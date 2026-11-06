রবিউল বললেন, পরীমনি তাঁর মুঠোফোন কেড়ে নিয়েছিলেন

রবিউল বললেন, পরীমনি তাঁর মুঠোফোন কেড়ে নিয়েছিলেন
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ঢাকার আদালতে জামিন নিতে আসা চিত্রনায়িকা পরীমনি ও সাংবাদিকদের মধ্যে গত বৃহস্পতিবার উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সমকালের মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার রবিউল হোসাইন অভিযোগ করেন, পরীমনি তার ফোন কেড়ে নিয়েছেন এবং গালিগালাজ ও হত্যার হুমকি দিয়েছেন। রবিউলের ডান হাত জন্মগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ। পরীমনি পাল্টা অভিযোগ করেন, রবিউল তাকে স্পর্শ করেছেন, যা রবিউল অস্বীকার করেন। এসময় ধাক্কাধাক্কিতে অন্তত পাঁচ সাংবাদিক ও একজন বিচারপ্রার্থী আহত হন।