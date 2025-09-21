শাহরুখ নাকি শাকিব, কাকে বেছে নিলেন হানিয়া আমির

শাহরুখ নাকি শাকিব, কাকে বেছে নিলেন হানিয়া আমির
কয়েক দিন হয় ঢাকায় এসেছেন পাকিস্তানি জনপ্রিয় নায়িকা হানিয়া আমির। ঢাকায় এসে ঘুরছেন মনের আনন্দে। পথের ধারের খাবার খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছেন। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় তিনি ছিলেন ঢাকার একটি পাঁচ তারকা হোটেলে, সেখানে তিনি একটি আয়োজনে অংশ নেন। সেই আয়োজনে উপস্থাপক তাঁর কাছে প্রশ্ন করেন, শাহরুখ খান নাকি শাকিব খান—কে তাঁর পছন্দ। উত্তরে যা বলেছেন, তা উপস্থিত দর্শকদের দিয়েছে আনন্দ।
শুক্রবার ভোরে হানিয়া আমির গিয়েছিলেন ঢাকার আহসান মঞ্জিলে। সেখানে তিনি একটি ভিডিও ভ্লগের শুটিংয়ে অংশ নেন। সেখানে কনটেন্ট ক্রিয়েটর রাফসান দ্য ছোটভাইয়ের সঙ্গে একটি ভ্লগে অংশ নেন তিনি। পাশাপাশি চেখে দেখেন ফুচকা, ঝালমুড়ির মতো কিছু রাস্তার খাবার। শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকার পাঁচ তারকা হোটেলে অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে তিনি মুখোমুখি হন উপস্থাপক সৌমিক আহমেদের। সেখানে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, শাকিব খান নাকি শাহরুখ খান, কাকে পছন্দ করেন—এমন প্রশ্নের উত্তরে হানিয়া আমির বলেন, ‘আমার মনে হয়, তোমরা শাকিব খানকে অনেক বেশি পছন্দ করো, তাই আমারও পছন্দ শাকিব খান।’
হানিয়া আমির পাকিস্তানের তরুণ প্রজন্মের কাছে বেশ জনপ্রিয় অভিনেত্রী। অল্প সময়ে তিনি অভিনয়জগতে নিজের অবস্থান পোক্ত করেছেন। ২০১৬ সালে কমেডি ঘরানার ছবিতে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বড় পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। এরপর টেলিভিশন নাটক ‘ফির ওহি মহব্বতে’ অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকের ভালোবাসা কুড়ান। এই কাজের জন্য তিনি অর্জন করেন ‘হাম অ্যাওয়ার্ড ফর বেস্ট টেলিভিশন সেনসেশন’ (ফিমেল) পুরস্কার।
চলচ্চিত্র ‘পারওয়াজ হ্যায় জুনুন’ এবং পাঞ্জাবি কমেডি ‘সরদারজি ৩’ তাঁকে বাণিজ্যিকভাবে বড় সাফল্য এনে দেয়। প্রাণবন্ত অভিনয় ও সহজ-সরল ব্যক্তিত্বের কারণে তিনি দ্রুতই দর্শকদের প্রিয় অভিনেত্রীতে পরিণত হন।
অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বেশ সরব হানিয়া আমির। ইনস্টাগ্রামে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা এখন ১৮ দশমিক ৯ মিলিয়নের বেশি। ফানি ভিডিও, নান্দনিক ছবি ও স্টাইলিশ লুক শেয়ার করে তরুণদের কাছে তিনি শুধু অভিনেত্রী নন, একাধারে ফ্যাশন আইকন ও অনুপ্রেরণার উৎস।
১৯৯৭ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে জন্মগ্রহণ করেন হানিয়া। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি তাঁর প্রতিভা ও উচ্ছ্বল ব্যক্তিত্ব দিয়ে পাকিস্তানের সীমা ছাড়িয়ে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার ভক্তদের কাছেও ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।