব–মাহির ‘অফিসার’, আদর আজাদ–বুবলীর ‘পিনিক’ এবং খায়রুল বাসার, আর মাসুমা রহমান নাবিলার ‘বনলতা সেন’—বৈচিত্র্যময় এই সিনেমাগুলো দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। সিনেমার প্রচারে হলে হলে ছুটছেন তারকা। ছবিতে ছবিতে দেখে নেওয়া যাক বিস্তারিত—

গতকাল ঈদের দিনে হলে গিয়েছিল ‘রইদ’ টিম। ছবি পোস্ট করে ছবির অভিনেত্রী নাজিফা তুষি ফেসবুকে লিখেছেন, ‘রইদ উঠেছে তোমাদের নগরীতে। রইদ মোবারক।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
সিনেমা হলে ‘রইদ’ টিম। তুষির ফেসবুক থেকে
খায়রুল বাসারের সেলফিতে ‘বনলতা সেন’ সিনেমার শিল্পী ও পরিচালক। বাসারের ফেসবুক থেকে
গতকাল ‘রকস্টার’ সিনেমাটি মুক্তির পর হলে হলে ঘুরেছেন সিনেমাটির পরিচালক আজমান রুশো ও অভিনেত্রী সাবিলা নূর। আজমান রুশো সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, তাঁর ‘রকস্টার’–এর মাধ্যমে নতুন শাকিবকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। ফেসবুক থেকে
